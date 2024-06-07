Команда разработчиков Bodycam рассказала о планах по развитию шутера в 2024 году

Авторы многообещающего шутера Bodycam поделились с игровым сообществом планами по развитию проекта на 2024 год. В первую очередь, команда выразила искреннюю благодарность всем участникам игровых тестирований, чьи ценные отзывы помогли выявить и устранить большинство проблем, с которыми сталкивались игроки.
Сегодня игра выходит в ранний доступ, что ознаменует начало нового этапа в жизни игры. Хотя второй квартал 2024 года, который подойдёт к концу в июне, не столь насыщен событиями, как последующие периоды, разработчики всё же приоткрыли завесу тайны над своими ближайшими планами.
В течение второго квартала основное внимание будет уделено тщательному изучению отзывов сообщества, исправлению выявленных ошибок, улучшению производительности и внедрению различных улучшений геймплея. Кроме того, команда Bodycam планирует усовершенствовать систему античита и добавить новые игровые карты.
Третий квартал 2024 года обещает быть гораздо более насыщенным. Разработчики прислушались к многочисленным запросам игрового сообщества и готовы порадовать поклонников Bodycam целым рядом интересных нововведений. В их числе — добавление нового оружия, скинов для персонажей, свежих игровых карт и режима «Зомби». Кроме того, команда планирует внедрить поддержку технологии NVIDIA DLSS для улучшения производительности.
Четвёртый квартал станет временем масштабных обновлений и расширения возможностей Bodycam. Разработчики обещают представить совершенно новый игровой режим, ещё больше карт, а также добавить фоторежим. Помимо этого, игра станет доступна на множестве языков, что позволит привлечь ещё больше поклонников со всего мира.
Однако студия подчёркивает, что представленная дорожная карта не является окончательной и может быть расширена по мере увеличения команды разработчиков. На данный момент планы составлены из расчёта на текущий состав из двух человек.
Сейчас быстро посмотрел на ютубе по этой игре видео. Ну что могу сказать ребятки стараются движок использовать максимально. И иногда перебарщивают с фильтрами. Плюс игре не помешала бы хорошая оптимизация, ибо, судя по народу в видео, игра очень и очень прожорлива в плане железа. Если они, конечно, хотят привлечь максимум народа, а не надеется на программные улучшалки быстродействия вроде FSR.