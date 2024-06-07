Команда разработчиков Bodycam рассказала о планах по развитию шутера в 2024 году

Авторы многообещающего шутера Bodycam поделились с игровым сообществом планами по развитию проекта на 2024 год. В первую очередь, команда выразила искреннюю благодарность всем участникам игровых тестирований, чьи ценные отзывы помогли выявить и устранить большинство проблем, с которыми сталкивались игроки.

Сегодня игра выходит в ранний доступ, что ознаменует начало нового этапа в жизни игры. Хотя второй квартал 2024 года, который подойдёт к концу в июне, не столь насыщен событиями, как последующие периоды, разработчики всё же приоткрыли завесу тайны над своими ближайшими планами.

В течение второго квартала основное внимание будет уделено тщательному изучению отзывов сообщества, исправлению выявленных ошибок, улучшению производительности и внедрению различных улучшений геймплея. Кроме того, команда Bodycam планирует усовершенствовать систему античита и добавить новые игровые карты.

Третий квартал 2024 года обещает быть гораздо более насыщенным. Разработчики прислушались к многочисленным запросам игрового сообщества и готовы порадовать поклонников Bodycam целым рядом интересных нововведений. В их числе — добавление нового оружия, скинов для персонажей, свежих игровых карт и режима «Зомби». Кроме того, команда планирует внедрить поддержку технологии NVIDIA DLSS для улучшения производительности.

Четвёртый квартал станет временем масштабных обновлений и расширения возможностей Bodycam. Разработчики обещают представить совершенно новый игровой режим, ещё больше карт, а также добавить фоторежим. Помимо этого, игра станет доступна на множестве языков, что позволит привлечь ещё больше поклонников со всего мира.

Однако студия подчёркивает, что представленная дорожная карта не является окончательной и может быть расширена по мере увеличения команды разработчиков. На данный момент планы составлены из расчёта на текущий состав из двух человек.