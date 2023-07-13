Для Factorio вышло обновление с поддержкой геймпадов и прочими улучшениями ©

Factorio, игра, в которой игрокам предстоит проектировать, строить и управлять автоматизированными заводами в бесконечном 2D-ландшафте, получила новое обновление. В этом обновлении появилась поддержка контроллеров, что стало существенным дополнением к интерфейсу игры.

Одним из ключевых моментов обновления является поддержка контроллеров или геймпадов, которая активируется путем изменения способа ввода в разделе "Настройки->Контроллеры". Это дополнение дает игрокам еще один вариант ввода, расширяя гибкость управления игрой.

В дополнение к поддержке контроллеров в обновлении также появились контекстные подсказки для горячих клавиш. Эти подсказки могут быть включены в Настройках->Интерфейс и особенно полезны при игре с контроллером. Они предоставляют игрокам контекстные подсказки для различных действий с контроллером, делая игровой процесс более интуитивным.

Помимо этих функций, патч также предлагает различные мелкие улучшения и корректировки. Например, теперь игроки могут создавать чертежи объектов, принадлежащих дружественным силам, что привносит в игру еще один уровень стратегии. Кроме того, когда игроки подключают провода к сущностям с несколькими сторонами, например, к комбинатору или выключателю, наведенная сторона подсвечивается, что обеспечивает лучшую визуальную обратную связь.

Патч вносит изменения в способ записи бесконечных значений в -dump-data. Теперь эти значения записываются в виде строк "inf" и "-inf". Обновление также вносит изменения в меню установки модов, в котором колонка "Версия" заменена на "Последняя выделенная".

Кроме того, в патче исправлено несколько ошибок, направленных на улучшение общего игрового процесса. Среди них - исправление изменения громкости звука ветра в зависимости от уровня масштабирования, исправление некорректного отображения значений производительности в некоторых случаях, а также устранение артефактов сжатия текстур на компьютерах Apple Silicon Mac. Кроме того, исправлен сбой, связанный с выполнением составных команд при наличии мертвой группы юнитов.

Среди других изменений, внесенных в обновление, - отключение сочетания клавиш Command+W для закрытия окна игры на компьютерах Mac. Однако игроки по-прежнему могут выйти из приложения с помощью Command+Q. Также были добавлены звуки, исчезающие при возобновлении и приостановке игры, и возможность выполнения действий "Поднять предметы" и "Бросить предметы" одновременно с другими действиями в режиме клавиатуры и мыши.

Последнее обновление также вносит изменения в версию SDL, обновляя ее до 2.26.5. Кроме того, исправлены проблемы, связанные с копированием и вставкой больших строк чертежей в Linux, а также проблема рассинхронизации между платформами ARM и x86 при перегрузке pathfinder.