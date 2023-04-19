Декорирование дома в новом трейлере Fae Farm ©

Студия Phoenix Labs представила свежие кадры игрового процесса симулятора жизни на ферме с говорящим названием Fae Farm, анонс которого состоялся в сентябре 2022 года. Ролик демонстрирует варианты декора вашего дома, с помощью чего вы сможете создать нужную атмосферу в своем гнездышке.

По мере того, как игроки будут строить свою ферму и собирать новые ресурсы, будут открываться новые возможности декорирования жилищного пространства — от мебели до настенных, напольных покрытий и многого другого. При этом определенные предметы мебели могут предоставлять персонажам специальные бонусы, такие как увеличение максимального здоровья, энергии и маны, а также увеличение скорости перезарядки этих характеристик.

Fae Farm должна выйти на Switch в конце 2023 года.