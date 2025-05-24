Предварительная альфа-версия Fairgame$ оказалась смесью королевской битвы и экстракшн-шутера

Производство игр Sony в жанре live-сервисов оборачивается полной катастрофой. Многие проекты провалились или были законсервированы на полпути, в то время как остальные, такие как Marathon, а теперь и Fairgame$ — изо всех сил пытаются оправдать ожидания.

Более подробная информация о соревновательном режиме ограблений Fairgame$ появилась после его первого запуска в 2023 году. Очень ограниченная и закрытая пре-альфа-версия Project Hearts была протестирована несколькими избранными пользователями, и их отзывы, безусловно, не рисуют хорошей картины.

После многих споров, преследующих список игр PlayStation Live Service, Fairgame$ может стать следующим полемическим проектом в списке. Игра пока не смогла вызвать ожидаемого ажиотажа.

Fairgame$ — одна из немногих оставшихся игр PlayStation Live Service, которые скоро выйдут в свет.

Как рассказали на подкасте патреон Sacred Symbols, Fairgame$ представляет собой смесь игр Fortnite и The Division. Однако игровой цикл кажется «супер неуклюжим» и, по-видимому, не может удовлетворить предвкушение, в который CGI-раскрытие заставляет вас поверить.

Это «скрещенная королевская битва с шутером по эвакуации». -Тестер.

Fairgame$ представляет собой схватку нескольких команд в городских условиях, где игроки крадут из хранилищ богатых людей, в то время как другие пытаются сделать то же самое. Этот игровой процесс шутера по эвакуации в стиле Робин Гуда звучит странно знакомо для многих других экстракшн-шутеров.

В своем нынешнем состоянии игра далека от готовности, и некоторые разработчики выразили это мнение после того, как основатель студии Джейд Рэймонд недавно покинула Haven Studios.

Игровой цикл Fairgame$ представляет собой смесь популярных жанров.

Fairgame$ изначально планировалось запустить в конце этого года, но затем его отложили до 2026 года, чтобы получить больше времени на разработку и полировку. Учитывая все эти события, лучше быть осторожным оптимистом, пока Sony не раскроет реальный игровой процесс в будущем.