Слух: Sony отложила свою крупную игру-сервис Fairgame$ до 2026 года

По слухам, Sony отложила свою крупную игру-сервис Fairgame$ до 2026 года. Эта новость привлекла внимание, учитывая неудачи, с которыми компания столкнулась в сфере игр-сервисов. Некоторые проекты были отменены, а несколько студий закрыты. Несмотря на успех Helldivers 2, такие провалы, как Concord, заставили многих усомнится в новой стратегии Sony.

Игра Fairgame$, разрабатываемая канадской студией Haven Interactive, должна была стать частью нового подхода к жанру ограблений, однако её выход отложен, как сообщил инсайдер Джефф Грабб. В 2025 году её не будет, и, вероятно, задержка связана с желанием PlayStation тщательно доработать проект, избегая ошибок, допущенных с Concord.