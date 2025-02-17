Слух: Sony отложила свою крупную игру-сервис Fairgame$ до 2026 года

По слухам, Sony отложила свою крупную игру-сервис Fairgame$ до 2026 года. Эта новость привлекла внимание, учитывая неудачи, с которыми компания столкнулась в сфере игр-сервисов. Некоторые проекты были отменены, а несколько студий закрыты. Несмотря на успех Helldivers 2, такие провалы, как Concord, заставили многих усомнится в новой стратегии Sony.
Игра Fairgame$, разрабатываемая канадской студией Haven Interactive, должна была стать частью нового подхода к жанру ограблений, однако её выход отложен, как сообщил инсайдер Джефф Грабб. В 2025 году её не будет, и, вероятно, задержка связана с желанием PlayStation тщательно доработать проект, избегая ошибок, допущенных с Concord.
))
hahhahah
в Транс черной негроидной Небинарной дыре
'' должна была стать частью нового подхода к жанру ограблений, однако её выход отложен ''
Веселые, небинарные и свободные от рамок определения личности, задорно и под рэпчик от которого кровь из ушей, грабят злых белых мужиков?
Опять???
Обидно. Так хотелось посмотреть на очередной ROFLS уровня конкорда... Столько мемов было бы....
Жаль, что сони отложили удовольствие наблюдать за эпическим провалом очередной чуши аж на 2026 год. Зря они так.
да сто процентов это очередной Concord либо даже хуже его
Не нужны никому эти игры сервисы. Хватит уже. Неужели руководство сони это не понимает
Люди устали от сервисов и повесточного дерьма, есть пару-тройка игр этого жанра которые держат нишу и все ИХ хватит, хотя по сути и они уже задолбали(зато породили rule34 движение ^_^)... А так Сони пора выпускать из подвала своих сценаристов 10+ летней давности и клепать годные сюжетные хиты, возможно как продолжение старых, так и что-то новое ЛИБО переосмысление.
Вот у меня кроме как ИНФЕЙМОС ничего не напрашивается, первые части просят ремейк, игра просит продолжение, Секон Сан просит порт на пк , Сони тупо забивает на продукт который приносил хорошие бабки. Повестко-тенденция ушла на 2й план и 3й Горизонт люди не выдержат, т.ч. его делать точно тупая будет затея, как и АНЧАРТЕД ибо последний поставил по сути точку(а почему нелья- потому, что останутся ГЕРОИНИ, бабы, а это автомат-повестка, у Нейта так-то дочка). Продолжать Кратоса либо сделать ремейк первых частей еще +-, но опять-же он приелся чутка... Дать людям Дейс Ган 2- мало вероятно , потому-что главу и саму компанию считай раскидали... т.ч. у СОНИ сейчас очень сильные проблемы, то они и клепали игры сервис с надеждой на долгосрочную перспективу, где 10+- лет нихера не нужно будет делать, а оно оп и всралось....
Спецы те вымирают, остаются лишь набранные по квотам нечты.
Поэтому и хотят многие попасть в эту группу избранных игр-сервисов, спихнув с трона предшественника. Получается у единиц. Сейчас, судя по новостям, у Апекса проблемы. Может, как раз его место и освободится.
Бездари которые нечего кроме Повестки не знают не умеют и не могут
А что, в этой "игре про ограбления" тоже участвуют одни трансформерные аляпистые клоуны? // Александр Ковалёв
Интересно Дракманн переобуется из-за поворота стрелочки?)
Видимо Сони ни чему не учится.)
// Иван Марков
Проблема в том, что игру не просили.
книбудь просил игор, которые стали в последсвии культовыми?
ну разве что скурим 5, ведмак 3 и гта 5 пек-пек
Какие не просили или в какую эпоху? Продолжение TES, Ведьмака и GTA просили и ждали.
Насчёт ведьмака не знаю, но GTA 4 во многих местах реализована лучше, чем GTA 5, а игры от беседки в целом все ниже среднего из-за ужасного повествования и самых убогих базовых механик в индустрии. Я имею в виду, есть ли вообще в мире игры, в которых стрельба выглядела и ощущалась бы хуже, чем в фолыче?
некто не просил очередного Конкорда и Dustborn
Они начинают о чём-то догадываться?
Причем я помню слух одного "уважаемого" журналюги, типа по внутренним тестам игра якобы шедевр. А тут ее переносят. Воук медиа опять наврали.
Никак вы блеать не научитесь!!!А вообще мне уже даже забавно стало как Сони танцы на граблях устроили и останавливаться не намерены.
Может, учтут как раз ошибки Конкорда?
да вряд ли что бы такие как Sony учились на своих ошибках может чуть меньше Повестки а в основном будет тот же Concord или очередной Сервис в другой обёртке нечего нового и уникального они не добавят
Надеюсь выпустят этот сжв шлак и снова потеряют деньги.