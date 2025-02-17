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Fairgame$ 2026 г.
Экшен, Мультиплеер
4.2 13 оценок

Слух: Sony отложила свою крупную игру-сервис Fairgame$ до 2026 года

butcher69
Новости

По слухам, Sony отложила свою крупную игру-сервис Fairgame$ до 2026 года. Эта новость привлекла внимание, учитывая неудачи, с которыми компания столкнулась в сфере игр-сервисов. Некоторые проекты были отменены, а несколько студий закрыты. Несмотря на успех Helldivers 2, такие провалы, как Concord, заставили многих усомнится в новой стратегии Sony.

Игра Fairgame$, разрабатываемая канадской студией Haven Interactive, должна была стать частью нового подхода к жанру ограблений, однако её выход отложен, как сообщил инсайдер Джефф Грабб. В 2025 году её не будет, и, вероятно, задержка связана с желанием PlayStation тщательно доработать проект, избегая ошибок, допущенных с Concord.

16
27
Fairgame$
2026 г.
Комментарии: 27
Ваш комментарий
MNM 1985

))

19
Kentarou

hahhahah

2
HappyWylde

в Транс черной негроидной Небинарной дыре

1
MORDORR

'' должна была стать частью нового подхода к жанру ограблений, однако её выход отложен ''

18
Fatum Sibir

Веселые, небинарные и свободные от рамок определения личности, задорно и под рэпчик от которого кровь из ушей, грабят злых белых мужиков?

Опять???

12
Lereman

Обидно. Так хотелось посмотреть на очередной ROFLS уровня конкорда... Столько мемов было бы....

Жаль, что сони отложили удовольствие наблюдать за эпическим провалом очередной чуши аж на 2026 год. Зря они так.

7
HappyWylde

да сто процентов это очередной Concord либо даже хуже его

2
HighForbes

Не нужны никому эти игры сервисы. Хватит уже. Неужели руководство сони это не понимает

5
Kokoprime1991

Люди устали от сервисов и повесточного дерьма, есть пару-тройка игр этого жанра которые держат нишу и все ИХ хватит, хотя по сути и они уже задолбали(зато породили rule34 движение ^_^)... А так Сони пора выпускать из подвала своих сценаристов 10+ летней давности и клепать годные сюжетные хиты, возможно как продолжение старых, так и что-то новое ЛИБО переосмысление.

Вот у меня кроме как ИНФЕЙМОС ничего не напрашивается, первые части просят ремейк, игра просит продолжение, Секон Сан просит порт на пк , Сони тупо забивает на продукт который приносил хорошие бабки. Повестко-тенденция ушла на 2й план и 3й Горизонт люди не выдержат, т.ч. его делать точно тупая будет затея, как и АНЧАРТЕД ибо последний поставил по сути точку(а почему нелья- потому, что останутся ГЕРОИНИ, бабы, а это автомат-повестка, у Нейта так-то дочка). Продолжать Кратоса либо сделать ремейк первых частей еще +-, но опять-же он приелся чутка... Дать людям Дейс Ган 2- мало вероятно , потому-что главу и саму компанию считай раскидали... т.ч. у СОНИ сейчас очень сильные проблемы, то они и клепали игры сервис с надеждой на долгосрочную перспективу, где 10+- лет нихера не нужно будет делать, а оно оп и всралось....

4
vzglydizugla

Спецы те вымирают, остаются лишь набранные по квотам нечты.

3
Олег Дудин

Поэтому и хотят многие попасть в эту группу избранных игр-сервисов, спихнув с трона предшественника. Получается у единиц. Сейчас, судя по новостям, у Апекса проблемы. Может, как раз его место и освободится.

0
HappyWylde vzglydizugla

Бездари которые нечего кроме Повестки не знают не умеют и не могут

0
Пользователь ВКонтакте

А что, в этой "игре про ограбления" тоже участвуют одни трансформерные аляпистые клоуны? // Александр Ковалёв

3
Рикочико

Интересно Дракманн переобуется из-за поворота стрелочки?)

2
SOLUS5678

Видимо Сони ни чему не учится.)

1
Пользователь ВКонтакте

// Иван Марков

0
ZAUSA

Проблема в том, что игру не просили.

0
MunchkiN 616

книбудь просил игор, которые стали в последсвии культовыми?
ну разве что скурим 5, ведмак 3 и гта 5 пек-пек

0
ZAUSA MunchkiN 616

Какие не просили или в какую эпоху? Продолжение TES, Ведьмака и GTA просили и ждали.

0
drdotmom ZAUSA

Насчёт ведьмака не знаю, но GTA 4 во многих местах реализована лучше, чем GTA 5, а игры от беседки в целом все ниже среднего из-за ужасного повествования и самых убогих базовых механик в индустрии. Я имею в виду, есть ли вообще в мире игры, в которых стрельба выглядела и ощущалась бы хуже, чем в фолыче?

0
HappyWylde MunchkiN 616

некто не просил очередного Конкорда и Dustborn

0
Кей Овальд

Они начинают о чём-то догадываться?

0
Kreliann

Причем я помню слух одного "уважаемого" журналюги, типа по внутренним тестам игра якобы шедевр. А тут ее переносят. Воук медиа опять наврали.

0
Azimut zvuk

Никак вы блеать не научитесь!!!А вообще мне уже даже забавно стало как Сони танцы на граблях устроили и останавливаться не намерены.

0
Олег Дудин

Может, учтут как раз ошибки Конкорда?

0
HappyWylde

да вряд ли что бы такие как Sony учились на своих ошибках может чуть меньше Повестки а в основном будет тот же Concord или очередной Сервис в другой обёртке нечего нового и уникального они не добавят

0
Kentarou

Надеюсь выпустят этот сжв шлак и снова потеряют деньги.

0