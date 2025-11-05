The Falconeer: Revolution Remaster выпущен в качестве бесплатного обновления для ПК

Компания Wired Productions и разработчик-одиночка Томас Сала в среду, 5 ноября, выпустили бесплатное обновление для The Falconeer под названием Revolution Remaster, доступное всем владельцам игры в Steam. Это обновление приурочено к годовщине игры и полностью перерабатывает несколько основных игровых систем.

В отличие от простого визуального обновления, The Falconeer: Revolution Remaster полностью переработан в нескольких аспектах, чтобы улучшить ощущения от полётов и воздушных сражений. Ключевые улучшения включают новую систему управления полётом, переработанную анимацию, более точные столкновения и более быстрый темп, особенно в начальных главах кампании.

Кроме того, миссии сопровождения, известные своей увеличенной продолжительностью, были скорректированы для сокращения времени ожидания между боями, делая прохождение более плавным и динамичным.

Чтобы опробовать The Falconeer: Revolution Remaster, игрокам, владеющим игрой в Steam, нужно выполнить всего несколько простых шагов. Просто зайдите в свойства игры, выберите вкладку «Бета-версии» и выберите пункт «Ремастер» в выпадающем меню.