The Falconeer возвращается: ремастер готовится к релизу

The Falconeer, одна из первых игр, вышедших вместе с Xbox Series X|S в 2020 году, готовится к возвращению в обновлённой версии. Об этом рассказал её создатель Томас Сала, который продолжает развивать вселенную проекта и решил заново взглянуть на своё творение.

С момента релиза оригинала Сала выпустил ещё одну игру — Bulwark: Falconeer Chronicles, градостроительный спин-офф, где мир получил более чёткие очертания и улучшенную эстетику. Именно работа над Bulwark подтолкнула разработчика вернуться к своей первой игре: «Старые игры не приносят дохода, — признаётся Сала. — Но именно необходимость и опыт Bulwark заставили меня снова заняться The Falconeer».

Изначально речь шла всего лишь о технических правках. По словам разработчика, поводом стал комментарий игрока о проблемах с контроллером. Поправив архитектуру, Сала решил устранить и другие недочёты: управление, столкновения, ошибки миссий, систему прицеливания, быстрое перемещение. Но чем дальше он углублялся, тем больше работа напоминала полноценное переиздание.

Со временем изменения стали масштабнее: в игру перекочевали здания из Bulwark с гораздо более высокой детализацией, обновилась графика, анимации, спецэффекты и даже сама модель гигантской боевой птицы. «В какой-то момент я понял, что это уже не просто патч. Это ремастер. Всё выглядело красиво, очень красиво», — отметил Сала.

Разработчик работает практически в одиночку, поэтому процесс затянулся: уже почти год он балансирует между двумя проектами. При этом ремастер официально ещё не анонсирован, но его существование Сала подтвердил в блоге на Steam, заявив, что вскоре игрокам стоит ждать подробностей.

Томас Сала известен своим прямым стилем общения и независимым подходом к геймдеву. Объявить о ремастере, фактически не объявив его, — это именно в его духе. Но одно ясно: The Falconeer получит вторую жизнь, заметно преобразившись и сохранив уникальную атмосферу, благодаря которой стала запоминающимся стартовым тайтлом для Xbox Series X|S.