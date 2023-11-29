Инсайд: мобильная версия Fall Guys может появиться уже в этом году

Занимательная аркадная игра Fall Guys от студии Mediatonic и Devolver Digital впервые вышла на ПК еще в 2020 году. Спустя три года проект получил множество контентных нововведений и стал полностью бесплатным, а совсем скоро может отправиться покорять еще одну популярную платформу. Если верить заявлениям инсайдера, мобильная версия Fall Guys может появиться уже очень скоро.

О выходе мобильной Fall Guys сообщает автор утечек под ником FGLeaksAndInfo. Согласно его данным, проект уже успел пройти внутреннее тестирование и готов к релизу. Инсайдеру достоверно известно о версии игры для Android, которая практически идентична оригинальной Fall Guys по части контента и возможностей. Вероятно, также существует версия игры для устройств под управлением iOS.

Как ожидается, релиз мобильной версии Fall Guys может состояться уже в этом году. Не исключено, что до конца года будет запущено открытое тестирование проекта в некоторых странах, а глобальный релиз игры состоится уже в начале 2024 года. По мнению инсайдера, официальный анонс проекта может состояться в рамках церемонии The Game Awards — 7 декабря.