на главную
об игре
Fall Guys 04.08.2020
6.1 125 оценок

Инсайд: мобильная версия Fall Guys может появиться уже в этом году

Gutsz
Новости

Занимательная аркадная игра Fall Guys от студии Mediatonic и Devolver Digital впервые вышла на ПК еще в 2020 году. Спустя три года проект получил множество контентных нововведений и стал полностью бесплатным, а совсем скоро может отправиться покорять еще одну популярную платформу. Если верить заявлениям инсайдера, мобильная версия Fall Guys может появиться уже очень скоро.

О выходе мобильной Fall Guys сообщает автор утечек под ником FGLeaksAndInfo. Согласно его данным, проект уже успел пройти внутреннее тестирование и готов к релизу. Инсайдеру достоверно известно о версии игры для Android, которая практически идентична оригинальной Fall Guys по части контента и возможностей. Вероятно, также существует версия игры для устройств под управлением iOS.

Как ожидается, релиз мобильной версии Fall Guys может состояться уже в этом году. Не исключено, что до конца года будет запущено открытое тестирование проекта в некоторых странах, а глобальный релиз игры состоится уже в начале 2024 года. По мнению инсайдера, официальный анонс проекта может состояться в рамках церемонии The Game Awards — 7 декабря.

0
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
D1Werty

У них до сих пор нет мобильной версии SHTO 0_0

Игра буквально создана для мобилок.

0