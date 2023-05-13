Давно утерянный исходный код Fallout был найден ©

В течение многих лет мы все думали, что исходный код Fallout для первой игры и Fallout 2 был утерян, но теперь один из создателей Fallout Тим Кейн подтвердил в комментариях под одним из своих видеороликов на ютубе, что в какой-то момент он был найден, хотя это и не значит, что Bethesda готовит ремастеры или порты.

Interplay потеряла архив исходного кода в начале 2000-х годов, но им удалось восстановить код со старого компьютера, найденного на складе. Теперь он должен быть у Bethesda.

Так как разработчик оригинальной серии Interplay продал всю IP-архитектуру Fallout компании Bethesda в 2007 году, а до этого продал ей права на создание нескольких отдельных игр Fallout, создатель Elder Scrolls и Starfield владеет всей серией, а Кейн добавил: "Вам нужно спросить об этом у Bethesda", когда его спросили о возможности создания портов или ремастеров Fallout 1 и 2.

Комментарии Кейна не подтверждают, что оригинальные игры Fallout выйдут на новые платформы или что ремастеры действительно готовятся Bethesda, но, похоже, он положил конец давней истории о том, что Interplay так и не смогла найти исходный код после его утери.

Исходный код не является абсолютной истиной в отношении портов и ремастеров оригинальных игр Fallout, но он значительно облегчит работу Bethesda, если студия когда-нибудь решит возродить старые игры. Классические изометрические ролевые игры можно найти в Steam и PC Game Pass, но они не доступны на консолях, а официальных модернизированных версий Fallout, Fallout 2 и Fallout Tactics не существует.