Fallout: Classic Collection станет следующей игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store

На следующей неделе, с 22 по 29 февраля, магазин Epic Games Store будет раздавать набор из трёх игр Fallout: Classic Collection, включающий классические части серии Fallout: Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game, Fallout 2, Fallout Tactics: Brotherhood of Steel.
Получите три классические игры из франшизы Fallout. Оригинальная игра, продолжение и тактический бой для отрядов; с этой коллекцией вы познакомитесь с началом любимой вселенной Fallout.
В оригинальной игре Fallout — Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game — вы сможете увидеть своими глазами, что заставило всех полюбить ее.
Fallout 2 — это продолжение получившей признание критиков первой части любимой франшизы ролевых игр. В этой истории прошло 80 долгих лет с тех пор, как мир превратился в пустошь, а вы ищете Генератор Эдемских Кущ, который поможет спасти вашу деревню.
Окунитесь в тактическую командную игру во вселенной Fallout и станьте частью непоколебимого братства в Fallout Tactics: Brotherhood of Steel.
Уже было, лучше "Fixed Edition" скачать (там и какой-то вырезанный контент восстановили, и все фиксы для комфортной игры)
И бессмертие некоторым нас убрали.
Помнится, после предыдущих раздач у российских аккаунтов первый фол отняли
хомосэксюалисты, одним словом, а не раздатчики
Один раз отобрали, теперь решили вновь конфеткой поманить? Спасибо, не надо, есть в нормальном магазине.
"Fallout 2 — это продолжение получившей признание критиков первой части любимой франшизы ролевых игр. В этой истории прошло 80 долгих лет с тех пор, как мир превратился в пустошь, а вы ищете Генератор Эдемских Кущ, который поможет спасти вашу деревню."
Не 80 лет, как мир превратился в пустошь, а 80 лет с событий первой части. Насколько помню, что после ядерной войны и событиями первой части, прошло 84 года.
давно читал Gameplay журнал хороший был про видеоигры. там главный Галенкин был. он потом работал на Епиков. Роздают игры и давно чтоб людей привлечь из жадного 30% болотоВальве стима. Но люди ищут где лучше а рыба где глубже наверное. А можно былобы сделать за пользование магазинов не 30 как Габен а 10 или даже 5% минимум сколько возможно. Возврат игр как в ГОГе в течение 30 дней независимо от кол-ва часов в игре. Возможность писать отзывы и вообще все по игре. Сделать как в стиме ток еще лучше условия. А ети все раздачи ето чтото так себе. Человеку вобщето стыдно чтото брать на халяву. Особенно чтото стоящее. не мусор. Вобщем там все хуже б и чегото они надеются что туда ктото пойдет за ети все подачки. Если человеку чтото нравится он ету игру купит даже с х3 ценой.