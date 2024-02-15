Fallout: Classic Collection станет следующей игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store

На следующей неделе, с 22 по 29 февраля, магазин Epic Games Store будет раздавать набор из трёх игр Fallout: Classic Collection, включающий классические части серии Fallout: Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game, Fallout 2, Fallout Tactics: Brotherhood of Steel.

Получите три классические игры из франшизы Fallout. Оригинальная игра, продолжение и тактический бой для отрядов; с этой коллекцией вы познакомитесь с началом любимой вселенной Fallout.

В оригинальной игре Fallout — Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game — вы сможете увидеть своими глазами, что заставило всех полюбить ее.

Fallout 2 — это продолжение получившей признание критиков первой части любимой франшизы ролевых игр. В этой истории прошло 80 долгих лет с тех пор, как мир превратился в пустошь, а вы ищете Генератор Эдемских Кущ, который поможет спасти вашу деревню.

Окунитесь в тактическую командную игру во вселенной Fallout и станьте частью непоколебимого братства в Fallout Tactics: Brotherhood of Steel.