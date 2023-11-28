Появились первые кадры сериала Fallout от Amazon

Amazon поделилась первыми изображениями из предстоящего серила Fallout. Месяц назад Amazon объявила официальную дату релиза, которая была назначена на 12 апреля 2024 года.

Теперь же, авторы представили первые кадры из сериала, на которых мы можем увидеть главную героиню в исполнении Эллы Пернелл, а также Упыря в исполнении Уолтона Гоггинса и людей в силовой броне.

Сериал основан на хитовой постапокалиптической серии ролевых игр, породившей четыре основные части, а также спин-оффы, такие как Fallout Tactics, Fallout New Vegas и Fallout 76.