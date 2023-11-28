Появились первые кадры сериала Fallout от Amazon

Amazon поделилась первыми изображениями из предстоящего серила Fallout. Месяц назад Amazon объявила официальную дату релиза, которая была назначена на 12 апреля 2024 года.
Теперь же, авторы представили первые кадры из сериала, на которых мы можем увидеть главную героиню в исполнении Эллы Пернелл, а также Упыря в исполнении Уолтона Гоггинса и людей в силовой броне.
Сериал основан на хитовой постапокалиптической серии ролевых игр, породившей четыре основные части, а также спин-оффы, такие как Fallout Tactics, Fallout New Vegas и Fallout 76.
Настоящий Нью-Вегас на картинке
белый злой мужик зомби - есть, сильная и независимая леди-босс - есть, негр возле силовой брони - есть. Шедевр от амазона
Забыл про жируху, нет жирной баб....простите бодипозитивнойсильнойнезависимойженщины
ого, вот это приплёл так приплёл
их по идее сьесть должны были
А в чём проблема с неграми если они были с самой первой части? На крайняк со второй! Я уж точно вспомню Шерифа Симмонса из тройки и Престона Гарви из четвёрки, и оба были достаточно крутыми не слабыми мужиками
да дело не в негре а в том что это набор из которого обычно получается дерьмо а не фильм. Ща сильная леди-бос будет бороться из сексистами и гомофобами , и у неё все будет олично получатся, и похуй что постапокалипсис - главнаяя проблема ущемление меншиств
Главный персонаж опять девушка получается. Понятно.. нытье, вздохи, роман и минимум взрывающихся голов гулей. Зараза)
Лучше, чем смотреть на мужика, хотя, логичнее, если бы несколько персонажей было.
Скажи спасибо, что не жирная негритоска, а нормальная белая женщина. И если ты вдруг только что вышел из комы, то держу в курсе, мужик в роли ГГ в серии фоллаут, никогда не был каноном. Там всегда была возможность выбирать любой пол, расу, и.т.д.
А на мужика, вокруг которого собирается большой гарем из самых разных красивых девчуль?)
p.s. гуля, робота и вот этого всего, это же fallout
Да и ты и все твои друзья небось играли там девочками и устраивали пикники) А потом ставили моды на красивые "не ржавые" города)) Вспомни еще Mass Effect и возможность стать бабой Шепардом. Женский гг никогда не вытянет жанр постапокалипсиса с кровью.
В МЭ разве есть отличия в игре в зависимости от пола гг? Ну кроме романтики.
хорошо выглядит по этим кадрам
Выглядит слишком современно.
Гуль слишком человечный, как будто после пожара.
Это не гуль а красный череп, его капитан Америка подвели и катопультировал во вселенную говарда нахер.
Получается Кожаный череп.
Просто смотри его на чём-то подобном
Согласен, в игре гули более мерзкие, видать, решили не шокировать домохозяек.
Вот смотрю я на скриншоты. И такое чувство складывается как будто я смотрю на Дешевый напичканный графикой сериал. То есть - глаз улавливает Фальш. Хотя последний кадре - видны очертания Мертвого города (и это придает немного оптимизма). Главное, что бы Не скатывалась в Сплошной Дешевый Вестерн - которые так любят Американцы вставлять в свои сериалы - этот сетинг не подходит под Fallout. Fallout это Мрачное исследование страшные тайны Жесткость Каннибализм Работорговля, Выживания, Жуткие исследования над человеком. А не веселые пострелушки. Я бы сказал - под сетинг Фолыча подходит Книга Илая и Дорога (и немного Почтальон) (сериал Бункер). Главное, что сценаристы ПОНИМАЛИ ЭТО - В идеале были Упоротые в мир Игры. А то Выйдет как с Ведьмаком. В обще проще было создать Фильм по одной из частей (А не смешивать в Винегрет) это и легче и проще и в целом понятней реализовывать в фильме чем придумывать отсебятину.
П.с Вам не кажется что с Размером Силовой брони перебор ?
Это просто нига мелкий
Ещё чего. Каждая часть была по-своему немного вестерн
Просто Вот Силовая Броня - создана для штурма. В том числе Укреплений(Доты Дзоты траншеи Здания ). А она метра 3 высотой Я не видел дверей 3 метра высотой. Хотя это будущее - да и в принципе когда на тебе Силовая броня T-60 Какие дверные косяки )) Хотя следы и царапины на потолке от шлема будет четкими
Вот именно немного (поправлю текст) Я хотел сказать что бы Не скатывалась в сплошной вестерн и веселые потсрелушки с шутками прибаутками. Я полюбил Фоллаут из за Иследования мрачного мира. Если бы это был бы 50% вестерна даже не знаю полюбил бы я такой Фоллаут
Забавно, что в фильме "Бегущий в лабиринте" Уолтон Гоггинс больше похож на гуля, чем в Fallout
Почему штурмовой карабин с человеческий рост?!
Потому что дизайн штурмового карабина в Fallout 4 частично основан на пулемёте Льюиса
потому что в фоллаче 4 был такой убогий дизайн оружий и авторы решили не париться и буквально его скопировать
Это точно сериал а не косплей сходка?
силовая броня неуклюжая какая-то
На фотке да, но они все это дело пустят через компьютерные спецэффекты и все будет выглядит норм, я так думаю.
Уже давно есть видео, но оно плохого качества.
Роль главной героини исполняет актриса, озвучивая Джинкс из Аркейна
Выглядит многообещающее, я бы не прочь был глянуть, и присутствие чёрного ни на йоту не напрягает, именем Шерифа Симмонса и Престона Гарви я одобряю их появление, главное чтобы их больше белых не было, а то будет перебор
(Ну а у нашего Гуля кажись не слишком мощное облучение раз у него не совсем насовсем сухая кожа)
Вроде выглядит не плохо, главная героиня симпатичная ( не жирная и не страшная негритянка), надеюсь будет и сюжет интересный, хоть и жаль что женщина гг, но такой сериал как Бункер не стал от этого хуже, может и этот будет норм, осталось только дождаться.
Кадры красивые. Аутентично.
На грим гуля решили не тратиться.
ой...фууууууу...
Не понятно от куда там должны быть винтокрылы, вся техника в Ф. вроде как пришла в негодность. Наверное с другой вселенной прилетели.
Это уже вопросы к логике игровой серии. Там и в F3 и F4 и по моему даже в F2 винтокрылы есть
Верно. Братство Стали давно владеет авиацией.
В Fallout 76 в Аппалачии некоторые члены БС использовали винтокрылы. В Fallout Tactics упоминался великий воздушный конвой. В Fallout 2 Избранный мог передать чертежи винтокрылов Братству Стали. В Fallout 3 после разгрома Анклава Братство Стали начинает использовать винтокрылы. В Fallout 4 Братство Стали использует те же самые винтокрылы, которые добыли у Анклава.
Плюс, ещё как минимум бомбисты и НКР владеют авиацией
С лором знакомься, прежде, чем глупые вопросы задавать - исправные винтокрылы оставались только у Анклава и Братства Стали.
Анклав это остатки правительства, а Братство это преемники пентагоновского отдела перспективных разработок. Естественно, что у них сохранились ресурсы и обученные специалисты для поддержания сложной техники в рабочем состоянии.
И у НКР
СДЖВшная лажа походу будет... Главная девка ещё немного напомнила феминаторшу:
Как же они заебали давить Братство стали во всех сериях даже в сериале, до усеру будут давить и делать это мейн в сюжете, ПОМИМО БРАТСТВА СТАЛИ ТАМ МИЛЛИОН ВСЯКОГО БУКВАЛЬНО ДОХЕРА, ТАМ НЕ ОДНО БРАТСТВО СТАВЛИ И КУЧКА БОМЖЕЙ, ТАМ ПОЛНО ФРАКЦИЙ И ВСЯКОГО, они даже дизайн буквально оружия и дилижаблей скопировали с 4 части, в 4 части самый убогий дизайн оружия во всех играх что я видел, это такой стыд просто хз
Вроде неплохо выглядит на удивление
Хороший сериал будет.Джонотан Нолан как ни как.