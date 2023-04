Создатель Fallout рассказал о книге, которую он хотел бы превратить в игру ©

Поклонники серии экшен-RPG Fallout часто ассоциируют франшизу с Bethesda, которая разработала и издала некоторые из самых популярных игр, включая Fallout 3, Fallout 4 и многопользовательскую онлайн-игру Fallout 76. Но человек, ответственный за создание оригинальной Fallout еще в 1990-х годах, все еще создает игры - даже если некоторые из его любимых пока остаются только в его воображении.



Fallout зародилась в компании Interplay, которая разработала и выпустила оригинальную игру в 1997 году. Одним из главных архитекторов оригинальной концепции был Тимоти Кейн, который выступал в качестве создателя, продюсера, ведущего программиста и одного из главных дизайнеров игры. Кейн до сих пор работает над играми - он был программистом в South Park: The Stick of Truth несколько лет назад и даже был сорежиссером игры The Outer Worlds 2019 года, а недавно запустил свой собственный канал на YouTube, чтобы "рассказывать истории о разработке игр, включая истории о дизайне, программировании, создании команды, работе в компаниях-разработчиках и питчингах перед издателями игр".

Кейн выпустил новое видео, в котором обсуждает свою любимую книгу в жанре фэнтези/научной фантастики: "Князь Света" (Lord of Light) Роджера Желязны. Действие романа происходит на планете, колонизированной остатками Земли, где некоторые люди, казалось бы, обладают магическими способностями, но на самом деле используют науку для укрепления своего разума и тела. Будучи дизайнером игр, Кейн утверждает, что у него был блокнот, заполненный идеями о том, как адаптировать роман в игру. Кейн объясняет: "Я задумал ее как игру из двух частей", первая из которых - "очень стандартная фэнтезийная игра", где вы создаете персонажа и повышаете его уровень с опытом. Однако, по словам Кейна, игра "заставит вас в какой-то момент выбрать специализацию" при получении навыков, а когда игрок достигнет максимального уровня, к нему обратится некто из небесного города (идея из романа), который, по сути, сделает игрока "богом любой выбранной им специализации" с помощью "биологической обратной связи, наркотиков и операций на мозге".

По словам Кейна, "в этот момент игра становится совершенно другой. Она становится научно-фантастической игрой, где вы поднимаете свою специализацию на невероятный, мощный уровень". Кейн добавил, что во второй половине игры игрок может даже стать бессмертным. Эта идея звучит еще более амбициозно, чем Fallout, при этом подход Кейна предлагает множество интересных геймплеев и уникальную стратегию, чтобы удержать игроков после достижения максимального уровня.

Сам Кейн, похоже, является сторонником уникальных игровых идей, даже сокрушаясь по поводу зависимости индустрии от сиквелов, ремейков и ремастеров. "Есть что-то невероятно захватывающее в создании чего-то оригинального", - говорит Кейн. И хотя он берет за основу уже созданные произведения, его идея звучит как нечто такое, чего мы еще не видели в интерактивном повествовании.