Создателю дилогии Fallout понравились декорации сериала: "Я был настолько поглощен визуалом, что пересмотрю еще раз"

После нескольких месяцев ожидания сериал Fallout наконец-то дебютировал. Постановка Amazon, основанная на популярной вселенной, получила очень положительные отзывы не только от рецензентов, но и от самих фанатов. Сам создатель Fallout 1 и 2, Тим Кейн, также впечатлен сериалом.

Легендарный разработчик выложил на своем канале почти 17 минут видеозаписи, в которой он рассказал фанатам о голливудской премьере сериала. Показ, на котором он побывал, произвел на Кейна большое впечатление, и первые два эпизода сериала прошли мимо него в мгновение ока.

Он рассказал, что ему особенно понравились декорации, признавшись, что часто обращал на них больше внимания, чем на то, что говорили герои.

"Через несколько минут я понял, что совсем не слежу за диалогами, потому что был поглощен визуальным рядом", - объяснил он, добавив, что ему пришлось бы повторить просмотр, чтобы сосредоточиться на сюжете.

Разработчик также в восторженных тонах отозвался о шоураннере сериала Грэме Вагнере, с которым ему удалось пообщаться на afterparty.

Думаю, если вы посмотрите сериал, то скажете, что он в основном основан на Fallout 4, но в нем есть элементы из всех Fallout. И он [Вагнер] играл во все Fallout, с самого начала, играл в них один за другим. Он большой фанат Fallout", - похвалил создателя Кейн.

Все впечатления от премьеры серии Fallout вы можете посмотреть ниже.