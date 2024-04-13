Создателю дилогии Fallout понравились декорации сериала: "Я был настолько поглощен визуалом, что пересмотрю еще раз"

После нескольких месяцев ожидания сериал Fallout наконец-то дебютировал. Постановка Amazon, основанная на популярной вселенной, получила очень положительные отзывы не только от рецензентов, но и от самих фанатов. Сам создатель Fallout 1 и 2, Тим Кейн, также впечатлен сериалом.
Легендарный разработчик выложил на своем канале почти 17 минут видеозаписи, в которой он рассказал фанатам о голливудской премьере сериала. Показ, на котором он побывал, произвел на Кейна большое впечатление, и первые два эпизода сериала прошли мимо него в мгновение ока.
Он рассказал, что ему особенно понравились декорации, признавшись, что часто обращал на них больше внимания, чем на то, что говорили герои.
"Через несколько минут я понял, что совсем не слежу за диалогами, потому что был поглощен визуальным рядом", - объяснил он, добавив, что ему пришлось бы повторить просмотр, чтобы сосредоточиться на сюжете.
Разработчик также в восторженных тонах отозвался о шоураннере сериала Грэме Вагнере, с которым ему удалось пообщаться на afterparty.
Думаю, если вы посмотрите сериал, то скажете, что он в основном основан на Fallout 4, но в нем есть элементы из всех Fallout. И он [Вагнер] играл во все Fallout, с самого начала, играл в них один за другим. Он большой фанат Fallout", - похвалил создателя Кейн.
Все впечатления от премьеры серии Fallout вы можете посмотреть ниже.
Ну надеюсь с автором оригиналов никто спорить не будет. ) Сериал получился отличным, скорее всего лучший из тех, что основаны на играх. Всё воссоздано максимально аутентично с поправкой на бюджеты и возможности.
Серьезно хороший сериал? Я боюсь смотреть просто... 🥲
Ойй оой,теперь разумистам будет сложнее доказывать ,что сериал шляпа так как сделан на основе последних частей Фоллаут.Не знают что делать.Уже пошли вход предъявы что посуда в кадре слишком чистая,совсем дела плохи)))
за 200 лет нихера бы не осталось от этих домиков и скелетиков
Там если всматриваться, то и всякий хлам, как будто вчера из гаража достали или на барахолке купили, все такое чистенькое)
Там ветер сильный мог быть,сквозняк так как дома разрушенные.Так что найди другой кадр плиз!Что бы докопаться.
Это такая игровая условность хрен пойми зачем придуманная, там вся обстановка как будто 20 лет прошло, а не 200.
А где бы они тебе достали 200летний реквизит, зачем к мелочам придираться? Там скорее вопросы к нелогичным ситуациям в сюжете.
По любому, ветер, радтараканы тряпочкой протирали фарфор и расставляли по полкам)
По факту это просто мелочь, которая бросается в глаза, у сериала и так куча проблем
Игра не понравилась, но вот фильм зашел. Вчера сел смотреть в 6 вечера но сразу был настрой плохой, по итогу закончил в 4 утра и мне понравилось ))
Похвала с двойным дном, если подумать. По сути он сказал, что декорации здесь сильно лучше сюжета.
Он просто понял, что по сюжету не будут искать водяной чип и забил)
По факту так и есть, декорации неплохи, а сюжет так себе
Визуал и правда неплох, особенно в убежищах, но в сюжете много нелогичных ситуаций.
Себя не похвалишь - никто не похвалит. Пиар своего рода, тоже реклама..
Сериал неплох, но прям дифирамбы ему петь точно нет. Много воды и прыжков во времени туда-сюда. Из-за того что 3 персонажа, много размусоливания кто, что и зачем, достаточно было бы одну серию этому посвятить, а не разбрасывать на весь сериал. Максимус более похож на серийного убийцу с детской психологией, нежели юнец из Братства Стали. Поступки тоже дурные. Люси выставили наивной дурой, совершенно ничего не знающей о пустошах - казалось бы то что произошло в убежище, должно было уже как бы дать представление о поверхности и обитателях, но нет, до середины сериала всё такая же наивная дура. Гуль неплох, но слишком много понтов и сюжетной брони. Сценаристы напутали с игровыми датами и другими моментами, но это уже отдельная песня. В целом разок посмотреть можно - если будет 2й сезон и они прекратят так растягивать резину с объяснениями и прыжками во времени, то может выйдет и хорошо.
Отсылок куча и есть они почти на все части. Но наибольшие отсылки идут не на f4 как многие втирают, а FNV. Из-за кучи отсылок на NV теперь стоит задать им вопрос какую концовку в нем стоит считать основной а не второстепенной. События сериала идут после событий NV, а значит основной концовкой остаётся…
Курьер помог Хаусу захватить все Мохаве. А значит Хаус жив
Иначе возникнет вопрос на кой черт он туда поперся.
Вчера на радостях в честь этого, решил поиграть Фаллаут 76. Игра феномен - начал играть, сдёргивает мышку постоянно, настроил по гайдам, перестало сдёргивать, начало фризить. Так убежище и не покинул
вот видите фильм авно декорации ни че так