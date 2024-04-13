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Fallout 30.09.1997
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Открытый мир, Постапокалипсис
9.2 1 331 оценка

Создателю дилогии Fallout понравились декорации сериала: "Я был настолько поглощен визуалом, что пересмотрю еще раз"

Procy_on
Новости

После нескольких месяцев ожидания сериал Fallout наконец-то дебютировал. Постановка Amazon, основанная на популярной вселенной, получила очень положительные отзывы не только от рецензентов, но и от самих фанатов. Сам создатель Fallout 1 и 2, Тим Кейн, также впечатлен сериалом.

Легендарный разработчик выложил на своем канале почти 17 минут видеозаписи, в которой он рассказал фанатам о голливудской премьере сериала. Показ, на котором он побывал, произвел на Кейна большое впечатление, и первые два эпизода сериала прошли мимо него в мгновение ока.

Он рассказал, что ему особенно понравились декорации, признавшись, что часто обращал на них больше внимания, чем на то, что говорили герои.

"Через несколько минут я понял, что совсем не слежу за диалогами, потому что был поглощен визуальным рядом", - объяснил он, добавив, что ему пришлось бы повторить просмотр, чтобы сосредоточиться на сюжете.

Разработчик также в восторженных тонах отозвался о шоураннере сериала Грэме Вагнере, с которым ему удалось пообщаться на afterparty.

Думаю, если вы посмотрите сериал, то скажете, что он в основном основан на Fallout 4, но в нем есть элементы из всех Fallout. И он [Вагнер] играл во все Fallout, с самого начала, играл в них один за другим. Он большой фанат Fallout", - похвалил создателя Кейн.

Все впечатления от премьеры серии Fallout вы можете посмотреть ниже.

13
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Usurper

Ну надеюсь с автором оригиналов никто спорить не будет. ) Сериал получился отличным, скорее всего лучший из тех, что основаны на играх. Всё воссоздано максимально аутентично с поправкой на бюджеты и возможности.

9
Ясос Убибу

Серьезно хороший сериал? Я боюсь смотреть просто... 🥲

0
VIGITAL1

Ойй оой,теперь разумистам будет сложнее доказывать ,что сериал шляпа так как сделан на основе последних частей Фоллаут.Не знают что делать.Уже пошли вход предъявы что посуда в кадре слишком чистая,совсем дела плохи)))

3
KPAHbl4

за 200 лет нихера бы не осталось от этих домиков и скелетиков

2
Товарищ Марик

Там если всматриваться, то и всякий хлам, как будто вчера из гаража достали или на барахолке купили, все такое чистенькое)

Спойлер
1
VIGITAL1 Товарищ Марик

Там ветер сильный мог быть,сквозняк так как дома разрушенные.Так что найди другой кадр плиз!Что бы докопаться.

1
Nukemall

Это такая игровая условность хрен пойми зачем придуманная, там вся обстановка как будто 20 лет прошло, а не 200.

0
AndralStormborn Товарищ Марик

А где бы они тебе достали 200летний реквизит, зачем к мелочам придираться? Там скорее вопросы к нелогичным ситуациям в сюжете.

2
Товарищ Марик VIGITAL1

По любому, ветер, радтараканы тряпочкой протирали фарфор и расставляли по полкам)

По факту это просто мелочь, которая бросается в глаза, у сериала и так куча проблем

0
mal4ikgamer1999

Игра не понравилась, но вот фильм зашел. Вчера сел смотреть в 6 вечера но сразу был настрой плохой, по итогу закончил в 4 утра и мне понравилось ))

1
0ncnjqybr
"Через несколько минут я понял, что совсем не слежу за диалогами, потому что был поглощен визуальным рядом", - объяснил он, добавив, что ему пришлось бы повторить просмотр, чтобы сосредоточиться на сюжете

Похвала с двойным дном, если подумать. По сути он сказал, что декорации здесь сильно лучше сюжета.

0
Товарищ Марик

Он просто понял, что по сюжету не будут искать водяной чип и забил)

1
Саня Цукино Усаги Товарищ Марик
0
AndralStormborn

По факту так и есть, декорации неплохи, а сюжет так себе

0
AndralStormborn

Визуал и правда неплох, особенно в убежищах, но в сюжете много нелогичных ситуаций.

0
JustBegun
"Я был настолько поглощен визуалом, что пересмотрю еще раз"

Себя не похвалишь - никто не похвалит. Пиар своего рода, тоже реклама..

0
Cidrow

Сериал неплох, но прям дифирамбы ему петь точно нет. Много воды и прыжков во времени туда-сюда. Из-за того что 3 персонажа, много размусоливания кто, что и зачем, достаточно было бы одну серию этому посвятить, а не разбрасывать на весь сериал. Максимус более похож на серийного убийцу с детской психологией, нежели юнец из Братства Стали. Поступки тоже дурные. Люси выставили наивной дурой, совершенно ничего не знающей о пустошах - казалось бы то что произошло в убежище, должно было уже как бы дать представление о поверхности и обитателях, но нет, до середины сериала всё такая же наивная дура. Гуль неплох, но слишком много понтов и сюжетной брони. Сценаристы напутали с игровыми датами и другими моментами, но это уже отдельная песня. В целом разок посмотреть можно - если будет 2й сезон и они прекратят так растягивать резину с объяснениями и прыжками во времени, то может выйдет и хорошо.

0
Kortver

Отсылок куча и есть они почти на все части. Но наибольшие отсылки идут не на f4 как многие втирают, а FNV. Из-за кучи отсылок на NV теперь стоит задать им вопрос какую концовку в нем стоит считать основной а не второстепенной. События сериала идут после событий NV, а значит основной концовкой остаётся…

Спойлер

Курьер помог Хаусу захватить все Мохаве. А значит Хаус жив

Иначе возникнет вопрос на кой черт он туда поперся.

0
Unicorling

Вчера на радостях в честь этого, решил поиграть Фаллаут 76. Игра феномен - начал играть, сдёргивает мышку постоянно, настроил по гайдам, перестало сдёргивать, начало фризить. Так убежище и не покинул

0
Alex40001

вот видите фильм авно декорации ни че так

-2