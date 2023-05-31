Тим Кейн признался, что планировал синтов ещё в первой части Fallout ©

В видеоролике под названием Fallout Cut Content Тимоти "Тим" Кейн, один из ключевых авторов первой части Fallout, признался что во время работы над первой частью Fallout он создал концепт-арт человекоподобного робота, выглядящий как металлический эндоскелет, схожий с таковым, какой был во франшизе «Терминатор». Тим посчитал, что получившийся результат выглядит отлично, но слишком сильно выделяется из визуального стиля Fallout, поэтому он решил не продолжать эту задумку. По мнению разработчика роботы в игре должны были напоминать Робби-робота, персонажа классического научно-фантастического фильма "Запретная планета".

К своему удивлению, Тим Кейн отметил, что находящиеся в Fallout 4 синты первого поколения очень сильно напоминают ему о его идее, от которой он решил отказаться, и которые стали одним из основных видов врагов в игре.

Что интересно, ранний концепт Fallout 2 предполагал в игре появление человекоподобных роботов, которые должны были проживать в локации под названием TV-City, которым управлял искусственный интеллект.