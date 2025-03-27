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Fallout 2 29.10.1998
Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.4 2 774 оценки

Авторы фанатского ремейка Fallout 2 поделились новыми деталями

Simple Jack Simple Jack

Моддеры поделились новыми деталями Project Arroyo — фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4. На этот раз команда продемонстрировала, какая музыка будет играть в любительском переосмыслении. В саундтрек войдут как переработанные знакомые композиции, так и совершенно новые треки.

Project Arroyo разрабатывают с 2018 года. Моддеры обещают, что в переосмыслении восстановят часть вырезанного из Fallout 2 контента, который ранее появлялся в моде Restoration Project. Периодически энтузиасты делятся концепт-артами и скриншотами локаций.

Дата выхода проекта пока не известна. Команда планирует выпустить ремейк Fallout 2 в Steam.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
DrAgon_steel

Не, ну так-то ждем, однако терзают смутные сомнения...

5
Evialroot

Если это будет такой же шутер, как и F4, а не изометрия, то не очень интересно. С удовольствием бы сыграл в "причёсанную" версию F2 на том же Unity.

5
sa1958

Ок.

0
bubenson

Угу, поделились. Сколько их таких было?

-1