Авторы фанатского ремейка Fallout 2 поделились новыми деталями

Моддеры поделились новыми деталями Project Arroyo — фанатского ремейка Fallout 2 на движке Fallout 4. На этот раз команда продемонстрировала, какая музыка будет играть в любительском переосмыслении. В саундтрек войдут как переработанные знакомые композиции, так и совершенно новые треки.

Project Arroyo разрабатывают с 2018 года. Моддеры обещают, что в переосмыслении восстановят часть вырезанного из Fallout 2 контента, который ранее появлялся в моде Restoration Project. Периодически энтузиасты делятся концепт-артами и скриншотами локаций.

Дата выхода проекта пока не известна. Команда планирует выпустить ремейк Fallout 2 в Steam.