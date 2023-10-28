Fallout 3 исполнилось 15 лет, а Fallout 2 через несколько часов исполнится 25 лет

Fallout - одна из самых знаменитых ролевых серий, которая не только сформировала целые поколения геймеров, но и дважды перевернула наше представление о том, какой может быть атмосфера постапокалипсиса.



Ровно 15 лет назад, 28 октября 2008 года, состоялся дебют Fallout 3 - одной из тех игр, которые полюбились рецензентам и новым игрокам, а ветераны серии ругали ее за отход от классической формулы дилогии. Шедевр Bethesda получил средний рейтинг 93% и был продан тиражом более 12 млн. экземпляров.



А завтра, 29 октября, мы будем отмечать 25-летие Fallout 2 - выдающейся классической игры, блестяще развившей формулу первого Fallout и добавившей в нее тонну черного юмора, который впоследствии был подхвачен сценаристами Obsidian Entertainment при написании сюжета Fallout: New Vegas.

Мы никогда не забудем то чувство, когда впервые выходишь из убежища. С днем рождения Fallout 2 и 3!

— написал официальный аккаунт Fallout в X.

На сегодняшний день вышло не менее 10 игр по Fallout, из которых мы получили четыре основные части и спин-оффы, такие как Brotherhood of Steel, Fallout: New Vegas и Fallout 76.