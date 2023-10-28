Fallout 3 исполнилось 15 лет, а Fallout 2 через несколько часов исполнится 25 лет

Fallout - одна из самых знаменитых ролевых серий, которая не только сформировала целые поколения геймеров, но и дважды перевернула наше представление о том, какой может быть атмосфера постапокалипсиса.
Ровно 15 лет назад, 28 октября 2008 года, состоялся дебют Fallout 3 - одной из тех игр, которые полюбились рецензентам и новым игрокам, а ветераны серии ругали ее за отход от классической формулы дилогии. Шедевр Bethesda получил средний рейтинг 93% и был продан тиражом более 12 млн. экземпляров.
А завтра, 29 октября, мы будем отмечать 25-летие Fallout 2 - выдающейся классической игры, блестяще развившей формулу первого Fallout и добавившей в нее тонну черного юмора, который впоследствии был подхвачен сценаристами Obsidian Entertainment при написании сюжета Fallout: New Vegas.
Мы никогда не забудем то чувство, когда впервые выходишь из убежища. С днем рождения Fallout 2 и 3!
— написал официальный аккаунт Fallout в X.
На сегодняшний день вышло не менее 10 игр по Fallout, из которых мы получили четыре основные части и спин-оффы, такие как Brotherhood of Steel, Fallout: New Vegas и Fallout 76.
помню бежал на рынок за диском фол3) сказали еще не привезли, я печально выхожу из магазина и вижу разгружают грузовик а там моя игра) радовался когда только начал играть и родился на свет)
Некоторым кто начинал знакомство с серией с третей части, исполняется в этом году 30 лет время пролетело стремительно (
даже 35 в декабре исполнится)
29 в Феврале)
А кому то и 40)
Ностальгия
Перепройдено в этом году скорее всего уже 5 раз , а то и больше за 15 год игры . Если буду играть еще раз то уже скорее всего аж в ремастер который выйдет Бог знает когда . Обожаю уничтожать Рейвен Рок , отстреливать голову мистеру Берку и прибивать Мак Криди и Принцессу а потом и весь Лемплайт , а еще голову разбивать Роджеру Мэксону что бы события fallout 4 никогда не произошли . Потому что после Вегаса это уже не fallout
Extended Edition - норм сборник.
Установил и запустил. (Смотреть а Стиме)
Не был особо знаком с серией до Тройки, так чет пару раз запускал первую часть году в 2004 и дропал еще в самом начале в пещере с крысами.
Когда тройка вышла, то все про неё говорили, что это Обливион с пушками и я как фанат Морровинда и Обливиона не смог пройти мимо.
Игру прошел и в принципе мне все понравилось. Потом когда вышел Нью Вегас, то я бы удивлен, что в нем карта была меньше по размеру, но контента в игре было как будто в разы больше. Ну и естественно Нью Вегас мне тогда понравился больше, чем Тройка.
Потом в течении последних лет 10-ти я пару раз перепроходил и Тройку и Нью Вегас и все-таки Тройка мне как-то нравится больше, даже несмотря на то, что контента в ней меньше. Есть в ней что-то такое, чего нет в Нью Вегасе. Атмосфера в ней какая-то особая... постапокалиптическая. В Нью Вегасе как-то это не ощущается, там больше клоунада какая-то со всеми эти ковбоями, легионом, караванами и казино.
Забавно, что пару лет назад я все-таки прошел первую и вторую часть и ощущения от этих игр у меня очень схожие. Первая часть очень понравилась своей атмосферой, хотя игра довольно короткая. А вот во второй контента уже больше в разы, но опять куда-то пропала атмосфера. Опять какую-то клоунаду сделали с казино, мафией и аборигенами.
Помню сначала прочитал про фол 1 в каком-то журнале и очень хотелось эту игрушку, а потом повезло получить диск с ней. Сидел ночи напролёт :) Потом вышел фол 2, потом крайне странный фол тактикс, хотя и он тоже понравился, а фол 3 прям вот воплотил мои представления, как выглядел бы мир, который я представлял, играя в первую часть и даже не мечтая увидеть её однажды трехмерной :)
Поздравляю всех игроков кто играл в Fallout 2-3