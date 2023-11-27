Авторы фанатского ремейка Fallout 3 выпустят ремейк дополнения The Pitt для Fallout 4

Дополнение The Pitt признано одним из лучших для Fallout 3. Сюжет рассказывает о приключениях протагониста в суровом городе Питтсбурге, которым правят рейдеры во главе с безжалостным Ашуром, мечтающим превратить этот ад на земле в великий город, используя рабский труд. По мере продвижения сюжета главный герой из обычного раба превратится в серьёзного бойца и решит - устроить ли ему революцию и освободить рабов, или же стать одним из людей Ашура.
Авторы фанатского ремейка Fallout 3 под названием Fallout 4: The Capital Wasteland в своём Discord-канале поделились воссозданном на Creation Engine Питтсбургом. Изображения показывают аутентичный вид на городские руины и заводские помещения. Помимо игровых скриншотов авторы модификации обрадовали фанатов ещё одной интересной новостью - команда планирует сделать воссозданное дополнение The Pitt как отдельную крупную модификацию для оригинальной Fallout 4 - игрок в роли протагониста Fallout 4 сможет посетить Питт и пережить всё, что пережил главный герой Fallout 3.
Кроме того, левел-дизайнеры ремейка не смогли устоять перед возможностью добавления нескольких новых пасхальных яиц, которых не было в оригинале.
Дата выхода ремейка дополнения The Pitt, как и полноценного ремейка Fallout 3, пока неизвестна. Однако, учитывая что между трейлером и релизом ремейка дополнения Point Lookout прошло около 2-х лет, возможно, придётся ждать столько же времени. Тем не менее, авторы упоминали в своём Discord-канале о том, что воссоздавать Питт будет сложнее, чем Пойнт-Лукаут, поскольку Питтсбург представляет городскую среду, а не малозаселённый болотный регион.
На данный момент у команды уже готова одиночная версия дополнения Point Lookout, которое вы можете скачать здесь.
Стоит также отметить, что Питт можно посетить и в Fallout 76. Версия города из Fallout 76 значительно отличается от версии из Fallout 3.
Анонсировать всё, не выпустить ничего. Опять непомерные амбиции от но неймов, вы то что изначально задумали реализуйте. Сроков никаких, обещаний целая телега.