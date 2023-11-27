Авторы фанатского ремейка Fallout 3 выпустят ремейк дополнения The Pitt для Fallout 4

Кадр из Fallout 76: Expedition The Pitt

Дополнение The Pitt признано одним из лучших для Fallout 3. Сюжет рассказывает о приключениях протагониста в суровом городе Питтсбурге, которым правят рейдеры во главе с безжалостным Ашуром, мечтающим превратить этот ад на земле в великий город, используя рабский труд. По мере продвижения сюжета главный герой из обычного раба превратится в серьёзного бойца и решит - устроить ли ему революцию и освободить рабов, или же стать одним из людей Ашура.

Авторы фанатского ремейка Fallout 3 под названием Fallout 4: The Capital Wasteland в своём Discord-канале поделились воссозданном на Creation Engine Питтсбургом. Изображения показывают аутентичный вид на городские руины и заводские помещения. Помимо игровых скриншотов авторы модификации обрадовали фанатов ещё одной интересной новостью - команда планирует сделать воссозданное дополнение The Pitt как отдельную крупную модификацию для оригинальной Fallout 4 - игрок в роли протагониста Fallout 4 сможет посетить Питт и пережить всё, что пережил главный герой Fallout 3.

Кроме того, левел-дизайнеры ремейка не смогли устоять перед возможностью добавления нескольких новых пасхальных яиц, которых не было в оригинале.

Дата выхода ремейка дополнения The Pitt, как и полноценного ремейка Fallout 3, пока неизвестна. Однако, учитывая что между трейлером и релизом ремейка дополнения Point Lookout прошло около 2-х лет, возможно, придётся ждать столько же времени. Тем не менее, авторы упоминали в своём Discord-канале о том, что воссоздавать Питт будет сложнее, чем Пойнт-Лукаут, поскольку Питтсбург представляет городскую среду, а не малозаселённый болотный регион.

На данный момент у команды уже готова одиночная версия дополнения Point Lookout, которое вы можете скачать здесь.

Стоит также отметить, что Питт можно посетить и в Fallout 76. Версия города из Fallout 76 значительно отличается от версии из Fallout 3.