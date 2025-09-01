ЧАТ ИГРЫ
Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.7 23 934 оценки

Cool-Games выпустили русскую озвучку для Fallout 4: Far Harbor

AceTheKing AceTheKing

Локализаторы из студии Cool-Games напомнили о работе над неофициальной русской озвучкой для Fallout 4. На этот раз команда представила дубляж одного из дополнений - Far Harbor:

Мы тщательно подобрали актёрский состав, чтобы передать всю мрачную глубину этой истории - туманного острова, религиозных сект, роботизированных угроз и сложных моральных выборов.

В видео представлен фрагмент геймплея с нашей озвучкой. Послушайте, как звучат Эйвери, Морячка, Аллен и другие персонажи, ожившие благодаря голосам русскоязычных актёров.

Озвучка Far Harbor стала очередным шагом команды в создании полноценного русского дубляжа для Fallout 4.

Комментарии: 7
askazanov

Итак нормально без озвучки проходилось)

9
Пользователь ВКонтакте

А полностью на ф4 есть озвучка? // Иван Емельянов

1
BENDJI

Когда последний раз играл, было озвучено 99%. На рутрекере лежит озвучка.

1
Madiark BENDJI

Надеюсь это не про калзвучку нейросетью ?

Юрий Пенкин

лучший доп на фолыч 4 и один из лучших допов в принципе, атмосфера лавкрафта бесподобна

1
Madiark

Гг озвучен паршиво

Сергей Понащенко

Да пофиг как то. Главное озвучен. И не нейронка и слава Богу.