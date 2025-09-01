Cool-Games выпустили русскую озвучку для Fallout 4: Far Harbor

Локализаторы из студии Cool-Games напомнили о работе над неофициальной русской озвучкой для Fallout 4. На этот раз команда представила дубляж одного из дополнений - Far Harbor:
Мы тщательно подобрали актёрский состав, чтобы передать всю мрачную глубину этой истории - туманного острова, религиозных сект, роботизированных угроз и сложных моральных выборов.
В видео представлен фрагмент геймплея с нашей озвучкой. Послушайте, как звучат Эйвери, Морячка, Аллен и другие персонажи, ожившие благодаря голосам русскоязычных актёров.
Озвучка Far Harbor стала очередным шагом команды в создании полноценного русского дубляжа для Fallout 4.
Итак нормально без озвучки проходилось)
А полностью на ф4 есть озвучка? // Иван Емельянов
Когда последний раз играл, было озвучено 99%. На рутрекере лежит озвучка.
Надеюсь это не про калзвучку нейросетью ?
лучший доп на фолыч 4 и один из лучших допов в принципе, атмосфера лавкрафта бесподобна
Гг озвучен паршиво
Да пофиг как то. Главное озвучен. И не нейронка и слава Богу.