Fallout 4 получит некст-ген обновление для консолей и ПК 25 апреля

Bethesda уже больше года работает над обновлением следующего поколения для Fallout 4 на консолях. Первоначально предполагалось, что онj выйдет в конце 2023 года, но его пришлось перенести на 2024 год. С тех пор все было тихо, но сегодня Bethesda наконец предоставила свежую информацию: патч должен выйти позже в этом месяце – 25 апреля. Однако сегодняшний анонс заинтересует не только консольных геймеров: скоро выйдет большое новое обновление для ПК-версии.
Патч следующего поколения для Fallout 4 позволит игре лучше использовать преимущества оборудования Xbox Series X/S и PS5. Хотя игроки Xbox уже могут получить 60 кадров в секунду в консольной версии благодаря функции Microsoft FPS Boost, в настоящее время игра ограничена 30 кадрами в секунду на PlayStation. Это изменится с этим обновлением. Теперь Fallout 4 будет работать со скоростью 60 кадров в секунду (без FPSBoost) на Xbox Series X/S, а также будет предлагать ту же частоту кадров на PS5. Игра также будет работать с более высоким разрешением, и игроки также получат выгоду от новых исправлений ошибок.
Bethesda также выпускает бесплатное обновление Fallout 4 для игроков на ПК, включая новые обновления и исправления квестов, поддержку сверхширокого разрешения и исправления Creation Kit для моддеров. Крайне важно, что игроки, говорящие на японском и китайском языках, наконец-то смогут снова надежно войти в Bethesda.net, восстановив доступ к «официально одобренным» модам.
Говоря о модах, Creation Club также предлагает игрокам бесплатно загрузить несколько новых предметов, в том числе новые наборы силовой брони, оружие и даже украшения для Хэллоуина.
Fallout 4 также появится в магазине Epic Games Store и скоро получит поддержку Steam Deck, поэтому она будет хорошо работать на портативной игровой системе Valve.
Подумал нексген типа крутую графу для пк завезут. А оказалась несген эта когда у консольщиков 60 кадров в секунду хахаха.
Ага, размечтался, Тодд Говард тебе разве что загрузочные экраны завезет и минус фпс, при чем на все том же древнем движке с устаревшей графикой по всем параметрам и порекомендует купить 4090 :D
Думаю, 4090 D не потянет)))
1400 часов в игре, если верить Стим. Без модов (!)) Ещё раз мне уже такое не повторить))
Играть игры Беседки без модов, да еще по столько часов - особый вид извращения
Только моды и могут сделать эти игры играбельными. красивыми и комфортными
Причем я понятия не имею как так получилось -: бегал, стрелял,собирал легендарки - ну и набегал)
У меня меньше, около 800 часов, но так сюжетку и не прошел, просто в строительство уходил... То времени не хватало и игру забрасывал
Хз, я скорее в игры беседки буду играть без монитора чем без модов. Какой вообще в этом смысл...
К модам отношусь прохладно -нейтрально. Хочу играть в игру, которую сделал или не сделал сам разработчик.Без сторонних программ, идей и людей. Максимум это неофициальный патч, который фиксит проблемы.
Ну хоть бесплатно, а не Fallout 4: Special Edition
За такое брать деньги, даже Беседка понимает, что ее с гомном смешают.
Просто уже был подобный опыт, вот и
Со скайримом прокатило же
А разве её ещё не смешали, даже поклонники, которым я являлся до выхода старфилда? Но я даже с торрента не стал качать эту дичь, потому что понимаю, что ничего нового и интересного не получу, кроме багов, недоделок и унылого монотонного геймплея. Через года 2-3, возможно, если модеры отважатся сделать глубокие интересные сюжетные дополнения. (сомневаюсь)
Там хоть что-то изменили в визуальном плане.
Вылеты при включении частиц хоть пофиксят наконец?
Мб ещё и пофиксят неограниченный фпс, который влияет физику на скорости игры. С локом 60 фпс и 144 гц вообще некомфортно играть...И мне пришлось мод скачать на физику FPS.
не прошло и .... а, прошло. давно пора.
Опять все моды сломают?
Консольщикам подарили 60 фпс. Ахренеть обновление.
Я надеялся это будет действительно патч, поднимающий графоний на ПК (ну, как для Ведьмака 3), а тут хрень какая-то ни о чём. Смешно будет, если эту хрень будут как полновесное ДЛС продавать. :)))
И чё поменялось..?
для пк походу ничего(((
Я надеялся что Fallout 4 будет с графикой Старфилд... А там просто фпс подкрутили и пару багов исправили и потратили на это год.
Наконец-то скорость загрузок инстансов официально исправят)
Ну, неплохо. Что, ещё сказать. Учитывая как Bethesda любит всякие Legendary и Special edition удивительно, что это обновление достаётся бесплатно. Видно только Skyrim достойна того, чтобы продаваться 4 раза на одной платформе.
Неплохо? Чел, это просто фикс-патч, обнова громко сказано, еще бы за это платить.
Оп па па! Теперь можно и пройти. Посоны конечно плакать будут, моды слетят. Моды делать не будут. А я так поиграю)
ну да, лучше ковыряться в популярном, чем пытаться исправлять неисправимое)
а вообще подумывал перепройти когда обнова в Warframe была с фреймом Корвекс у которого радиационные скилы и разрабы звук щелканья радиации сильно сделали похожим что напоминает звук из F4)
Fallout 4 Anniversary Edition
Купил в Стиме полгода назад 4 часть и... Так и не смог в нее играть :( Не то... Мне нравились с детства 1 и 2 части, и даже 3, когда она вышла (тогда движок так сильно еще не устарел и не бесил). Не люблю сам этот движок в первую очередь. И из-за него саму игру так и не смог оценить. Уже пытался себя заставить пройти - перекачивал снова, но... Нет. Начало было воодушевляющим, не в стиле "Беседки" как будто, а потом опять пошло-поехало: "Скайрим" на пустошах...(((( А уж когда увидел элементы какого-то строительства - прям последнюю охоту играть отбило напрочь :(
А ёё и не надо проходить) Основной сюжет там субъективно слабее Fallout 3 и разумеется Нью Вегаса. Не проходя его ничего не теряешь. А вот исследовать локации вполне себе интересно.
Что касается движка - это уже что-то субъективное. Сам движок не хуже и не лучше движков других игр.
с удовольствием прошел 3 часть на релизе а вот ньювегас вообще не понравился. 4 часть где-то между ними для меня. а вот по графону 4 часть лучше старфилда))
Удачи
Будет как обычно, добавят пару каких-нибудь не особо нужных плюшек, и попутно убьют все моды. Даже рад что у меня Стим "потерял" игру - т.е. сам фолыч стоит, но в Стиме значится как неустановленный и автоматические апдейты не потребляет. Один хрен запускается игра через расширитель скриптов, Стим тут даром не нужен.
Что до увеличения фпс до 60 на консоли - хз, тут парочка нубов с пеной у рта доказывала что всё что ниже 120 фпс попросту неиграбельно. И пох что фолыч нормально игрался на 30. Да что там фолыч, консольщики на тридцатке Бладборн проходили. Но мамкиных экспертов не проймешь, через пару лет, с выходом 6090, они так же будут доказывать что во всё что ниже 240 фпс попросту играть нельзя. При том что сами никогда не смогут отличить 140 от 40.