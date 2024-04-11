Fallout 4 получит некст-ген обновление для консолей и ПК 25 апреля

Bethesda уже больше года работает над обновлением следующего поколения для Fallout 4 на консолях. Первоначально предполагалось, что онj выйдет в конце 2023 года, но его пришлось перенести на 2024 год. С тех пор все было тихо, но сегодня Bethesda наконец предоставила свежую информацию: патч должен выйти позже в этом месяце – 25 апреля. Однако сегодняшний анонс заинтересует не только консольных геймеров: скоро выйдет большое новое обновление для ПК-версии.

Патч следующего поколения для Fallout 4 позволит игре лучше использовать преимущества оборудования Xbox Series X/S и PS5. Хотя игроки Xbox уже могут получить 60 кадров в секунду в консольной версии благодаря функции Microsoft FPS Boost, в настоящее время игра ограничена 30 кадрами в секунду на PlayStation. Это изменится с этим обновлением. Теперь Fallout 4 будет работать со скоростью 60 кадров в секунду (без FPSBoost) на Xbox Series X/S, а также будет предлагать ту же частоту кадров на PS5. Игра также будет работать с более высоким разрешением, и игроки также получат выгоду от новых исправлений ошибок.

Bethesda также выпускает бесплатное обновление Fallout 4 для игроков на ПК, включая новые обновления и исправления квестов, поддержку сверхширокого разрешения и исправления Creation Kit для моддеров. Крайне важно, что игроки, говорящие на японском и китайском языках, наконец-то смогут снова надежно войти в Bethesda.net, восстановив доступ к «официально одобренным» модам.

Говоря о модах, Creation Club также предлагает игрокам бесплатно загрузить несколько новых предметов, в том числе новые наборы силовой брони, оружие и даже украшения для Хэллоуина.

Fallout 4 также появится в магазине Epic Games Store и скоро получит поддержку Steam Deck, поэтому она будет хорошо работать на портативной игровой системе Valve.