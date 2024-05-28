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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 19 326 оценок

Fallout 4 преобразится с выходом мода Mass Effect Evolution, который можно будет скачать в ближайшем будущем

monk70
Новости

Этот мод можно рассматривать как мод полной конверсии. Он переносит оружие, броню, корабли, объекты и персонажей из Mass Effect в ролевую игру Bethesda. Мало того, это еще и особая сюжетная линия. По сравнению с оригинальной игрой Mass Effect, Mass Effect Evolution имеет другую временную шкалу, сюжет и игровой процесс.

Для тех, кому интересно: большая часть сюжета представляет собой переписывание оригинального сюжета Fallout 4 с некоторыми новыми квестами и возможностями. В будущих версиях моддер надеется добавить еще одну сюжетную линию.

На данный момент мод заменяет большинство моделей на модели из вселенной Mass Effect. Кроме того, моддер перерисовал большую часть окружения, анимированных объектов, доспехов, зданий и т. д. вручную. И да, большая часть оружия была заменена на то, что было в Mass Effect, на кастомные модели.

Хотя Mass Effect Evolution еще не завершен на 100%, он очень близка к этому. Недавно мод неожиданно появился на платформе Nexus, но автор оперативно удалил его из публичного доступа. Предположительно, это связано с необходимостью устранения серьезных недочетов перед официальным релизом.

67
45
Комментарии: 45
Ваш комментарий
Gelyr

Поражает уровень работы, но нафига и главное зачем?

35
Александр Костоусов

Мне просто нравится геймплей Fallout 4 и я люблю Mass effect. Почему нет?)

28
Gelyr Александр Костоусов

Ну тогда этот мод для тебя, хорошей игры))

10
EpicGrace

Это автор ответил

5
Gelyr EpicGrace

а ок, я не в дуплил, сорян

1
Gelyr Александр Костоусов

Успехов в работе над модом, и адекватного комьюнити . Сорян я не допёр что вы автор мода

6
Александр Костоусов

Ребят, для тех кому интересен проект, вот моя группа в вк https://vk.com/masseffectevolution.
На данный момент получился некоторый конфликт с нексусом из за нескольких анимаций. На днях я залью туда ссылку на скачивание.

Почитал комменты, Отмечу несколько моментов.

- Во первых, это не совсем Fallout. У мода свой лор, вписанный в лор ME. События происходят через 20 лет, не на земле. Большая часть текста и диалогов перерписана. Некоторые даже переозвучены. В моде свои фракции, свои названия локаций и прочее. Пока что сюжет я особо не затрагивал, но и до этого дойдем. Вот статья по которой можете почитать по сюжету и предыстории. СЮЖЕТ НЕ СВЯЗАН С ОРИГИНАЛЬНОЙ ТРИЛОГИЕЙ И ЖНЕЦАМИ. Поверьте, за 6 лет я очень глубоко проработал лор мода. Думаю вам будет интересно

https://vk.com/@masseffectevolution-e-v-o-l-u-c-i-ya-s-p-u-s-t-ya-6-l-e-t?ref=group_block

Во вторых, мне нравится движок Fallout. Я его изучил вдоль и поперек, и могу создать на нем что угодно, было бы время. Старфилд совсем другой, на нем нет ни инструментов, ни нормального редактора. На нем не работает большинство методов, которые я освоил на Fallout 4. Старфилд убогий, и переходить я на него не буду.

18
Nik Klaus

Желаю вам успехов в разработках и надеюсь, что (хотя бы) вашему творчеству не сможет помешать этот грёбаный "Next Gen"!

4
Александр Костоусов

Автор статьи, свяжитесь со мной. Я автор мода. Дам подробное описание ситуации и ссылки на скачивание

13
Ain65 Rain

Ну что можно сказать - Браво.

Хотя играть точно не буду, так как не привлекает масс эффект, тем более без возможности попасть на другие планеты. Как по мне, модер конечно крут, но концепция масс эффект - выбор не удачный для апокалипсиса.

4
Ольга Бузова

Пока на земле конец света ,можно улететь туда ,где его нет - автору нужно пилить вторую планету

0
FatalleZ

Грандиозная работа проделана, не являюсь фанатом масыча, но автору огромный респект за труды, терпение и любовь к своему делу. Но почему абсолютно весь ролик горизонт завален влево? Выглядит как будто мир наклонился.

Нарисовал линию горизонта на некоторых кадрах, чтоб было понятно что имею ввиду. Это встречается повсеместно в ролике. Ошибка при монтаже, или фича?

Спойлер
4
ValSpain

у ГГ сколиоз

-1
Александр Костоусов

Это персональная настройка камеры с реалистичным движением. Честно говоря не являюсь опытным монтажером. Это буквально мой ролик

0
Big and Fat

А что там с освещением?

2
Denis G

Соглашусь что куда лучше бы здесь за базу подошел Старфилд.
Да и в целом, Массыч берет свое довольно динамичным боевым геймплеем и проработкой срежессированных катсцен. Ничего из этого адекватно на деревянненьком движке Фолыча не построить. Будет тот же фолыч, но со шкурками масс эффекта. Довольно странный коктейль.

2
SolKol

Ну подошёл бы то может и лучше, но вопрос куда тогда деть 5 лет потраченного времени на мод на фолыч

0
Александр Костоусов

Я когда начал этот проект, (А это еще было до Fallout 3) старфилда даже в проекте не было (Это было в 2014 году). После выхода Fallout 4 я начал перенос на него. В третий раз я этого точно не вынесу)) К тому же все хорошо вписано и сюжетно обосновано

0
Abaddyl Александр Костоусов

Вы этот проект +- в 2007 начали?

0
Александр Костоусов Abaddyl

В 2014) Но на Fallout 4 +- в 2017-18

0
MunchkiN 616

если бы мод был для старфилджда была намнога круче
а наверно прикольненько типа жнецы улетели и по плане бегаешь. и там всякие кроганы-губки для пуль вместо супермутантов чтобы.

1
timur klimanow

mass супер! fall супер! 2 в 1 будет шедевр. Добавь 2-3 меча из ведьмака чтоб гулей кромсать.

1
AlexLegion

Боже. Чувак ты офигенен ! Обожаю мододелов !! Обожаю вселенную Масс Эффект !

1
AndralStormborn

Я что-то скептически к этой новости отнесся, но после трейлера стало интересно. Может однажды поиграю, когда допилят мод

0
mattergray

Супер, если в VR запустить, то получиться уникальный эксперимент. Если удастся хотя бы половину игру пройти, борясь с укачиванием, можно на программу N7 записываться)

0
человек3

Всплакнул конечно, столько родного тут увидел. Винтовка N7 (которую я никогда не брал, ибо самая лучшая как по мне, это Мотыга). Снайпу тоже узнал (И её никогда не брал... хотя если с кислотной начинкой,то ещё можно). Синих святил тоже признал... короче всё это родное, но увы играть не буду, ибо Фоллаут 4... пардон, но он отстой. Не могу я в него играть. А мод класс, ибо Масс Эффект это родное (Кроме Андромеды само собой!

0
Александр Костоусов

Ну... это не совсем Фаллаут. У мода свой лор. Я там выше ответил. Почитайте, может будет интересно. Тут статья не очень раскрывает смысл мода

0
Lilikipa

Эх жаль нет его на скачивание.А выглядит хорошо.)

0
Александр Костоусов

По ссылочке и скачиванию отписал выше

0
potter790

Дау уж. Когда людям заняться нечем, они вот этим вот и занимаются. xD)

0
canismajorisvy

ЗАЧЕМ???

Молодец научился!

0
DaringCatriona

бля, хуй пойми, чепуха какая то если честно.

0
DaringCatriona

ну автор конечно молодец, работоспособный, но это какая то чепуха если честно.

0
Sidorovich12

Новость ради новости?

0
Пользователь ВКонтакте

Как Тали прекрасна // Максим Брагин

-1
EvgenyDMT

И где тут мяс эффект..?Лучше бы за Сралфилд делали.

-1
Modern Fear
-3
001fess

а мод на гта сан-адреас есть такой же?

-5
Spec-Welder

Автор мода занимался ерундой 6 лет и будет продолжать этим заниматься

-12
Квантум2355

он хотя бы занимался чем то, а не страдал фигней строча коментики в интернете

7
Гемор

в масс эффект от биогеев не играю (только первый DA зашел в далеком 2008 м), в фоллаут от придурка-балабола Говарда тоже. А тут два в одном )))

-25