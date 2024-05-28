Fallout 4 преобразится с выходом мода Mass Effect Evolution, который можно будет скачать в ближайшем будущем

События Fallout 4 разворачиваются в постапокалиптическом мире, разрушенном ядерной войной. Действие происходит в Содружестве — регионе, включающем в себя территории бывшего Бостона и Массачусетса. Спустя 210 лет после глобального ядерного конфликта, известного как Великая Война, человечество постепенно оправляется от катастрофы, но мир уже никогда не будет прежним.
Главный герой игры — единственный выживший из Убежища 111, криогенного бункера, где группа избранных пережидала последствия войны в состоянии анабиоза. Проведя в заточении 210 лет, протагонист выбирается на поверхность и оказывается в совершенно незнакомом и враждебном мире. Перед ним стоит непростая задача — выжить в суровых условиях Пустоши, сражаясь с многочисленными опасностями, и распутать клубок тайн, связанных с загадочным Институтом и пропажей сына.
Fallout 4 предлагает классический ролевой геймплей с видом от первого или третьего лица на выбор. Игрок волен свободно исследовать обширный открытый мир, посещать разнообразные локации, общаться с NPC, выполнять квесты и участвовать в сражениях. Боевая система стала более динамичной и требует от игрока быстрой реакции и тактического мышления. Знакомая по предыдущим частям система V.A.T.S. позволяет на время замедлять время и прицельно стрелять по уязвимым местам противников.
Одно из главных нововведений игры — глубокая система крафтинга и строительства. Теперь игрок может не только создавать и модифицировать оружие и броню, но и возводить целые поселения с нуля. Собирая всевозможный хлам, остатки довоенных конструкций и уцелевшие материалы, можно построить жилые дома, мастерские, фермы, защитные сооружения и многое другое. Поселенцы, которых удастся привлечь в свою общину, будут помогать с производством еды и ресурсов, защитой базы и торговлей.
Развитие персонажа по-прежнему основано на системе S.P.E.C.I.A.L., определяющей базовые характеристики героя, такие как сила, восприятие, выносливость, харизма, интеллект, ловкость и удача. Каждый новый уровень позволяет улучшить одну из характеристик и разблокировать связанные с ней способности — перки. Продуманное распределение очков развития позволяет создать по-настоящему уникального и специализированного персонажа.
Важную роль в Fallout 4 играют компаньоны — NPC, которые могут сопровождать главного героя в его путешествиях по Пустоши. У каждого напарника есть своя история, характер и мотивация. Они не просто помогают в бою и переносят лишний груз, но и активно комментируют происходящее, реагируют на поступки игрока и даже могут влиять на некоторые игровые ситуации. Отношения с компаньонами развиваются по мере совместных приключений и зависят от диалогов и принимаемых решений.
Система диалогов в Fallout 4 также претерпела изменения по сравнению с предыдущими частями серии. Теперь разговоры с NPC происходят в реальном времени, без пауз и остановок игрового процесса. Главный герой стал полностью озвученным персонажем и может общаться с окружающими с помощью системы выбора реплик, отображаемых в виде нескольких вариантов ответа. Это привнесло в диалоги больше кинематографичности и драматизма, хоть и несколько ограничило ролевую составляющую.
Поражает уровень работы, но нафига и главное зачем?
Мне просто нравится геймплей Fallout 4 и я люблю Mass effect. Почему нет?)
Ну тогда этот мод для тебя, хорошей игры))
Это автор ответил
а ок, я не в дуплил, сорян
Успехов в работе над модом, и адекватного комьюнити . Сорян я не допёр что вы автор мода
Ребят, для тех кому интересен проект, вот моя группа в вк https://vk.com/masseffectevolution.
На данный момент получился некоторый конфликт с нексусом из за нескольких анимаций. На днях я залью туда ссылку на скачивание.
Почитал комменты, Отмечу несколько моментов.
- Во первых, это не совсем Fallout. У мода свой лор, вписанный в лор ME. События происходят через 20 лет, не на земле. Большая часть текста и диалогов перерписана. Некоторые даже переозвучены. В моде свои фракции, свои названия локаций и прочее. Пока что сюжет я особо не затрагивал, но и до этого дойдем. Вот статья по которой можете почитать по сюжету и предыстории. СЮЖЕТ НЕ СВЯЗАН С ОРИГИНАЛЬНОЙ ТРИЛОГИЕЙ И ЖНЕЦАМИ. Поверьте, за 6 лет я очень глубоко проработал лор мода. Думаю вам будет интересно
https://vk.com/@masseffectevolution-e-v-o-l-u-c-i-ya-s-p-u-s-t-ya-6-l-e-t?ref=group_block
Во вторых, мне нравится движок Fallout. Я его изучил вдоль и поперек, и могу создать на нем что угодно, было бы время. Старфилд совсем другой, на нем нет ни инструментов, ни нормального редактора. На нем не работает большинство методов, которые я освоил на Fallout 4. Старфилд убогий, и переходить я на него не буду.
Желаю вам успехов в разработках и надеюсь, что (хотя бы) вашему творчеству не сможет помешать этот грёбаный "Next Gen"!
Автор статьи, свяжитесь со мной. Я автор мода. Дам подробное описание ситуации и ссылки на скачивание
Ну что можно сказать - Браво.
Хотя играть точно не буду, так как не привлекает масс эффект, тем более без возможности попасть на другие планеты. Как по мне, модер конечно крут, но концепция масс эффект - выбор не удачный для апокалипсиса.
Пока на земле конец света ,можно улететь туда ,где его нет - автору нужно пилить вторую планету
Грандиозная работа проделана, не являюсь фанатом масыча, но автору огромный респект за труды, терпение и любовь к своему делу. Но почему абсолютно весь ролик горизонт завален влево? Выглядит как будто мир наклонился.
Нарисовал линию горизонта на некоторых кадрах, чтоб было понятно что имею ввиду. Это встречается повсеместно в ролике. Ошибка при монтаже, или фича?
у ГГ сколиоз
Это персональная настройка камеры с реалистичным движением. Честно говоря не являюсь опытным монтажером. Это буквально мой ролик
А что там с освещением?
Соглашусь что куда лучше бы здесь за базу подошел Старфилд.
Да и в целом, Массыч берет свое довольно динамичным боевым геймплеем и проработкой срежессированных катсцен. Ничего из этого адекватно на деревянненьком движке Фолыча не построить. Будет тот же фолыч, но со шкурками масс эффекта. Довольно странный коктейль.
Ну подошёл бы то может и лучше, но вопрос куда тогда деть 5 лет потраченного времени на мод на фолыч
Я когда начал этот проект, (А это еще было до Fallout 3) старфилда даже в проекте не было (Это было в 2014 году). После выхода Fallout 4 я начал перенос на него. В третий раз я этого точно не вынесу)) К тому же все хорошо вписано и сюжетно обосновано
Вы этот проект +- в 2007 начали?
В 2014) Но на Fallout 4 +- в 2017-18
если бы мод был для старфилджда была намнога круче
а наверно прикольненько типа жнецы улетели и по плане бегаешь. и там всякие кроганы-губки для пуль вместо супермутантов чтобы.
mass супер! fall супер! 2 в 1 будет шедевр. Добавь 2-3 меча из ведьмака чтоб гулей кромсать.
Боже. Чувак ты офигенен ! Обожаю мододелов !! Обожаю вселенную Масс Эффект !
Я что-то скептически к этой новости отнесся, но после трейлера стало интересно. Может однажды поиграю, когда допилят мод
Супер, если в VR запустить, то получиться уникальный эксперимент. Если удастся хотя бы половину игру пройти, борясь с укачиванием, можно на программу N7 записываться)
Всплакнул конечно, столько родного тут увидел. Винтовка N7 (которую я никогда не брал, ибо самая лучшая как по мне, это Мотыга). Снайпу тоже узнал (И её никогда не брал... хотя если с кислотной начинкой,то ещё можно). Синих святил тоже признал... короче всё это родное, но увы играть не буду, ибо Фоллаут 4... пардон, но он отстой. Не могу я в него играть. А мод класс, ибо Масс Эффект это родное (Кроме Андромеды само собой!
Ну... это не совсем Фаллаут. У мода свой лор. Я там выше ответил. Почитайте, может будет интересно. Тут статья не очень раскрывает смысл мода
Эх жаль нет его на скачивание.А выглядит хорошо.)
По ссылочке и скачиванию отписал выше
Дау уж. Когда людям заняться нечем, они вот этим вот и занимаются. xD)
ЗАЧЕМ???
Молодец научился!
бля, хуй пойми, чепуха какая то если честно.
ну автор конечно молодец, работоспособный, но это какая то чепуха если честно.
Новость ради новости?
Как Тали прекрасна // Максим Брагин
И где тут мяс эффект..?Лучше бы за Сралфилд делали.
а мод на гта сан-адреас есть такой же?
Автор мода занимался ерундой 6 лет и будет продолжать этим заниматься
он хотя бы занимался чем то, а не страдал фигней строча коментики в интернете
в масс эффект от биогеев не играю (только первый DA зашел в далеком 2008 м), в фоллаут от придурка-балабола Говарда тоже. А тут два в одном )))