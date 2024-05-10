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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.5 18 694 оценки

Fallout 4 стала самой покупаемой игрой апреля в Великобритании; Stellar Blade за пределами топ-10

Gruz_
Новости

Fallout 4 стала самой продаваемой игрой апреля, возглавив британские чарты и обойдя таких сильных соперников, как EA Sports FC 24 и Helldivers 2, занявших второе и третье места соответственно. Наряду с Fallout 4 в списке лучших игр на восьмом месте находится Fallout: New Vegas, на девятом - Fallout 76, а Fallout 3 немного не дотянула до топ-10, заняв одиннадцатое место.

В апреле 2024 года в Великобритании было продано 2,23 миллиона игр, что более чем на 7 % меньше, чем в прошлом году. Однако в данном случае тот месяц запомнился выходом таких крупных проектов, как Star Wars Jedi: Survivor и Dead Island 2.

Единственная новинка, Stellar Blade, не попала в первую десятку. Впрочем, тут надо оговориться, что для подсчета результатов эксклюзив для PS5 был доступен всего одну неделю, при этом в Европе игра уступила Sea of Thieves, которая появилась на PS5 только в конце апреля.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Maikl83

Субъективное: игроделам, то что они считают крупной игрой, нужно сначала выпускать игры на ПК, ибо разрабатывают они их на ПК. А потом даунгрейдить под железо приставок. В идеале вобще сразу на всех платформах выпускать. Уйти от эксклюзивности игры " Как одной" Платформы. Пусть эксклюзивность приставка будет в сервисах, которые они предлагают и качестве/ производительности железа этой самой приставки. Ибо приставка всегда будет проще и дешевле нормального хотя бы ПК, что уж говорить о топовых сборках.

1
Kenn1y

Fallout 4 реально хорош. Вот интересно, кто там скупают спортивные игры, которые меняются только графически?

0
RPG fan of games

Британцы.

2
VIGITAL1

Чет даже моды не помогли.Побегал чуть,удалил к херам.В 24 году фаллыч 4 гонять это для настоящих эстетов.

0
CleverJishnu

Вот кто бы что не говорил про беседку и тем более как бы не обсирали старфилд - но факт на лицо, игры беседки на века.

Да, может громко сказано, но их игры всегда пользуются популярностью, даже если на старте полное д*рм*о. И Скайрим и фалут, особенно 76 - это прекрасно доказывают. Я бы даже сказал, что старфилд из них всех, в само лучшем состоянии на релизе.

-1
rembo50280
-1
AndralStormborn

По факту, так и есть.

-4
CleverJishnu rembo50280

И? Мозгов не хвататет как опровергнуть мои слова и решил как маленький ребёнок возразить? Сочувствую. Это же надо быть настолько тупым. Как ты до сих пор жив? Непонятно...

-6
Лидер_Мур CleverJishnu

Новорег тише будь, Фаллаут как и старфилд это кал, хайп из за среднего сериала не более

-4
Maikl83

Субъективное: они очень медленно всё делают, хотя в теории наработок и опыта за плечами очень много. Уже давно можно было бы пятый фаллаут сделать, главное сюжет и квесты интересные ( многоуровневые, с разными последствиями) , график подтянуть, стройку сделать по типу " Строительства коробля в Старфилд", отдельная загрузка, расчерченный квадрат и на нём, как в Симс 4, расставляешь объекты стройки.

0
Death to the Nazis

Рад за игру которую все незаслуженно обсерали

-2