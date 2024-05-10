Fallout 4 стала самой покупаемой игрой апреля в Великобритании; Stellar Blade за пределами топ-10

Fallout 4 стала самой продаваемой игрой апреля, возглавив британские чарты и обойдя таких сильных соперников, как EA Sports FC 24 и Helldivers 2, занявших второе и третье места соответственно. Наряду с Fallout 4 в списке лучших игр на восьмом месте находится Fallout: New Vegas, на девятом - Fallout 76, а Fallout 3 немного не дотянула до топ-10, заняв одиннадцатое место.
- Fallout 4 (Bethesda)
- EA Sports FC 24 (EA)
- Helldivers 2 (Arrowhead Game Studios)
- Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision)
- Grand Theft Auto 5 (Rockstar)
- Hogwarts Legacy (Warner Bros.)
- Red Dead Redemption 2 (Rockstar)
- Fallout: News Vegas (Bethesda)
- Fallout 76 (Bethesda)
- WWE 2K24 (2K games)
В апреле 2024 года в Великобритании было продано 2,23 миллиона игр, что более чем на 7 % меньше, чем в прошлом году. Однако в данном случае тот месяц запомнился выходом таких крупных проектов, как Star Wars Jedi: Survivor и Dead Island 2.
Единственная новинка, Stellar Blade, не попала в первую десятку. Впрочем, тут надо оговориться, что для подсчета результатов эксклюзив для PS5 был доступен всего одну неделю, при этом в Европе игра уступила Sea of Thieves, которая появилась на PS5 только в конце апреля.
Субъективное: игроделам, то что они считают крупной игрой, нужно сначала выпускать игры на ПК, ибо разрабатывают они их на ПК. А потом даунгрейдить под железо приставок. В идеале вобще сразу на всех платформах выпускать. Уйти от эксклюзивности игры " Как одной" Платформы. Пусть эксклюзивность приставка будет в сервисах, которые они предлагают и качестве/ производительности железа этой самой приставки. Ибо приставка всегда будет проще и дешевле нормального хотя бы ПК, что уж говорить о топовых сборках.
Fallout 4 реально хорош. Вот интересно, кто там скупают спортивные игры, которые меняются только графически?
Британцы.
Чет даже моды не помогли.Побегал чуть,удалил к херам.В 24 году фаллыч 4 гонять это для настоящих эстетов.
Вот кто бы что не говорил про беседку и тем более как бы не обсирали старфилд - но факт на лицо, игры беседки на века.
Да, может громко сказано, но их игры всегда пользуются популярностью, даже если на старте полное д*рм*о. И Скайрим и фалут, особенно 76 - это прекрасно доказывают. Я бы даже сказал, что старфилд из них всех, в само лучшем состоянии на релизе.
По факту, так и есть.
И? Мозгов не хвататет как опровергнуть мои слова и решил как маленький ребёнок возразить? Сочувствую. Это же надо быть настолько тупым. Как ты до сих пор жив? Непонятно...
Новорег тише будь, Фаллаут как и старфилд это кал, хайп из за среднего сериала не более
Субъективное: они очень медленно всё делают, хотя в теории наработок и опыта за плечами очень много. Уже давно можно было бы пятый фаллаут сделать, главное сюжет и квесты интересные ( многоуровневые, с разными последствиями) , график подтянуть, стройку сделать по типу " Строительства коробля в Старфилд", отдельная загрузка, расчерченный квадрат и на нём, как в Симс 4, расставляешь объекты стройки.
Рад за игру которую все незаслуженно обсерали