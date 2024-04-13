Far Harbor для Fallout 4 - самое продаваемое DLC от Bethesda Game Studios

На фоне роста популярности франшизы Fallout из-за вышедшего первого сезона сериала Fallout, пользователь Timur222 решил порыться в профилях LinkedIn. В ходе поиска он сделал несколько интересных находок о Fallout, в том числе о DLC, которое доступно для Fallout 4. Как выяснилось, Far Harbor - самый продаваемый дополнительный контент Bethesda, а на его разработку у команды из 60 человек ушло 8 месяцев.

Также выяснилось, что разработкой Fallout 4 занимались более 150 человек, а Fallout 76 - более 330. В последнем крупном релизе компании, Starfield, было задействовано 550 человек.

В дополнении Far Harbor, выпущенном Bethesda Game Studios в 2016 году, вас ждет ряд новых сюжетных линий, связанных с новым делом детективного агентства "Валентайн". В нем вам предстоит разыскать женщину, бесследно пропавшую на таинственном острове Фар-Харбор, который из-за высокого уровня радиации стал более диким и жестоким миром. Far Harbor описывается как одно из крупнейших DLC, когда-либо разработанных Bethesda Game Studios, и включает в себя новые миссии, поселения, смертоносных существ, подземелья и много другое.

Напомним, что 25 апреля Fallout 4 получит обновление с поддержкой 60 fps на консолях PS5 и Xbox Series S|X.