Физические копии Fallout 4 почти полностью распроданы благодаря сериалу Amazon

Благодаря флэшбеку, гарантированному серией Fallout от Amazon Prime Video, продажи старых игр из серии Bethesda в последние дни резко возросли. До такой степени, что GameSpot сообщает, что физические копии Fallout 4 распроданы почти во всех крупных розничных магазинах США, и игроки могут рассчитывать только на подержанную или цифровую копии.
Например, в американском подразделении GameStop можно купить подержанную Fallout 4 за 9,99 долларов за версию для Xbox One и 14,99 евро за версию для PS4. Аналогичная история и с Amazon.com, где новые копии для PS4 распроданы, а копии для Xbox One можно приобрести всего за 21,5 доллара у стороннего продавца, в том числе с предполагаемой доставкой в период с 14 по 16 мая. В Walmart версии для PS4 нигде нет, а версия для Xbox продается по цене более 25 долларов, и опять же у стороннего продавца.
Как легко манипулировать людьми через телевидение.
патч специально сделан , что бы нивилировать МОДЫ - Лондон !!! Ни чего лично , просто БИЗНЕС !!!
Жаль только что next-gen версия вышла таким убожеством забагованным
Для коллекции девственника сгодится. А так, лучше на хард сохранить версию от Xatab`а и наслаждаться пока диск не треснет:)
Если бы не всратый "некстген патч", в котром нет ничего некстегенного, то было бы еще лучше. А то захотел поиграть, а моды поломатые. Можно конечно поплясать с бубном и откатить, но подожду пока под новую версию перепилят.