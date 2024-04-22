Количество игроков Fallout 4 в Steam уже перевалило за 164 тысячи, а продажи игры выросли на 7,500% после выхода сериала

Игровая франшиза Fallout продолжает возвращать свою популярность после успешной премьеры экранизации от Amazon. На вторую неделю после выхода сериала интерес пользователей растет не только к самому шоу, но и к последним играм серии. Больше всего внимания уделили Fallout: New Vegas, Fallout 4 и Fallout 76. У каждой из этих игр значительно выросло количество активных игроков в Steam.

Fallout 76 на этих выходных официально обновила свой рекорд по количеству одновременных игроков на ПК. Только в Steam было зарегистрировано более 73 тысяч пользователей. Впрочем, данные с игрового сервиса не настолько интересны, как показатели уже давно вышедших одиночных игр. Так, Fallout: New Vegas также удалось поставить новый рекорд с 3,8 тысячами онлайна, а количество игроков в Fallout 4 достигло 164 тысяч игроков одновременно, что последний раз было только в 2015 году, когда состоялся релиз самой игры.

Вместе с ростом игроков наблюдается и значительное повышение продаж игры. Согласно данным GSD, больше всего игроки стали покупать именно Fallout 4. Продажи ролевой игры выросли на 7500% по сравнению с предыдущей неделей, что позволило ей подняться на вершину европейских чартов. В GSD отслеживают продажи цифровых игр на всех европейских рынках (за исключением некоторых издателей, таких как Nintendo), а также продажи физических игр в 15 крупнейших европейских странах.