Концепт-художник поделился своим видением Fallout 4 на Unreal Engine 5 ©

Художник по окружению Ghost Design поделился несколькими скриншотами, демонстрирующими поселение Fallout 4 на движке Unreal Engine 5. Эти скриншоты могут дать нам представление о том, как может выглядеть ремастер/ремейк игры Fallout для следующего поколения на движке Epic.



Для создания этого окружения художник использовал отсканированные фотографии. Точнее говоря, Ghost Design использовал ассеты из Quixel/Megascans и ScansFactory.



Конечный результат получился просто потрясающим, особенно когда речь идет о внутренних помещениях. В конце концов, интерьеры Fallout 4 выглядели мыльными из-за движка Creation Engine.