Fallout 4 10.11.2015
8.3 13 164 оценки

Концепт-художник поделился своим видением Fallout 4 на Unreal Engine 5

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Procy_on
Новости

Художник по окружению Ghost Design поделился несколькими скриншотами, демонстрирующими поселение Fallout 4 на движке Unreal Engine 5. Эти скриншоты могут дать нам представление о том, как может выглядеть ремастер/ремейк игры Fallout для следующего поколения на движке Epic.

Для создания этого окружения художник использовал отсканированные фотографии. Точнее говоря, Ghost Design использовал ассеты из Quixel/Megascans и ScansFactory.

Конечный результат получился просто потрясающим, особенно когда речь идет о внутренних помещениях. В конце концов, интерьеры Fallout 4 выглядели мыльными из-за движка Creation Engine.

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Скриншоты
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Комментарии: 8
Ваш комментарий
oleg21412
3
H.I.R.O.

Когда ни будь...

2
gliga142

шикарно

1
MunchkiN 616

больше напоминает какой то сеттинг дикого запада либо это просто новострой так как люди переехали из городов в менее радиоактивно загрязненную местность.

0
Wing42

Получилось замечательно.

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

Про анриал начали писать опять, ржу

-1
Garris1304

по факту ми в ф4 не такой и большой. просто если бы была функция авто и норм дороги, по типу как в безумном максе, эта самая карта мира ф4 пролеталась бы за пару минут

-1
Dragniru1

Есть такой мод на мотоцикл. И да карта для поездок очень маленькая.

0