Художник по окружению Ghost Design поделился несколькими скриншотами, демонстрирующими поселение Fallout 4 на движке Unreal Engine 5. Эти скриншоты могут дать нам представление о том, как может выглядеть ремастер/ремейк игры Fallout для следующего поколения на движке Epic.
Для создания этого окружения художник использовал отсканированные фотографии. Точнее говоря, Ghost Design использовал ассеты из Quixel/Megascans и ScansFactory.
Конечный результат получился просто потрясающим, особенно когда речь идет о внутренних помещениях. В конце концов, интерьеры Fallout 4 выглядели мыльными из-за движка Creation Engine.
Концепт-художник поделился своим видением Fallout 4 на Unreal Engine 5©
Художник по окружению Ghost Design поделился несколькими скриншотами, демонстрирующими поселение Fallout 4 на движке Unreal Engine 5. Эти скриншоты могут дать нам представление о том, как может выглядеть ремастер/ремейк игры Fallout для следующего поколения на движке Epic.
Когда ни будь...
шикарно
больше напоминает какой то сеттинг дикого запада либо это просто новострой так как люди переехали из городов в менее радиоактивно загрязненную местность.
Получилось замечательно.
Про анриал начали писать опять, ржу
по факту ми в ф4 не такой и большой. просто если бы была функция авто и норм дороги, по типу как в безумном максе, эта самая карта мира ф4 пролеталась бы за пару минут
Есть такой мод на мотоцикл. И да карта для поездок очень маленькая.