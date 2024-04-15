После успешной премьеры сериала Fallout количество игроков во всех играх серии выросло в два раза

Этот месяц стал невероятно успешным для такой культовой игровой франшизы, как Fallout. Выход отличного сериала по мотивам игры неожиданно вернул интерес к серии, которая не получила новых игр уже более 6 лет. В цифровом магазине Steam наблюдается стремительный рост количества игроков, и это происходит абсолютно во всех частях, начиная с самой первой.
Согласно последним подсчетам, количество пользователей в Steam, одновременно играющих в Fallout, увеличилось более чем в два раза. Судя по всему, на этот рост в первую очередь повлияла премьера сериала на Amazon. Рост количества игроков начался сразу после его выхода. Также на активность игроков повлияли новости о бесплатном обновлении для Fallout 4, которое выйдет уже 25 апреля.
Возможно, именно благодаря обновлению в Fallout 4 произошел наибольший прирост активных пользователей. Сейчас игру проходят около 83 тысяч пользователей, что последний раз было зафиксировано только в 2016 году. Также количество игроков выросло у первой Fallout, у Fallout: New Vegas и других игр серии.
Не удивительно. ещё Ведьмак показал, что это работает а Cyberpunk: Edgerunners только подтвердил.
Надо бы 1-2 и NV все же пройти, на счёт Tactics не уверен, BoS так понимаю на Пк и нет. По атмосфере 3 для своего времени хороша, а 4 до сих пор отличная, наверное лучшая в плане локаций.
Сколько раз не пытался поиграть МАХ часа на 2 хватало...
Fallout 3)
Сериал норм, сам вернулся в Вегас с удовольствием.
Явно скопированная новость либо(и) абсолютная некомпетентность редактора.
Во-первых сериал. Во вторых 1) анальные скидки. В третьих (3 бесплатная неделя в 76 и ивент до 16 числа. 4) Патч который ничего вообще не дает игрокам на ПК потому что настройки и фпс можно крутить как душе угодно. Лучше бы сделали что бы настройки 76 и 4 отличались в нвидиа потому как в 76 фпс надо разлочить дабы не лагало, а в 4 залочить дабы игра не работала х1000 скорости.
После каличного сериала, игроки решили погрузится в игру и забыть тот ужас, что они видели
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