После успешной премьеры сериала Fallout количество игроков во всех играх серии выросло в два раза

Этот месяц стал невероятно успешным для такой культовой игровой франшизы, как Fallout. Выход отличного сериала по мотивам игры неожиданно вернул интерес к серии, которая не получила новых игр уже более 6 лет. В цифровом магазине Steam наблюдается стремительный рост количества игроков, и это происходит абсолютно во всех частях, начиная с самой первой.

Согласно последним подсчетам, количество пользователей в Steam, одновременно играющих в Fallout, увеличилось более чем в два раза. Судя по всему, на этот рост в первую очередь повлияла премьера сериала на Amazon. Рост количества игроков начался сразу после его выхода. Также на активность игроков повлияли новости о бесплатном обновлении для Fallout 4, которое выйдет уже 25 апреля.

Возможно, именно благодаря обновлению в Fallout 4 произошел наибольший прирост активных пользователей. Сейчас игру проходят около 83 тысяч пользователей, что последний раз было зафиксировано только в 2016 году. Также количество игроков выросло у первой Fallout, у Fallout: New Vegas и других игр серии.