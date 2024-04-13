Премьера сериала и скидки помогли Fallout 4 вернуться в топ самых продаваемых игр в Steam

После нескольких лет отсутствия Fallout 4 вернулась в глобальный топ-10 продаж Steam. Причиной такого успеха, разумеется, стал запуск телесериала Prime Video, сопровождаемый раундом скидок на все части видеоигры.
Также стоит отметить увеличение числа одновременных игроков, что свидетельствует о возобновлении интереса к игре. Надо сказать, что Fallout 4 никогда не была по настоящему заброшена геймерами, поскольку к ней всегда были тысячи игроков ежедневно, но в последние несколько часов пик вырос, достигнув 35 364 одновременных игроков, что, по данным SteamDB, примерно на 10 000 больше, чем пик последних нескольких недель.
Надо сказать, что количество игроков выросло практически для всех глав серии.
Они не в курсе про типа ремастер? Какой смысл сейчас-то играть?
какой ремастер ? патч уже вышел
Ф4 Некст ген выходит 25 апреля
в стиме уже вышел патч с hd текстурами.
Та на 5 сек
Вот как работает правильный маркетинг.
А Ubi профукали возможность выпустить StarWars Outlaws на день StarWars "May the 4"
Я можно сказать и не прекращал играть в четвёртый фолыч. сейчас по новой начал проходить. одна из моих самых любимых игр, в режиме выживания просто сказка, жаль подобных режимов нет в других играх.