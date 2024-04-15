Разработчик из Bethesda раскрыл неожиданную связь Fallout 4 с самой первой игрой серии

Культовая игровая франшиза Fallout за несколько десятилетий своего существования смогла создать удивительную историю о постапокалиптичном мире со множеством персонажей и событий. Многие фанаты до сих пор пытаются разобраться в необъятном лоре игры, который стал сильно противоречивым после смены главных разработчиков на Bethesda. Поклонникам обычно приятно считать, что компания с Fallout 3 запустила свою собственную альтернативную вселенную игры и её мир не имеет связи с культовыми первыми частями, однако это оказалось не так. На самом деле Fallout 4 напрямую связана с самой первой Fallout через главного героя.

О связи Fallout 4 с первой игрой серии неожиданно сообщил дизайн-директор Bethesda Эмиль Пальяруло. Разработчик отметил, что главный герой игры Нэйт был участником Fallout 1997 года. Игроки могли увидеть персонажа во вступительном ролике. Когда игрокам показывают двух военных в силовой броне в самом начале видео, один из них и есть Нэйт. При чем, как сообщает Пальяруло, протагонист четвертой части не становится участником казни жителя Канады, а лишь наблюдает.

Примечательно, но в биографии главного героя Fallout 4 действительно есть информация о его военной службе еще до ядерного апокалипсиса. Поэтому такая связь вполне может существовать. При этом разработчик признался, что решил рассказать об уникальной связи двух игр только после премьеры сериала, которая побудила фанатов снова обсуждать лор игры.