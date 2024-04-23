Разработчики Fallout: London оказались ошеломлены анонсом обновления следующего поколения для Fallout 4

Руководитель проекта мода Fallout: London выразил мнение команды, что она «ошеломлена» объявлением Bethesda об обновлении следующего поколения Fallout 4. Комментарии руководителя проекта проливают свет на проблемы, с которыми столкнулась команда разработчиков Fallout: London, вызванные отсутствием четкого общения с Bethesda.
В недавнем интервью BBC Дин Картер, руководитель проекта мода Fallout: London, созданного Team Folon, выразил мнение студии, что она «ошеломлена» объявлением Bethesda об огромном обновлении Fallout 4, которое выйдет 25 апреля. Выход Fallout: London был запланирован на 23 апреля, поэтому Картер выразил разочарование по поводу отсутствия информации от Bethesda относительно сроков выпуска обновления. Он упомянул, что внезапное объявление застало команду врасплох, особенно учитывая усилия и преданность делу, которые они вложили в мод за последние четыре года.
Картер подчеркнул, что работа Team Folon движима желанием создавать контент для фанатов, а отсутствие связи со стороны Bethesda привело к замешательству и негативной реакции внутри сообщества. Несмотря на усилия Картера удержать фанатов от прямого обвинения Bethesda, ситуация создала напряженность и подняла вопросы о сотрудничестве и прозрачности индустрии. Задержка мода Fallout: London, вызванная обновлением Fallout 4, не только повлияла на сроки разработки, но и разочаровала фанатов, с нетерпением ожидающих выхода мода.
На данный момент Team Folon не объявила новую дату выхода Fallout: London, поэтому фанатам придется набраться терпения.
У меня ощущение, что Беседка постоянно пытается выстрелить себе в ногу. Их игры живут так долго буквально за счет мододелов. Но студия постоянно норовит выкинуть какой-нибудь внезапный патч, которым сломает все глобальные моды. При этом сам патч иногда максимально ненужный. Ну вот нафига, а?
в чем проблема заделали или продолжали делать для старого фуфлоча потом что-нибудь подкрутили. не думаю что игра сильно изменится от некстген обновления версии по аналогии со шкуримом.