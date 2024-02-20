Создатели Fallout London показали масштабный мир, персонажей, оружие, фракции и многое другое в преддверии релиза

Ролевой экшен, продолжающий историю вселенной Fallout.

Последний житель 111 убежища оказался вне крепких стен, в не самой дружелюбной среде. Каждое ваше решение принесет определенные последствия, будьте готовы к неожиданным встречам и находкам на территории пустошей. Добыча ресурсов и их последующее использование позволит вам создать сотни полезных предметов, а умелое использование различных примочек в бою позволит вам сохранить себе жизнь или же помочь бедолагам.

На создании уникального героя ничего не закончится, возглавьте свое поселение! Развивайте его вместе с теми, кого удалось спасти. В любой момент вы можете резко изменить курс и снова отправиться в самовольное путешествие по огромному миру.