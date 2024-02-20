Создатели Fallout London показали масштабный мир, персонажей, оружие, фракции и многое другое в преддверии релиза

До выхода Fallout London, масштабного мода для Fallout 4, который перенесет действие в разрушенное Соединенное Королевство, осталось всего пару месяцев.
Сегодня команда, стоящая за модом, выпустила новое обширное видео, демонстрирующее некоторые из основных аспектов мода, чтобы показать, что он может предложить.
Прежде всего, мы получаем объяснение того, насколько огромен мир мода, и в нем, безусловно, будет много интересного.
Мы также вкратце рассмотрим широкий спектр оружия и коллекционных предметов, включая 123 комикса. Как и следовало ожидать от Лондона, здесь можно найти и собрать множество интересных памятных вещей.
Еще один интересный сегмент демонстрирует некоторых персонажей, которых мы встретим, и их голоса, а затем подробно узнаем о многочисленных фракциях, населяющих разрушенные районы Лондона.
Неужели нашлись Модеры, которые доводят масштабные моды до конца? И это в наше время?
Невероятно, принципиальные парни, не такие как все.
Оценить их работу стоит
Хейтить из за что-либо пока не вижу. Объективно, они молодцы
А с другой стороны - может у них просто портфолио не выстрелило, их никуда не взяли, вот они и смогли допилить. Если они выпустят этот мод отдельной игрой, как сами того хотели и от принесет им какую-никакую прибыль, возможно они смогут создать свою собственную студию в будущем.
Ну типа вон Ендерал для скайрима уже сто лет назад выпустили.
Together Reborn вообще вон мультиплеерный- тоже как бы до релиза довели.
И это только беседковские игры что сразу в голову приходят- а так наверняка много еще можно вспомнить законченных.
Сколько не пытаюсь, а всеравно меня фол4 душит в середине игры. И ведь каждый раз вспоминаю хорошую стрельбу, приятную графику и сразу хочу снова поиграть, но не могу себя заставить играть дальше первых пару дней. Может хоть Лондон даст второе дыхание игре.
Я нашел мод который правит баланс оружия и превращает мобов из губок для пуль в нормальных и интересных врагов.
Есть такие игры, которые просто не заходят. Все мы индивидуальности со своей историей и мировоззрением. У каждого свой взгляд на вещи.
Это нормально, если популярная игра не заходит. У меня тоже такое бывает
Главное не пукать в комментах под новостями, что игра плохая и вообще отстой, только потому, что тебе не понравилось 🌚
Так делают только те, у которых в детстве мамы переборщили с "ты самый самый..". И теперь они думают, что все должны думать и поступать, как они 🌚
Они пупы земли, ну да да 🌚
Поведай нам.
Ну это у тебя что то с легкими или бронхами, фоллыч4 прошел раз 6 и все равно нет нет но возвращаюсь, для меня это лучшая игра, сейчас играю в 76 , тоже отличная тема. Так что пробуй раскачаешься и будет тебе счастье.
Почему все текстуры какие-то пиксельные,вроде 2024 год,next gen технологии...