Создатели Fallout: London выпустят мод под предыдущую версию игры, если доработка под новый патч займёт много времени

У главы разработки модификации Fallout: London Дина Картера состоялось интервью с изданием BBC, в котором разработчик поделился грядущими планами касательно выпуска модификации.
По его словам, отсутствие обратной связи с Bethesda сильно подпортило и осложнило своевременный выход модификации, однако у создателей мода есть определенные идеи. Картер говорит, что если доработка модификации под новый патч займёт слишком много времени, то команда просто опубликует мод под ту версию, которая планировалась изначально. Таким образом, долго фанатам в любом случае ждать не придётся.
Fallout: London - масштабная модификация для Fallout 4, действие которой развернётся в постапокалиптическом Лондоне.
Вот и всё. Все орно моды всё равно останутся на старой версии и ничего страшного.
Либо Картер что то знает либо он упоротый. Как он собирается объяснить выпуск мода на старую версию фола, если будет уже новая версия. Либо безсезда будет поддерживать 2 версии, что плин сомнительно, либо Картер практически в открытую говорит я делаю мод на пиратку :) Ппц безсезде он подгадит, перетянет часть игроков на пиратку. XD
Я понимаю/знаю что какой то там % отключит обнову, но это будет мизерный %. Обнову то же интересно посмотреть.
Точно. Чтобы запускался только на пиратках. Ге-ни-и!
Логично же. Можно строить обиженок и не париться над тем если у кого-то не запустится. Так жить легче.
Ну да. А в чём проблема?