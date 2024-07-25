Создатели масштабной модификации Fallout: London представили атмосферный релизный трейлер

После долгого ожидания масштабная модификация Fallout: London наконец-то станет доступна для владельцев Fallout 4 на платформах Steam и GOG. Этот амбициозный проект, по масштабу сопоставимый с официальным DLC, переносит игроков в постапокалиптический Лондон. Мод предлагает огромную новую территорию, полную уникальных локаций, персонажей и квестов. До выхода проекта осталось всего несколько минут, и чтобы отметить это событие, создатели представили атмосферный релизный трейлер.
Релиз мода неоднократно откладывался, в том числе из-за выхода обновленной версии Fallout 4 для консолей следующего поколения. Крупное обновление основной игры привело к серьезным проблемам совместимости с модами, и многие из них перестали работать. Разработчики Fallout: London столкнулись с трудностями при адаптации мода к новой версии игры и были вынуждены оставить поддержку более старых версий.
Таким образом, чтобы насладиться Fallout: London, игрокам придется откатиться к более ранней версии Fallout 4. Несмотря на некоторые неудобства, связанные с установкой и настройкой, мод обещает стать настоящим подарком для всех поклонников серии Fallout. Более подробное руководство по установке вы найдете в нашем специальном материале вот здесь.
не удивлюсь если этот мод будет интереснее оригинального fallout 4.
Ну, справедливости ради, сделать это не сложно, достаточно просто нанять нормальных сценаристов
Походу локация будет огроменная, странно что они не сделали туман как в том же Far Harbor, он конкретно атмосферы добавляет, а тут Лондон тем более должен быть туман.
Останется дождаться русификатора.
Если ты смотрел трейлер, то там сказано что размер карты будет как оригинальная игра + Фар Харбор. Туман, кстати, хорошо садит фпс если его не сделать правильно.
ждем перевод
Мм, не понял, он че, платным станет?
Тебя ни кто не заставляет его покупать, это для тех кто хочет отблагодарить разрабов.
Чёта прям хорошо. Годно, умеете, могёте.
Жду русификатор и врываюсь за чаепитие
а руский будит езык ?
На релизе - нет. В коим-то веке не пожалел, что язык учил
Настолько хорошо, что косячишь в русском.