Создатели масштабной модификации Fallout: London представили атмосферный релизный трейлер

После долгого ожидания масштабная модификация Fallout: London наконец-то станет доступна для владельцев Fallout 4 на платформах Steam и GOG. Этот амбициозный проект, по масштабу сопоставимый с официальным DLC, переносит игроков в постапокалиптический Лондон. Мод предлагает огромную новую территорию, полную уникальных локаций, персонажей и квестов. До выхода проекта осталось всего несколько минут, и чтобы отметить это событие, создатели представили атмосферный релизный трейлер.

Релиз мода неоднократно откладывался, в том числе из-за выхода обновленной версии Fallout 4 для консолей следующего поколения. Крупное обновление основной игры привело к серьезным проблемам совместимости с модами, и многие из них перестали работать. Разработчики Fallout: London столкнулись с трудностями при адаптации мода к новой версии игры и были вынуждены оставить поддержку более старых версий.

Таким образом, чтобы насладиться Fallout: London, игрокам придется откатиться к более ранней версии Fallout 4. Несмотря на некоторые неудобства, связанные с установкой и настройкой, мод обещает стать настоящим подарком для всех поклонников серии Fallout. Более подробное руководство по установке вы найдете в нашем специальном материале вот здесь.