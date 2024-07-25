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Fallout 4 10.11.2015
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.6 20 108 оценок

Создатели масштабной модификации Fallout: London представили атмосферный релизный трейлер

butcher69
Новости

После долгого ожидания масштабная модификация Fallout: London наконец-то станет доступна для владельцев Fallout 4 на платформах Steam и GOG. Этот амбициозный проект, по масштабу сопоставимый с официальным DLC, переносит игроков в постапокалиптический Лондон. Мод предлагает огромную новую территорию, полную уникальных локаций, персонажей и квестов. До выхода проекта осталось всего несколько минут, и чтобы отметить это событие, создатели представили атмосферный релизный трейлер.

Релиз мода неоднократно откладывался, в том числе из-за выхода обновленной версии Fallout 4 для консолей следующего поколения. Крупное обновление основной игры привело к серьезным проблемам совместимости с модами, и многие из них перестали работать. Разработчики Fallout: London столкнулись с трудностями при адаптации мода к новой версии игры и были вынуждены оставить поддержку более старых версий.

Таким образом, чтобы насладиться Fallout: London, игрокам придется откатиться к более ранней версии Fallout 4. Несмотря на некоторые неудобства, связанные с установкой и настройкой, мод обещает стать настоящим подарком для всех поклонников серии Fallout. Более подробное руководство по установке вы найдете в нашем специальном материале вот здесь.

12
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Mr. Vemax

не удивлюсь если этот мод будет интереснее оригинального fallout 4.

1
Night Driving Avenger

Ну, справедливости ради, сделать это не сложно, достаточно просто нанять нормальных сценаристов

1
saa0891

Походу локация будет огроменная, странно что они не сделали туман как в том же Far Harbor, он конкретно атмосферы добавляет, а тут Лондон тем более должен быть туман.

Останется дождаться русификатора.

1
MadPyramus

Если ты смотрел трейлер, то там сказано что размер карты будет как оригинальная игра + Фар Харбор. Туман, кстати, хорошо садит фпс если его не сделать правильно.

0
Радион Кучинский

ждем перевод

0
Night Driving Avenger

Мм, не понял, он че, платным станет?

0
saa0891

Тебя ни кто не заставляет его покупать, это для тех кто хочет отблагодарить разрабов.

0
CRYM0RY

Чёта прям хорошо. Годно, умеете, могёте.

0
ELDEN_LORD

Жду русификатор и врываюсь за чаепитие

0
Lorenzo Lamas

а руский будит езык ?

-2
Саня Цукино Усаги

На релизе - нет. В коим-то веке не пожалел, что язык учил

-3
Thorwald Nebelung Саня Цукино Усаги

Настолько хорошо, что косячишь в русском.

7