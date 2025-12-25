Bethesda хочет сделать Fallout 5 игрой на "600 часов"

Fallout 5, скорее всего, станет следующей игрой Bethesda после The Elder Scrolls 6, тем более что сами разработчики не скрывают, что хотят увлечь фанатов не «парой вечеров», а сотнями и сотнями часов.
В интервью Game Informer Эмиль Пальяруло, дизайн-директор Bethesda Game Studios, поделился своей концепцией того, насколько масштабной он хотел бы видеть Fallout 5. По его словам, он хочет « предложить фанатам увлекательный сюжет, их любимые системы и игровой опыт, на который уйдет не 20 или 100 часов, а 200, 300 или даже 600 часов».
Помимо масштаба, Пальяруло стремится модернизировать игровой процесс с помощью обновлений качества жизни, которые удовлетворяют потребности игроков, о которых они могут даже не подозревать:
«Вспомните ремастер Oblivion. Люди часто забывают, что в оригинальной игре нельзя было бегать», — отмечает он. « Разумеется, мы добавили эту функцию, потому что индустрия развивается, и мы хотим развиваться вместе с ней».
Это не обязательно означает, что на прохождение сюжера Fallout 5 уйдет 600 часов. Скорее всего, как и в прошлых играх Bethesda, основной контент будет расширен за счет побочных квестов, исследований, строительства и модов. Для сравнения: сюжет Fallout 4 можно пройти где-то за 30 часов, но чтобы пройти игру целиком, потребуется около 200 часов. Впрочем, многие фанаты возвращаются в игру даже после 100% прохождения, чтобы снова строить свою базу или тестировать какой-то новый мод.
Какой бы ни была форма Fallout 5, ей предстоит многое доказать с точки зрения масштаба и реиграбельности, поскольку Fallout 3, New Vegas и 4 просто ошеломляют своими размерами.
550 из которых это просто беготня до пункта Б или любоваться на загрузочные экраны
599
В одной игре тоже обещали 1000 планет
Ну я проходил на выживании, спылесосил всю карту и dlc, фаст-тревела нет, соглашусь, что бегать приходилось много, но на самом деле карта очень маленькая, меньше чем в скайриме, а в скайриме есть извозчик доступный на выживании. Всё равно это сомнительный опыт, выживание чувствуется лишь в начале, а через 3-4 часа геймплея ты уже обвешен ресурсами, есть-пить всегда имеется, необходимость спать превращается в раздражающий рудимент.
скорее бы вышла, а то после сериала желание играть в новую часть = дичайшее
имейте терпение :)
Надоело давно, пора сворачивать лавочку и закрывать контору )
Так Беседка не знает, что тебе надоело, поэтому до сих пор и работают. Ты им напиши на почту, чтобы они зря время не тратили.
Слышишь, Майкрософт, Бетесда ВСЁ! Ahnx сказал, что ему надоело, распускайте студию!
Вот знаете, я в этом году прошла старфилд, он для меня раскрылся часу на 12 и да, их игры реально могут быть бесконечными, если бы внутри игры была система типо немезиды, что могла бы постоянно генерировать разнообразные квесты и даже сюжетные линии. И как по мне, первая игра которая реально сможет сделать такую технологию внутри игры, сможет сразу тягаться с мастодонтами других жанров и продаться свыше 30 лямов)
Господи, так этот человек все-таки существует, для которого Старфилд раскрылся!
Повезло наверное.
Я даже знаю как...
Ну, если сделают её такой же сырой как обычно что придётся пепрепроходить по нескольку раз те же самые участки. У ни есть шанс. Впрочем, самой пока длительной игрой, которую я встречал. Это TSW2 где есть режим расписание, и ты водишь все составы на маршруте которые присутствуют в течение суток. Причём время виртуальное и время реальное одинаково.
Бесезда слишком много хочет а по итогу выпускает шляпу кривую которую надо годами патчить
Мда, хана игре. И четвёртная была слишком большой и долгой (особенно в полной версии), а тут же даже без ДЛС говорят. ППц, проще сразу в такое не играть.
Можно не надо? Зная беседку, они сделают тысячи душных квестов. Очень редко у них что-то интересное получается.
Главное не количество а качество. Когда же до них дойдет уже...