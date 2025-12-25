Bethesda хочет сделать Fallout 5 игрой на "600 часов"

Fallout 5, скорее всего, станет следующей игрой Bethesda после The Elder Scrolls 6, тем более что сами разработчики не скрывают, что хотят увлечь фанатов не «парой вечеров», а сотнями и сотнями часов.

В интервью Game Informer Эмиль Пальяруло, дизайн-директор Bethesda Game Studios, поделился своей концепцией того, насколько масштабной он хотел бы видеть Fallout 5. По его словам, он хочет « предложить фанатам увлекательный сюжет, их любимые системы и игровой опыт, на который уйдет не 20 или 100 часов, а 200, 300 или даже 600 часов».

Помимо масштаба, Пальяруло стремится модернизировать игровой процесс с помощью обновлений качества жизни, которые удовлетворяют потребности игроков, о которых они могут даже не подозревать:

«Вспомните ремастер Oblivion. Люди часто забывают, что в оригинальной игре нельзя было бегать», — отмечает он. « Разумеется, мы добавили эту функцию, потому что индустрия развивается, и мы хотим развиваться вместе с ней».

Это не обязательно означает, что на прохождение сюжера Fallout 5 уйдет 600 часов. Скорее всего, как и в прошлых играх Bethesda, основной контент будет расширен за счет побочных квестов, исследований, строительства и модов. Для сравнения: сюжет Fallout 4 можно пройти где-то за 30 часов, но чтобы пройти игру целиком, потребуется около 200 часов. Впрочем, многие фанаты возвращаются в игру даже после 100% прохождения, чтобы снова строить свою базу или тестировать какой-то новый мод.

Какой бы ни была форма Fallout 5, ей предстоит многое доказать с точки зрения масштаба и реиграбельности, поскольку Fallout 3, New Vegas и 4 просто ошеломляют своими размерами.