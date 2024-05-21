Художник Cyberpunk 2077 поддержал критику новой Assassin's Creed: Shadows, но до него быстро добрались активисты

Анонс очередной игры в популярной серии экшенов Assassin's Creed спровоцировал настоящий скандал в сообществе фанатов. Дебютные кадры Assassin's Creed: Shadows возмутили многих геймеров из-за исторических неточностей, натянутой повестки и культурной экспансии японского сеттинга. В защиту мнения игроков решил выступить один из художников Cyberpunk 2077 и дизайнер в CD Projekt RED Михал Калиш. По его мнению, критика вокруг Assassin's Creed: Shadows полностью обоснована.
Волнения и критика вокруг новой Assassin's Creed: Shadows обоснованы, и я лично считаю, что исторические неточности в игре могут быть проявлением неуважения к японской культуре. Люди, особенно японцы, имеют полное право выступать против подобных тенденций в современных проектах.
— написал Михал Калиш.
Разработчик из CD Projekt RED стал одним из немногих, если вообще не единственным представителем индустрии, поддержавших критику игрового сообщества. На короткое время он стал для геймеров настоящим героем, однако его слава продлилась недолго. Такое высказывание со стороны разработчика просто не могло быть проигнорировано токсичными представителями активистских движений.
На его сообщение в социальной сети X (ранее Twitter) набросились разные защитники "разнообразия, равенства и инклюзивности". Активисты потребовали обратить внимание руководства CD Projekt RED на эту ситуацию и даже уволить его за подобное мышление. Сообщений с угрозами оказалось слишком много, и Калишу пришлось пойти на уступки. Он опубликовал отдельный пост с извинениями, где отметил, что "не разбирается в этой теме, чтобы её обсуждать". После этого разработчик закрыл публичный доступ к своей странице. На данный момент CD Projekt RED не уволила художника, но представители студии поспешили также извиниться за его слова.
Активистов в сотни раз меньше, но воняют так, что не возможно не заметить.
Потому что другие молчат
А зачем другим что то кричать, кто больше всех возмущается и кричит тот, по сути, не прав.
Т.е давай уточним. Если выходит игра, кино и там допустим будет условный гарри поттер негр геем, то лучше промолчать и быть правым чем те кто кричал что надо сделать гарри негрогеем? Но потом когда игра, кино выйдет ныть что вот прогнулись. Забавная тактика
Я на одном форуме наткнулся на дискуссию про того же асасина, так вот один недалекий сказал что сейчас нет смысла возмущаться, игра выйдит устроем ревьюбомбинг. Замечательный план.
это именно та ложка дегтя, которая портит всю бочку меда
Умные молчат , а дураки вопят ...
всю индустрию превратили в цирк эти тридварасы
Жаль убейсофт не закрыли. Хотя они делают все, чтобы даже последний фанат отвернулся от этой помойки.
2 часть цикла из всех вышедших что играл, которую пропустить стоит сходу. Жалкая. Убогая. Ещё и чёрный самурай, маразм крепчал. А стадо молчит и будут играть. Стадо есть стадо. Нормальные люди пройдут мимо подобного.
Калишу пришлось пойти на уступки. Он опубликовал отдельный пост с извинениями
Ссаная тряпка
Т.е. другого мнения у человека не может быть или он должен просто сидеть и молчать? Где же та самая западная "свобода"?
Хорошо, что японцы в своих играх не изображают иностранцев какими-то карикатурными, а то вышел бы скандал и все бы тогда возмущались.
Вылитый Шуфутинский, хз о чем ты.
Затравила фашня.
Assassin’s Creed 14 : Black Fuck
Активисты те еще тридварасы, но стоит ли отрывать рот человеку, который имеет отношение к багопанку? Я не забыл как эта шарашкина конторка обвиняла игроков в провальном старте своего недоделка "из за завышенных ожиданий" не забыв при этом себе премиями карманы набить
Это секта грехов не помнит и у них тысячи часов в день релиза наиграно и багов не найдено, а нормальные люди все помнят
Ммм, количество багов и их исправление зависит только от обычного работника? Глупая логика.