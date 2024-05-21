Энтузиаст показал уникальные кадры альфа-версии знаменитой Vampire: The Masquerade - Bloodlines

Ролевая игра Vampire: The Masquerade — Bloodlines от разработчиков из студии Troika Games и компании Activision была выпущена в далеком 2004 году. Несмотря на свой приличный возраст, этот проект остается эталонным представителем жанра RPG, где решения игроков действительно имеют значение. Сегодня у фанатов этой культовой игры появилась возможность взглянуть на раннюю версию игры, включая её альфа- и бета-билды.
Ценными архивными кадрами поделился энтузиаст под ником Wesp. Именно он стоит за разработкой неофициального патча к игре, который устранил главные технические проблемы игры и сделал Vampire: The Masquerade — Bloodlines играбельной на современных платформах. Ему удалось проанализировать оригинальный билд игры и найти в нем ранние сборки проекта, которые имели несколько важных отличий. Как выглядела знаменитая RPG в альфа-версии, вы можете увидеть ниже:
Также Wesp удалось записать несколько кадров из более поздней сборки Vampire: The Masquerade — Bloodlines. По его словам, этот билд можно считать бета-версией игры. В этом состоянии проект был максимально близок к релизной версии, однако отличался визуальным оформлением.
Напомним, в настоящее время идет активная разработка продолжения Vampire: The Masquerade — Bloodlines. Сиквелом занимается студия The Chinese Room. Сиквел обещает следовать лучшим идеям оригинальной игры, а выйти он должен уже осенью этого года.
Игра была бомбической с музычкой от Тиамат, Министри, Лакуна Койл )) Надеюсь продолжение подвезут достойное :)
Помоему это уже было года два назад