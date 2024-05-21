Энтузиаст показал уникальные кадры альфа-версии знаменитой Vampire: The Masquerade - Bloodlines

Ролевой экшен, основанный на настольной игре Vampire: The Masquerade.

Вы попадаете в мир тайных вампирских общин, которые скрываются от людей и соблюдают Маскарад — кодекс правил, запрещающий раскрывать свою природу. Вы можете выбрать один из семи кланов вампиров, каждый из которых имеет свои особенности, способности и характер. В зависимости от вашего клана и ваших действий в игре, вы будете взаимодействовать с разными персонажами и фракциями, получать разные задания и влиять на развитие сюжета.

Во время прохождения вы можете использовать различное оружие, как холодное, так и огнестрельное, а также свои вампирские способности, называемые «дисциплинами». Дисциплины дают вам разные возможности, такие как управление разумом, ускорение реакции, невидимость, усиление силы и т.д. Вы также можете пить кровь своих врагов или жертв для восстановления здоровья и энергии.

Но в игре необходимо не только сражаться, но и общаться с разными персонажами, используя диалоговую систему с выбором ответов. Ваш выбор может зависеть от вашего клана, вашего характера и ваших навыков. Навыки в игре делятся на три категории: физические, социальные и интеллектуальные. Вы можете повышать свои навыки за очки опыта, которые вы получаете за выполнение заданий или за достижение определённых целей. Ваш выбор в диалогах может повлиять на отношение к вам других персонажей, на доступность определённых заданий или на ход сюжета.