Тодд Говард не жалеет, что новая игра в серии Fallout не была выпущена вместе с сериалом

Руководитель игры и исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Ховард заявил, что не сожалеет о том, что новая игра Fallout не вышла одновременно с сериалом на Amazon Prime Video. Он пояснил, что считает франшизу Fallout важной и актуальной для игрового мира.

В интервью с Kinda Funny Games он объяснил, что студия видит Fallout как франшизу с высоким потенциалом, и определяет ее состояние и актуальность для мира в целом. "Я думаю, мы прекрасно справляемся с этой задачей", - сказал Ховард. Он также добавил, что у Bethesda есть отдельная команда, работающая над Fallout 76, и благодаря этому в игре постоянно появляется новый контент.

"Я думаю, что самое замечательное в этом моменте - это то, что мы видим, как все это работает в Fallout 76. Понимаю, что многие люди, которых вы знаете, по понятным причинам отвергли его с самого начала. "В последние, знаете ли, три или четыре года это стало невероятно популярным, - сказал Говард, - и люди приходят и говорят "О". Вы знаете, [они] очень, очень наслаждаются этим как опытом Fallout, и я думаю, что прямо сейчас, на сегодняшний день, это самое большое количество людей, которые когда-либо участвовали в этой игре, и мы видим такую реакцию, в частности, на "76", которые раньше не имели такого успеха. Я очень горжусь командой, которая работала над этим".