Тодд Говард не жалеет, что новая игра в серии Fallout не была выпущена вместе с сериалом

Руководитель игры и исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Ховард заявил, что не сожалеет о том, что новая игра Fallout не вышла одновременно с сериалом на Amazon Prime Video. Он пояснил, что считает франшизу Fallout важной и актуальной для игрового мира.
В интервью с Kinda Funny Games он объяснил, что студия видит Fallout как франшизу с высоким потенциалом, и определяет ее состояние и актуальность для мира в целом. "Я думаю, мы прекрасно справляемся с этой задачей", - сказал Ховард. Он также добавил, что у Bethesda есть отдельная команда, работающая над Fallout 76, и благодаря этому в игре постоянно появляется новый контент.
"Я думаю, что самое замечательное в этом моменте - это то, что мы видим, как все это работает в Fallout 76. Понимаю, что многие люди, которых вы знаете, по понятным причинам отвергли его с самого начала. "В последние, знаете ли, три или четыре года это стало невероятно популярным, - сказал Говард, - и люди приходят и говорят "О". Вы знаете, [они] очень, очень наслаждаются этим как опытом Fallout, и я думаю, что прямо сейчас, на сегодняшний день, это самое большое количество людей, которые когда-либо участвовали в этой игре, и мы видим такую реакцию, в частности, на "76", которые раньше не имели такого успеха. Я очень горжусь командой, которая работала над этим".
И не жалеет, что выпустил starfield такой, какая она есть сейчас?
Уверен что нет.
она еще не раскрылась должной мере играем дальше)
Он желает чтоб... Купили!
А этот бракодел вообще ни о чем не жалеет походу, ибо совести у этого мошенника нет.
Да он сначала из геймдизайнера превратился в эффетивного менеджера "Слышь,купи Скайрим! ,а сейчас вообще скатился до инфоцыгана
Ну понятное дело. Либо онлайн продвигать который в теории на постоянке должен бабло приносить, либо одиночку.
этот чел садится сразу на два стула, тут без вариантов; хотя - чисто по ощущениям 76 ещё долго надо пилить, чтобы она стала как ESO дойной коровой
Тодд Говард говорит - что ни о чем не жалеет, т.к. не царское это дело..
После того что Тодд Говард втирал нам про Starfield, и что получилось на самом деле, его мнение мало кому интересно. Чувак разучился делать игры, и как менеджер тоже сдулся. Не жду чудес от нынешней команды беседки, так же как например от близарда или юбисофта.
конечно, жалеет!
никто не рассчитывал на такой успех сериала. даже дропнули его целиком, а не по серии в неделю. пиджаки снова просчитались
Конечно очень хочу фоллоут новый но лучше десятый раз переиграю 1-4 и Вегас. Чем га*но поем(76)
А что плохого в 76? Вроде по своему интересная игра
Это не порядочно
Так а чему ему жалеть? Он под крылом Майков, ему теперь особо чесаться не нужно, это у Майков нужно спрашивать, не жалеют ли они, что не пнули Тодда, чтобы тот выпустил новую игру по Fallout.
Слышь, купи!
Ну и зря фалл 4 и 76 полное днище что по графике что по физике словно на движке 90 годов играешь позорище