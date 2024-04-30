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Fallout 5 TBA
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.3 210 оценок

Тодд Говард не жалеет, что новая игра в серии Fallout не была выпущена вместе с сериалом

Limonorigin
Новости

Руководитель игры и исполнительный продюсер Bethesda Game Studios Тодд Ховард заявил, что не сожалеет о том, что новая игра Fallout не вышла одновременно с сериалом на Amazon Prime Video. Он пояснил, что считает франшизу Fallout важной и актуальной для игрового мира.

В интервью с Kinda Funny Games он объяснил, что студия видит Fallout как франшизу с высоким потенциалом, и определяет ее состояние и актуальность для мира в целом. "Я думаю, мы прекрасно справляемся с этой задачей", - сказал Ховард. Он также добавил, что у Bethesda есть отдельная команда, работающая над Fallout 76, и благодаря этому в игре постоянно появляется новый контент.

"Я думаю, что самое замечательное в этом моменте - это то, что мы видим, как все это работает в Fallout 76. Понимаю, что многие люди, которых вы знаете, по понятным причинам отвергли его с самого начала. "В последние, знаете ли, три или четыре года это стало невероятно популярным, - сказал Говард, - и люди приходят и говорят "О". Вы знаете, [они] очень, очень наслаждаются этим как опытом Fallout, и я думаю, что прямо сейчас, на сегодняшний день, это самое большое количество людей, которые когда-либо участвовали в этой игре, и мы видим такую реакцию, в частности, на "76", которые раньше не имели такого успеха. Я очень горжусь командой, которая работала над этим".
24
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
FataRuss

И не жалеет, что выпустил starfield такой, какая она есть сейчас?

17
Exies27

Уверен что нет.

7
Анжелика04

она еще не раскрылась должной мере играем дальше)

1
Ниалот Нзотович

Он желает чтоб... Купили!

1
Destroited

А этот бракодел вообще ни о чем не жалеет походу, ибо совести у этого мошенника нет.

11
AlexFaust

Да он сначала из геймдизайнера превратился в эффетивного менеджера "Слышь,купи Скайрим! ,а сейчас вообще скатился до инфоцыгана

6
DenisVTR

Ну понятное дело. Либо онлайн продвигать который в теории на постоянке должен бабло приносить, либо одиночку.

3
Niko71790

этот чел садится сразу на два стула, тут без вариантов; хотя - чисто по ощущениям 76 ещё долго надо пилить, чтобы она стала как ESO дойной коровой

0
andgeka

Тодд Говард говорит - что ни о чем не жалеет, т.к. не царское это дело..

3
FatalleZ

После того что Тодд Говард втирал нам про Starfield, и что получилось на самом деле, его мнение мало кому интересно. Чувак разучился делать игры, и как менеджер тоже сдулся. Не жду чудес от нынешней команды беседки, так же как например от близарда или юбисофта.

2
Xndr DeKoz

конечно, жалеет!

никто не рассчитывал на такой успех сериала. даже дропнули его целиком, а не по серии в неделю. пиджаки снова просчитались

1
Анжелика04

Конечно очень хочу фоллоут новый но лучше десятый раз переиграю 1-4 и Вегас. Чем га*но поем(76)

1
AndralStormborn

А что плохого в 76? Вроде по своему интересная игра

0
Валентин 37

Это не порядочно

0
Rimasted

Так а чему ему жалеть? Он под крылом Майков, ему теперь особо чесаться не нужно, это у Майков нужно спрашивать, не жалеют ли они, что не пнули Тодда, чтобы тот выпустил новую игру по Fallout.

0
MajorPlay

Слышь, купи!

0
Dj Dorf

Ну и зря фалл 4 и 76 полное днище что по графике что по физике словно на движке 90 годов играешь позорище

0