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Fallout 76 14.11.2018
5.2 1 170 оценок

Авторы Fallout 76 рассказали новые подробности про обновление Atlantic City

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butcher69
Новости

Конечно, есть разработчики, которые, кажется, "никогда не промахиваются" с выпускаемыми ими играми, но есть и Bethesda. Которая все еще продолжает работать над исправлением одной из своих самых больших ошибок - Fallout 76 (теперь это "почетное" место занял Starfield). Для тех, кто не знает, эта часть любимой постапокалиптической франшизы вышла много лет назад и задумывалась как "MMO-версия" популярной ролевой игры. Но с самого начала все пошло наперекосяк.

Во-первых, игра оказалась невероятно глючной. Во-вторых, несмотря на то, что это MMO, мир казался "пустым", и в нем не было ничего интересного. Многие из тех, кто играл в эту игру, говорили, что ей не хватает "шарма" и других элементов, которые делали оригинальные игры лучше. Несмотря на все проблемы, Bethesda не отказалась от игры, и теперь готовится к выпуску большого дополнения, которое расширит возможности игры. В блоге PlayStation Blog команда рассказала о возможности посетить такие места, как Атлантик-Сити, Питтсбург и другие.

"Как коренной житель штата Нью-Джерси, я давно надеялся, что у нас появится шанс приобщить мой родной штат к миру Fallout", - сказал ведущий дизайнер квестов Джошуа Мореттолид. "Атлантик-Сити был идеальной возможностью для этого".

Одна из вещей, которую вы сразу заметите в контенте Атлантик-Сити, - это то, что он будет "чувствовать" себя иначе, чем другие города, в которых вы бывали. Например, там будет электричество и водопровод. Но, несмотря на эти "достижения", в нем есть и новые опасности:

"Муниципальное правительство поддерживает в Атлантик-Сити свет, воду и питание", - пояснил Моретто. Затем у нас есть организованная преступная группировка "Семья", а также хаотичная гильдия артистов, известная как "Шоумены". Каждый из них контролирует что-то жизненно важное для дальнейшего функционирования Атлантик-Сити".

Вам предстоит пройти через все группировки и увидеть все, что может предложить город. Но выходить за пределы города следует с осторожностью. Судя по всему, лес за его пределами растет как бешеный и может поглотить город, если ничего не предпринять.

Очевидно, что Fallout 76 - это уже не та игра, которая была выпущена несколько лет назад, и вы сможете насладиться новым контентом уже 5 декабря.

4
6
Fallout 76
14.11.2018
Комментарии: 6
Ваш комментарий
ilyakingcud

379 лир стоит в турецком стиме, надеюсь на распродаже куплю. Интересует именно сюжет и квесты, а там судя по обзорам на ютубе надо гриндить и гриндить, а хочется пройти именно как будто это одиночная игра

-3
Роман Селезень

Тебе ничто не помешает пройти только сюжет как сделал я, сейчас игра больше напоминает ТЕСО, чем то, чем она была на старте.

1
Gridon

вообще это просто смешно - ожидать, что какая-то там маленькая локация как-то сможет исправить все проблемы этой игры. Да там даже элементарные функции нормально не работали с самого релиза! А вы тут рассказываете про какие-то "новые опасности" и "группировки", в смысле кто вообще поведется на это?

-3
Stalker608

О каких функция идёт речь? Что не работает?

0
вупсич пупсич

У тебя очень устаревшее мнение насчет этой игры.
У этой игры нет проблем.

2
remark24

Что мертво,ожить не может с такой поддержкой игры.одни скины скины скины.несмотря на огромный мир—ноль добавления чего нового и интересного.два для с сюжетом на 3 часа и все. одна новая зона для испытаний за 6 лет.офигенная поддержка.остальное—скины скины скины.купил на предзаказе,после Прохождения сюжета и квестов повторяющихся по первому разу,иногда захожу чисто на закат посмотреть

-4