Авторы Fallout 76 рассказали новые подробности про обновление Atlantic City

Конечно, есть разработчики, которые, кажется, "никогда не промахиваются" с выпускаемыми ими играми, но есть и Bethesda. Которая все еще продолжает работать над исправлением одной из своих самых больших ошибок - Fallout 76 (теперь это "почетное" место занял Starfield). Для тех, кто не знает, эта часть любимой постапокалиптической франшизы вышла много лет назад и задумывалась как "MMO-версия" популярной ролевой игры. Но с самого начала все пошло наперекосяк.
Во-первых, игра оказалась невероятно глючной. Во-вторых, несмотря на то, что это MMO, мир казался "пустым", и в нем не было ничего интересного. Многие из тех, кто играл в эту игру, говорили, что ей не хватает "шарма" и других элементов, которые делали оригинальные игры лучше. Несмотря на все проблемы, Bethesda не отказалась от игры, и теперь готовится к выпуску большого дополнения, которое расширит возможности игры. В блоге PlayStation Blog команда рассказала о возможности посетить такие места, как Атлантик-Сити, Питтсбург и другие.
"Как коренной житель штата Нью-Джерси, я давно надеялся, что у нас появится шанс приобщить мой родной штат к миру Fallout", - сказал ведущий дизайнер квестов Джошуа Мореттолид. "Атлантик-Сити был идеальной возможностью для этого".
Одна из вещей, которую вы сразу заметите в контенте Атлантик-Сити, - это то, что он будет "чувствовать" себя иначе, чем другие города, в которых вы бывали. Например, там будет электричество и водопровод. Но, несмотря на эти "достижения", в нем есть и новые опасности:
"Муниципальное правительство поддерживает в Атлантик-Сити свет, воду и питание", - пояснил Моретто. Затем у нас есть организованная преступная группировка "Семья", а также хаотичная гильдия артистов, известная как "Шоумены". Каждый из них контролирует что-то жизненно важное для дальнейшего функционирования Атлантик-Сити".
Вам предстоит пройти через все группировки и увидеть все, что может предложить город. Но выходить за пределы города следует с осторожностью. Судя по всему, лес за его пределами растет как бешеный и может поглотить город, если ничего не предпринять.
Очевидно, что Fallout 76 - это уже не та игра, которая была выпущена несколько лет назад, и вы сможете насладиться новым контентом уже 5 декабря.
379 лир стоит в турецком стиме, надеюсь на распродаже куплю. Интересует именно сюжет и квесты, а там судя по обзорам на ютубе надо гриндить и гриндить, а хочется пройти именно как будто это одиночная игра
Тебе ничто не помешает пройти только сюжет как сделал я, сейчас игра больше напоминает ТЕСО, чем то, чем она была на старте.
вообще это просто смешно - ожидать, что какая-то там маленькая локация как-то сможет исправить все проблемы этой игры. Да там даже элементарные функции нормально не работали с самого релиза! А вы тут рассказываете про какие-то "новые опасности" и "группировки", в смысле кто вообще поведется на это?
О каких функция идёт речь? Что не работает?
У тебя очень устаревшее мнение насчет этой игры.
У этой игры нет проблем.
Что мертво,ожить не может с такой поддержкой игры.одни скины скины скины.несмотря на огромный мир—ноль добавления чего нового и интересного.два для с сюжетом на 3 часа и все. одна новая зона для испытаний за 6 лет.офигенная поддержка.остальное—скины скины скины.купил на предзаказе,после Прохождения сюжета и квестов повторяющихся по первому разу,иногда захожу чисто на закат посмотреть