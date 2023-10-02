Авторы Fallout 76 рассказали новые подробности про обновление Atlantic City ©

Конечно, есть разработчики, которые, кажется, "никогда не промахиваются" с выпускаемыми ими играми, но есть и Bethesda. Которая все еще продолжает работать над исправлением одной из своих самых больших ошибок - Fallout 76 (теперь это "почетное" место занял Starfield). Для тех, кто не знает, эта часть любимой постапокалиптической франшизы вышла много лет назад и задумывалась как "MMO-версия" популярной ролевой игры. Но с самого начала все пошло наперекосяк.

Во-первых, игра оказалась невероятно глючной. Во-вторых, несмотря на то, что это MMO, мир казался "пустым", и в нем не было ничего интересного. Многие из тех, кто играл в эту игру, говорили, что ей не хватает "шарма" и других элементов, которые делали оригинальные игры лучше. Несмотря на все проблемы, Bethesda не отказалась от игры, и теперь готовится к выпуску большого дополнения, которое расширит возможности игры. В блоге PlayStation Blog команда рассказала о возможности посетить такие места, как Атлантик-Сити, Питтсбург и другие.

"Как коренной житель штата Нью-Джерси, я давно надеялся, что у нас появится шанс приобщить мой родной штат к миру Fallout", - сказал ведущий дизайнер квестов Джошуа Мореттолид. "Атлантик-Сити был идеальной возможностью для этого".

Одна из вещей, которую вы сразу заметите в контенте Атлантик-Сити, - это то, что он будет "чувствовать" себя иначе, чем другие города, в которых вы бывали. Например, там будет электричество и водопровод. Но, несмотря на эти "достижения", в нем есть и новые опасности:

"Муниципальное правительство поддерживает в Атлантик-Сити свет, воду и питание", - пояснил Моретто. Затем у нас есть организованная преступная группировка "Семья", а также хаотичная гильдия артистов, известная как "Шоумены". Каждый из них контролирует что-то жизненно важное для дальнейшего функционирования Атлантик-Сити".

Вам предстоит пройти через все группировки и увидеть все, что может предложить город. Но выходить за пределы города следует с осторожностью. Судя по всему, лес за его пределами растет как бешеный и может поглотить город, если ничего не предпринять.

Очевидно, что Fallout 76 - это уже не та игра, которая была выпущена несколько лет назад, и вы сможете насладиться новым контентом уже 5 декабря.