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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.4 1 302 оценки

Bethesda готовит для Fallout 76 расширение карты

monk70
Новости

Обновление Skyline Valley для Fallout 76 все еще находится на этапе тестирования, поэтому Bethesda открыла PTR для игроков, чтобы они могли опробовать обновление, прежде чем оно выйдет. Согласно сообщению, большой новой особенностью обновления является «недавно расширенная карта, которая перенесет вас вглубь лесистого центра Skyline Valley».

«[Общественный тестовый сервер] для обновления Skyline Valley будет состоять из двух частей. Часть 1 выйдет сегодня днем и позволит вам познакомиться с новым регионом, принять участие в публичном мероприятии и заявить о своих правах на землю, разместив C.A.M.P.S.», – говорится в примечаниях к патчу

Судя по всему, многие игроки очень довольны этой функцией. «РАСШИРЕННАЯ КАРТА???» — пишет один из игроков в ответ в Twitter. «Подождите… расширяете карту?» другой игрок пишет, и все, как правило, не верят, что Bethesda представила такую ​​огромную функцию, которую игроки могут протестировать перед запуском.

Один игрок даже утверждает, что обнаружил новый регион на PTR, и опубликовал обновленный скриншот карты, чтобы все могли на него посмотреть.

Обновление как нельзя более подходит для Fallout 76. После превосходного телешоу Fallout, вышедшего в начале этого месяца на Amazon, популярность каждой игры Fallout резко возросла. То, что сериал Amazon вернул внимание к франшизе Bethesda, является ярким показателем того, насколько она хороша.

18
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Alex Row

Надеюсь, они продолжат развивать 76 - сериал привлек новых игроков.

2
1LoneWolf1

Надеюсь за разработку хай-энд контента тоже приступят. А то кроме батл-пасса хай-лвл игроков ничего по сути не держит в игре.

1
Usurper

Неожиданно. Я думал они пойдут расширять карту на западный берег реки Огайо. Не угадал.

Будет еще запас на пару расширений.

0
Oscilograf

Если бы не постоянное требование подключения к сети - хорошая бы игра была.

-8
Виталий Лобастов

MMO. Требует постоянного онлайна

9
AndrewSolt

Согласен, странное требование для онлайн игры)

0
Fenharell AndrewSolt

Он просто пиратку хочет, 900р ему жалко

0
Лидер_Мур Fenharell

Я за 50р брал ключ ,но до ладно

1
ValSpain

Согласен, если б и дота так же работала без онлайна была бы имба

0