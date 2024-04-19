Bethesda готовит для Fallout 76 расширение карты

Обновление Skyline Valley для Fallout 76 все еще находится на этапе тестирования, поэтому Bethesda открыла PTR для игроков, чтобы они могли опробовать обновление, прежде чем оно выйдет. Согласно сообщению, большой новой особенностью обновления является «недавно расширенная карта, которая перенесет вас вглубь лесистого центра Skyline Valley».
«[Общественный тестовый сервер] для обновления Skyline Valley будет состоять из двух частей. Часть 1 выйдет сегодня днем и позволит вам познакомиться с новым регионом, принять участие в публичном мероприятии и заявить о своих правах на землю, разместив C.A.M.P.S.», – говорится в примечаниях к патчу
Судя по всему, многие игроки очень довольны этой функцией. «РАСШИРЕННАЯ КАРТА???» — пишет один из игроков в ответ в Twitter. «Подождите… расширяете карту?» другой игрок пишет, и все, как правило, не верят, что Bethesda представила такую огромную функцию, которую игроки могут протестировать перед запуском.
Один игрок даже утверждает, что обнаружил новый регион на PTR, и опубликовал обновленный скриншот карты, чтобы все могли на него посмотреть.
Обновление как нельзя более подходит для Fallout 76. После превосходного телешоу Fallout, вышедшего в начале этого месяца на Amazon, популярность каждой игры Fallout резко возросла. То, что сериал Amazon вернул внимание к франшизе Bethesda, является ярким показателем того, насколько она хороша.
Надеюсь, они продолжат развивать 76 - сериал привлек новых игроков.
Надеюсь за разработку хай-энд контента тоже приступят. А то кроме батл-пасса хай-лвл игроков ничего по сути не держит в игре.
Неожиданно. Я думал они пойдут расширять карту на западный берег реки Огайо. Не угадал.
Будет еще запас на пару расширений.
Если бы не постоянное требование подключения к сети - хорошая бы игра была.
MMO. Требует постоянного онлайна
Согласен, странное требование для онлайн игры)
Он просто пиратку хочет, 900р ему жалко
Я за 50р брал ключ ,но до ладно
Согласен, если б и дота так же работала без онлайна была бы имба