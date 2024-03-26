Fallout 76: Atlantic City получила обновление America's Playground

Fallout 76 продолжает обновляться. Bethesda выпустила релизный трейлер Atlantic City — America’s Playground, нового крупного бесплатного обновления игры, которое следует за событиями в Atlantic City — Boardwalk Paradise, предыдущем крупном обновлении.
"В прошлом году вы познакомились с новыми лицами и исследовали новые места вместе с экспедицией в Атлантик-Сити. Теперь пришло время вернуться и подвести итоги некоторым незавершенным делам", - говорится в официальном примечании к выпуску, в котором излагаются многочисленные новые возможности, представленные в игре.
Основные изменения:
- Новая цепочка заданий: в этой новой цепочке заданий раскройте смертельный заговор, спрятанный среди скелетов в чулане интересной семьи Руссо.
- Исследуйте пристань: это обновление расширяет представление о постъядерном Нью-Джерси. Исследуйте город все больше и больше и выполняйте новые побочные миссии. Вам предстоит открыть для себя много новых персонажей.
- Сезонные изменения: внесены изменения в сезонную систему, чтобы обеспечить большую гибкость при получении наград.
Также раскрыт вес обновления для всех платформ:
- ПК (Steam): 17,1 ГБ
- ПК (Microsoft Store): 27,1 ГБ
- Xbox: 27,08 ГБ
- PlayStation: 26,1 ГБ
америка тоже знает про плэйграунд?