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Fallout 76 14.11.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Открытый мир, Постапокалипсис
5.4 1 285 оценок

Fallout 76: Atlantic City получила обновление America's Playground

monk70
Новости

Fallout 76 продолжает обновляться. Bethesda выпустила релизный трейлер Atlantic City — America’s Playground, нового крупного бесплатного обновления игры, которое следует за событиями в Atlantic City — Boardwalk Paradise, предыдущем крупном обновлении.

"В прошлом году вы познакомились с новыми лицами и исследовали новые места вместе с экспедицией в Атлантик-Сити. Теперь пришло время вернуться и подвести итоги некоторым незавершенным делам", - говорится в официальном примечании к выпуску, в котором излагаются многочисленные новые возможности, представленные в игре.

Основные изменения:

  • Новая цепочка заданий: в этой новой цепочке заданий раскройте смертельный заговор, спрятанный среди скелетов в чулане интересной семьи Руссо.
  • Исследуйте пристань: это обновление расширяет представление о постъядерном Нью-Джерси. Исследуйте город все больше и больше и выполняйте новые побочные миссии. Вам предстоит открыть для себя много новых персонажей.
  • Сезонные изменения: внесены изменения в сезонную систему, чтобы обеспечить большую гибкость при получении наград.

Также раскрыт вес обновления для всех платформ:

  • ПК (Steam): 17,1 ГБ
  • ПК (Microsoft Store): 27,1 ГБ
  • Xbox: 27,08 ГБ
  • PlayStation: 26,1 ГБ
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Born to play

америка тоже знает про плэйграунд?

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