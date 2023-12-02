Релизный трейлер расширения Fallout 76: Atlantic City - Boardwalk Paradise

Bethesda показала новое игровое видео Atlantic City, бесплатного расширения для Fallout 76, которое появится 5 декабря на ПК и консолях PlayStation и Xbox, а вторая часть выйдет на тех же платформах. в течение 2024 года.. Разделенное на две части, чтобы пользователи могли ощутить все улучшения и дополнения, обещанные этим крупным расширением, Atlantic City приглашает выживших в Аппалачской пустоши исследовать руины американского мегаполиса, чтобы раскрыть его тайны.
Однако город, который мы посетим, будет сильно отличаться от ядерных зон, которые были фоном для оригинального приключения Fallout 76 и экспедиций Питта за пределы Аппалачей, из-за удаленности от ближайших атомных бомб, упавших во время Великой войны. Таким образом, во время приключения можно будет посетить самые характерные места Атлантик-Сити и погрузиться в его ночную жизнь.
Вот это уровень графики в 2023 😂
А вот и Нью Вегас 2, который все так просили.