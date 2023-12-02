Релизный трейлер расширения Fallout 76: Atlantic City - Boardwalk Paradise

Ролевая онлайн-игра, в которой каждый выживший является реальным игроком.

Впрочем, Fallout 76 не является ММО в полном смысле этого слова. Во-первых, вы можете преспокойно играть в одиночку, выполняя квесты, изучая огромный мир и продвигаясь по сюжету. Во-вторых, игроков будут не тысячи и даже не сотни — а всего лишь десятки. В конце концов, это постапокалиптическая пустошь.

Механика строительства будет по-настоящему продвинутой. Мало того, что вы можете строить в абсолютно любом месте игрового мира, так вы еще и сможете беспрепятственно переносить свои постройки. Грифинг в игре наказуем и приводит к назначению награды за головы надоедливых гриферов.