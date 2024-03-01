В Fallout 76 появился Season Pass

Вышедшая в 2018 году в крайне неудовлетворительном состоянии Fallout 76 до сих пор продолжает получать регулярные обновления, включающие новый сюжетный контент, различные внутриигровые скины и удобные механики.Одно из таких обновлений - это игровая доска S.C.O.R.E (являющуюся аналогом сезонов в других играх-сервисах) , содержащая в себя награды, включающие игровую валюту (крышки, золотые слитки, легендарные сертификаты, марки, атомы), расходные материалы, скины, костюмы, уникальное оружие и постройки для базы игрока, выполняя различные внутриигровые испытания.
Одно из таких обновлений - это игровая доска S.C.O.R.E (являющуюся аналогом сезонов в других играх-сервисах), содержащая в себя награды, включающие игровую валюту (крышки, золотые слитки, легендарные сертификаты, марки, атомы), расходные материалы, скины, костюмы, уникальное оружие и постройки для базы игрока, выполняя различные внутриигровые испытания. С обновлением, добавившим внутриигровую подписку Fallout 1st появились награды, которые доступны только обладателям активной подписки.
Недавнее обновление добавило в игру новую опцию для игроков, которые хотят заполучить уникальные награды для подписчиков - Сезонный пропуск (Season Pass). Стоимость сезонного пропуска составляет 1500 атомов, которые игрок может получить, выполняя испытания или приобрести за реальные деньги.
Я по два раза не повторяюсь)
Сколько можно выпускать одни и те же обновы без контента? Никому не интересны ваши сезоны и подписки. Геймплея так и не прибавилось, одни баги да глюки. Нормальную игру сделать не можете, а тут про сезонные пропуски рассказываете. Пусть лучше уж совсем бросают 76-ку, а то продолжают выжимать деньги из игроков за старые скиньки да задания. И какие такие уникальные награды для подписчиков? Да весь контент рано или поздно становится доступен всем.
Мне кажется если бы Беседка так же на протяжении долгого времени поддерживала и Скайрим и 4 Фолл., регулярно подливая новый контент,то это было бы очень круто.
Деньги за это? Нет, простите, вы шутите )
Косметика для трупа? Видать совсем отчаились.
Самый провальный фолыч