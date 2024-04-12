Автор Fallout: New Vegas назвал еще одну угрозу для разработчиков игр

Гейм-дизайнер Джош Сойер, известный как создатель Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и Pentiment, считает, что главной проблемой игровой индустрии становятся вовсе не переработки. По его мнению, кранчи вытесняет выгорание разработчиков.

«Менеджеры настраивают команды на провал, а разработчики страдают как сопутствующий ущерб. Я сам пострадал от выгорания. Это не шутки», — Джош Сойер, гейм-дизайнер.

Профессиональное выгорание — это физическое и психологическое истощение из-за эмоционального перенапряжения на работе. Психологи Кристина Маслах и Майкл Лейтер считают, что к этому приводят шесть «несоответствий» между работниками и их руководителями: рабочая перегрузка, нехватка контроля, недостаточное вознаграждение, отсутствие справедливости и конфликты ценностей.

По мнению Сойера, руководство понимает, что создает условия для переработок и выгорания, но не хочет ничего менять в лучшую сторону. Гейм-дизайнер считает, что разработчикам важно постоянно говорить об этих проблемах и давить на начальство, пока то не уступит и не реформирует процесс создания игр.

В конце марта 2024 года бывший сценарист студии Bioware Дэвид Гейдер (франшиза Dragon Age) раскритиковал руководителей студий за то, что те могут поощрять сверхурочный труд. По его мнению, игровая индустрия заслуживает самого худшего, если положение действительно настолько плачевно.

Перспектива кранчей пугает и команду Rockstar Games. Сотрудники, которых обязали вернуться в офис для завершения Grand Theft Auto 6, опасаются, что руководство пойдет на все, чтобы завершить игру в срок, и это в итоге может только навредить проекту.