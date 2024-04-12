Bethesda подтвердила, что Fallout: New Vegas является каноном вселенной и фанатам игры не о чем переживать

Вчера состоялся выход первого сезона сериала по Fallout от компании Amazon, и он уже умудрился внести раздор в игровое фанатское сообщество.
Дело в том, что в 6 эпизоде сериала демонстрируется неоднозначная картинка, которая намекает на то, что город Шэйди Сэндс был уничтожен в 2277 году, за 4 года до событий Fallout: New Vegas и почти одновременно с Первой битвой НКР за дамбу Гувера против Легиона Цезаря. По мнению части пользователей, это противоречит сюжету игры, в котором неоднократно упоминается Шейди Сэндс, а НКР представляет собой организованную и крупную политическую силу - этого не могло быть, если бы их столицу уничтожили за 4 года до событий игры. При этом другая часть пользователей считает, что на картинке нет противоречия событиям игры, поскольку под ядерным взрывом нет указания прямой даты о том, когда это произошло, а трактовать "падение города в 2277-м году" можно по-разному.
Разрешить споры решил сценарист и дизайнер Bethesda Game Studios, Эмиль Пальяруло, который уже многие годы отвечает за лор франшизы. Он заявил, что Fallout: New Vegas - канон для франшизы, и ничего не поменялось после выхода сериала. Более того, по его словам, Bethesda никогда не рассматривала вариант, при котором бы New Vegas перестала быть каноничной частью серии - фанатам игры не стоит переживать. А вот создателям сериала, видимо, в следующий раз стоит быть аккуратнее с упоминанием различных знаковых моментов франшизы.
для меня 3 и Вегас являются каноном) Четверка это майнкрафт для детей с сарказмом . А насчет 1 и 2 то я хоть и признаю величие этой классики , но изометрию терпеть не могу в любом виде . Хоть дьябло 2 , хоть Balduts gate 3 . Ну не мое это и все . Как не могу терпеть и звиздабола одного который заявляет на E3 2015 что строительство в игре ПОЛЬНОСТЮ опционально и заставляет строить что бы пройти главный квест основной игры и главный квест far harbor .
Помню как круто было, когда против легиона на дамбу зассумонил все другие фракции, а в разгар сражения добил всех роботами Йес-мена)
Конечно является
1, 2 и НВ - фалаут
остальное - игры по мотивам.
фаллаут 4 так средненькая игра а ф76 это вообще фаллаутосодержащий продукт но не более.
я с удовольствием прямо сейчас играю в 4
но от фалаута там только сеттинг (хотя пришлось руками добить модами) и даже на сурвайвале играется слишком легко. слегка обидно хотя 150 часов уже наиграл, но я и в sf примерно столько наиграл
короче беседка в серию не принесла ни-че-го толкового.
События сериала всё равно происходят в 2296 году. Так что можно эту дату просто сдвинуть на 2287.
Лучшая часть Fallout.
Как-будто кому-то не плевать что думает этот Эмиль. Я напомню что этот человек ответственный за а*уительные сюжеты про поиски отца, сына и святого духа
Сразу видно, что вы сериал смотреть еще не начинали. )
Я посмотрел сериал и не понимаю к чему тут это, если я говорю про бездаря, главного сценариста беседки, который не может написать что-то сложнее поиска члена семьи
Главное, чтобы не было гомосеков как в ластофус