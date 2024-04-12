Bethesda подтвердила, что Fallout: New Vegas является каноном вселенной и фанатам игры не о чем переживать

Вчера состоялся выход первого сезона сериала по Fallout от компании Amazon, и он уже умудрился внести раздор в игровое фанатское сообщество.

Дело в том, что в 6 эпизоде сериала демонстрируется неоднозначная картинка, которая намекает на то, что город Шэйди Сэндс был уничтожен в 2277 году, за 4 года до событий Fallout: New Vegas и почти одновременно с Первой битвой НКР за дамбу Гувера против Легиона Цезаря. По мнению части пользователей, это противоречит сюжету игры, в котором неоднократно упоминается Шейди Сэндс, а НКР представляет собой организованную и крупную политическую силу - этого не могло быть, если бы их столицу уничтожили за 4 года до событий игры. При этом другая часть пользователей считает, что на картинке нет противоречия событиям игры, поскольку под ядерным взрывом нет указания прямой даты о том, когда это произошло, а трактовать "падение города в 2277-м году" можно по-разному.

Разрешить споры решил сценарист и дизайнер Bethesda Game Studios, Эмиль Пальяруло, который уже многие годы отвечает за лор франшизы. Он заявил, что Fallout: New Vegas - канон для франшизы, и ничего не поменялось после выхода сериала. Более того, по его словам, Bethesda никогда не рассматривала вариант, при котором бы New Vegas перестала быть каноничной частью серии - фанатам игры не стоит переживать. А вот создателям сериала, видимо, в следующий раз стоит быть аккуратнее с упоминанием различных знаковых моментов франшизы.