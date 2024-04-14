Для Fallout New Vegas вышел мод, который улучшает фоновые звуки, делая ролевую игру намного атмосфернее

Для Fallout New Vegas вышел мод, который улучшает звуковую составляющую игры.



Мод ATMOS Ambience Overhaul Mod улучшает фоновые звуки в игре с помощью современных усовершенствований. Он также использует передовую технологию, чтобы заставить звуки доноситься с определенных направлений. Кроме того, мод включает в себя более 1000 новых пользовательских звуковых эффектов, созданных с помощью высококачественного оборудования, используемого в киноиндустрии. Кроме того, мод включает в себя другие крутые звуковые функции, которые сделают ваше пребывание в пустыне Мохаве еще более реалистичным и захватывающим.

Поскольку модов на улучшение звука для FNV не так уж и много, вам определенно стоит обратить на него внимание. Скачать мод можно по этой ссылке.