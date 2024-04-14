Для Fallout New Vegas вышел мод, который улучшает фоновые звуки, делая ролевую игру намного атмосфернее

Для Fallout New Vegas вышел мод, который улучшает звуковую составляющую игры.
Мод ATMOS Ambience Overhaul Mod улучшает фоновые звуки в игре с помощью современных усовершенствований. Он также использует передовую технологию, чтобы заставить звуки доноситься с определенных направлений. Кроме того, мод включает в себя более 1000 новых пользовательских звуковых эффектов, созданных с помощью высококачественного оборудования, используемого в киноиндустрии. Кроме того, мод включает в себя другие крутые звуковые функции, которые сделают ваше пребывание в пустыне Мохаве еще более реалистичным и захватывающим.
Поскольку модов на улучшение звука для FNV не так уж и много, вам определенно стоит обратить на него внимание. Скачать мод можно по этой ссылке.
Внимательно послушал и скажу так;
В своё время я делал подобное к Обле и к Скаю, так что смею надеяться что в теме немного шарю. Звук 'ambient' должен быть бесшовным. Иначе говоря 'без стыков'. Это главное и основное. Потом уже делается доводка на расстояние слышимости, частоту, его затухание (если нужно) и громкость. Это если всё делать как положено, без халтуры. Тут даже не соблюдено первое золотое правило. О чём мы говорим... 01;03 минута - отчетливо слышен обрыв песни сверчков с последующим повтором ' заново' .Какое в баню ' созданных с помощью высококачественного оборудования, используемого в киноиндустрии.' когда чувак азов не соблюдает ? Намешано очень много всего, что называется на один квадратный метр - тонна. В игре заметно не будет, обычно в игре люди не вслушиваются как им птички поют, но так ведь НИЗЯ. Это же ХАЛТУРА.
Меня в принципе жутко смутило обилие птичьих голосов в этой вселенной)
Сейчас расскажу про птичек. Это отдельная и интересная тема. Птичками 'злоупотреблять' весьма выгодно, и многие этим грешат. Птичья песня идёт 'рвано', с неравномерными паузами, и услышать 'обрыв ' и повтор сложнее чем с ровным соло сверчков. Если воткнуть одновременно пару птиц - считай что всё спрятал. Ну а ежель три и больше....будет такая каша что чёрт не разберет. В неё бахают лягушек ( со звериными швами) и прочее....вуаля. Чем не МОД?
Не, я не про то что халтурно склеено (тут скажу честно, слух у меня паршивый, удача когда звук бульдозера от скрипки отличу), просто какое нахрен щебетание птичек в постапокалиптической пустоши? Это не тот случай когда они на атмосферу работают, тут скорее наоборот.)
Эх, вшить бы всё это в New Vegas Extended Edition и всё, можно проходить игру
Угу. Вроде из только полезных модов, исправляющие косяки при разработке сколько вышло за 10 лет. А собирать это всё охренеешь.