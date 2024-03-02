Fallout: Nuevo Mexico, крупный мод для New Vegas, можно будет пройти за гуля

После недавнего выхода Starfield и подтверждения того, что The Elder Scrolls 6 станет следующей крупной игрой от Bethesda, поклонникам серии Fallout пришлось смириться с тем, что мы не получим новую игру еще довольно долгое время. Однако это не значит, что для любителей Fallout не появится чего-то новенького, ведь команды разработчиков создают свои собственные моды, чтобы скоротать время, и Fallout: London - яркий пример.

Однако команда моддеров Fallout: New Vegas также занята разработкой масштабного дополнения для игры под названием Fallout: Nuevo Mexico. Этот проект известен уже довольно давно, и несколько месяцев назад команда выпустила геймплейный трейлер. Недавно они поделились своими мыслями с GameRant о своих вдохновениях и причинах выбора Fallout: New Vegas вместо Fallout 4, несмотря на то, что у последней игры больше инструментов и большее сообщество.

Руководитель проекта Nuevo Mexico в основном указывает на "скриптовые возможности" игры, которые предоставляют команде больше расширений для дополнения кода игры и дают им большую творческую свободу. Он особо подчеркивает, что спорная система диалогов в Fallout 4 стала бы серьезным препятствием для команды, особенно учитывая некоторые уникальные особенности, задуманные для Nuevo Mexico.

Я не был самым большим поклонником диалоговой системы Fallout 4. Я пробовал использовать набор для создания диалогов и думаю, что он действительно хорош, если вы хотите создать линейный тип истории, но я попробовал, и да, нет

Разработчики Nuevo Mexico стремятся не просто скопировать стандартную формулу игр серии Fallout, а внести в нее значительные изменения и новшества, о которых мечтали фанаты этой франшизы на протяжении многих лет. Одним из ключевых нововведений будет учет прошлого каждого игрока: в Fallout: Nuevo Mexico игрок сможет выбрать свой собственный жизненный путь, вместо того чтобы воплощать общепринятый сценарий человека, вылезшего из убежища впервые.

Весьма занимательным аспектом является возможность игры за гуля, что ранее не встречалось в серии Fallout. Гулей в мире Fallout часто презирают и избегают, и в Fallout: Nuevo Mexico вы сможете пережить это предвзятое отношение на собственном опыте, заглянув в мир игры с новой, необычной для серии, перспективы. Это амбициозное и креативное решение, которое определенно делает этот проект достойным внимания для поклонников Fallout.