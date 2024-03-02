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Fallout: New Vegas 18.10.2010
Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 8 981 оценка

Готовится переиздание Fallout: New Vegas - игра получила обновление в базе данных Steam и новый возрастной рейтинг

AceTheKing
Новости

Как стало известно, готовится возможный ремейк или ремастер игры Fallout: New Vegas - в последние дни игра получила ряд странных обновлений, указывающих на это.

Возрастное агентство PEGI 29 февраля неожиданно выставило обновленный возрастной рейтинг для PC-версии игры спустя 14 лет с момента релиза. Так же в базе данных Steam пользователи заметили, что разработчики недавно добавили новую ветку, подробности которой пока что остаются неизвестными.

Всё это указывает на то, что анонс обновленной версии игры может состояться уже в ближайшее время. Оригинальная Fallout: New Vegas от студии Obsidian Entertainment вышла в 2010-м году и получила хорошие оценки критиков и игроков - средний балл проекта на Metacritic составляет 84 балла.

10
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
phenomenalny

Это мы играем

17
Tommy.

Не играем, пока моддеры не откатят обнову как было с обновление F3, которое ничего не улучшило и всё сломало.

-7
Tommy. Tommy.

минусующие, вы реально верите что вам засунут ремейк/ремастер в бета ветку оригинальной игры? или что это будет полезная обнова? будьте реалистами.

0
SokoL ZX

New Vegas Special Edition? Вполне себе может прокатить как со Скайримом.

12
Artery Kaulitz

Я бы купил, только если действительно графоний подтянут и прочее, а не как в Special Edition, где изменения минимальны

2
Tommy.

здоровья мододелам

4
DenisVTR

А разве скоро не должен выйти сборник всех частей и ответлений специально как раз для ПК?
Может это по этому поводу и будет просто обнова, так как ремейк не затрагивал бы оригинал

3
Sider999

На этот раз она будет играбельна ?

2
Great-heartedOttfried

Она и так играбельна, даже без всех фиксов и прочего, в отличии от той же 3 части, которая вообще не запускается почти ни у кого

0
Tommy.

В странах СНГ к счастью эта потенциальная горе обнова может не коснуться, у нас другая версия из за региональных ограничений

1
Artery Kaulitz

Вот это бред, конечно, сделали. Зачем делать отдельную версию для Восточной Европы, если она никакой цензуре не подвергалась. А ограничить активацию ключей/гифтов и так можно, что-бы не покупали за бесценок. Благо, можно найти "западную" версию и купить на свой (СНГ) аккаунт, правда, цена будет соответствующей

P.S. Русификатор накатить не трудно, если что

0
ELTIGRE RIVER

ничего RUNE все желающим может игру предоставить

0
Кей Овальд

Ну, если реально сделают лучше модеров, то может и куплю (если не заблочат).
Впрочем, модеры сейчас делают так:
Альбом: https://pix.playground.ru/1107370/105692/

1
Fasmon
0
Oscilograf

Интересно, а в чем будет суть обновления? Новый движок? Новая графика? В целом то игра и по сей день вполне играбельна и интересна.

0
Гейб 30 процентный

Новый движок? Они тес 6 делают на старом xD

0
eng1neR

А может будет как с "ремейком скайрим"

0
Гейб 30 процентный

Добавят три текстурки, и новый exe-шник 64 битный, все что сможет сделать эта инди студия…

0
Sabadge

Какой ремейк, какой ремастер, делать беседке нечего ещё. На PEGI игра называется Ultimate Edition, в стиме есть такой же пак игры с длс, скорее всего они тупо объединят игру и длс вместе в 1 продукт, также как сделано у 3 фолыча и облы. Ну и мб этот пак ещё выкатят на новые консольки или апдейт на пк с поддержкой широкоформатных экранов и парой фиксов (как было недавно со скайримом)

-3
Lvinomord

А мне вообще Вегас не зашёл.Особенно визуал.Так ,что всё равно.Дождусь я лучше 4...

-5
RickeyIMBA

Да 4 то лучше чем Вегас аахаххаха

-2
Lvinomord RickeyIMBA

Там стрельба прикольная.Я как в шутер играл.На диалоги практически даже внимание не обращал.

-1