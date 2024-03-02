Готовится переиздание Fallout: New Vegas - игра получила обновление в базе данных Steam и новый возрастной рейтинг

Как стало известно, готовится возможный ремейк или ремастер игры Fallout: New Vegas - в последние дни игра получила ряд странных обновлений, указывающих на это.

Возрастное агентство PEGI 29 февраля неожиданно выставило обновленный возрастной рейтинг для PC-версии игры спустя 14 лет с момента релиза. Так же в базе данных Steam пользователи заметили, что разработчики недавно добавили новую ветку, подробности которой пока что остаются неизвестными.

Всё это указывает на то, что анонс обновленной версии игры может состояться уже в ближайшее время. Оригинальная Fallout: New Vegas от студии Obsidian Entertainment вышла в 2010-м году и получила хорошие оценки критиков и игроков - средний балл проекта на Metacritic составляет 84 балла.