Готовится переиздание Fallout: New Vegas - игра получила обновление в базе данных Steam и новый возрастной рейтинг

Как стало известно, готовится возможный ремейк или ремастер игры Fallout: New Vegas - в последние дни игра получила ряд странных обновлений, указывающих на это.
Возрастное агентство PEGI 29 февраля неожиданно выставило обновленный возрастной рейтинг для PC-версии игры спустя 14 лет с момента релиза. Так же в базе данных Steam пользователи заметили, что разработчики недавно добавили новую ветку, подробности которой пока что остаются неизвестными.
Всё это указывает на то, что анонс обновленной версии игры может состояться уже в ближайшее время. Оригинальная Fallout: New Vegas от студии Obsidian Entertainment вышла в 2010-м году и получила хорошие оценки критиков и игроков - средний балл проекта на Metacritic составляет 84 балла.
Это мы играем
Не играем, пока моддеры не откатят обнову как было с обновление F3, которое ничего не улучшило и всё сломало.
минусующие, вы реально верите что вам засунут ремейк/ремастер в бета ветку оригинальной игры? или что это будет полезная обнова? будьте реалистами.
New Vegas Special Edition? Вполне себе может прокатить как со Скайримом.
Я бы купил, только если действительно графоний подтянут и прочее, а не как в Special Edition, где изменения минимальны
здоровья мододелам
А разве скоро не должен выйти сборник всех частей и ответлений специально как раз для ПК?
Может это по этому поводу и будет просто обнова, так как ремейк не затрагивал бы оригинал
На этот раз она будет играбельна ?
Она и так играбельна, даже без всех фиксов и прочего, в отличии от той же 3 части, которая вообще не запускается почти ни у кого
В странах СНГ к счастью эта потенциальная горе обнова может не коснуться, у нас другая версия из за региональных ограничений
Вот это бред, конечно, сделали. Зачем делать отдельную версию для Восточной Европы, если она никакой цензуре не подвергалась. А ограничить активацию ключей/гифтов и так можно, что-бы не покупали за бесценок. Благо, можно найти "западную" версию и купить на свой (СНГ) аккаунт, правда, цена будет соответствующей
P.S. Русификатор накатить не трудно, если что
ничего RUNE все желающим может игру предоставить
Ну, если реально сделают лучше модеров, то может и куплю (если не заблочат).
Впрочем, модеры сейчас делают так:
Альбом: https://pix.playground.ru/1107370/105692/
Интересно, а в чем будет суть обновления? Новый движок? Новая графика? В целом то игра и по сей день вполне играбельна и интересна.
Новый движок? Они тес 6 делают на старом xD
А может будет как с "ремейком скайрим"
Добавят три текстурки, и новый exe-шник 64 битный, все что сможет сделать эта инди студия…
Какой ремейк, какой ремастер, делать беседке нечего ещё. На PEGI игра называется Ultimate Edition, в стиме есть такой же пак игры с длс, скорее всего они тупо объединят игру и длс вместе в 1 продукт, также как сделано у 3 фолыча и облы. Ну и мб этот пак ещё выкатят на новые консольки или апдейт на пк с поддержкой широкоформатных экранов и парой фиксов (как было недавно со скайримом)
А мне вообще Вегас не зашёл.Особенно визуал.Так ,что всё равно.Дождусь я лучше 4...
Да 4 то лучше чем Вегас аахаххаха
Там стрельба прикольная.Я как в шутер играл.На диалоги практически даже внимание не обращал.