В сети нашли потерянный мод для Fallout: New Vegas с вокалистом Limp Bizkit

Пользователь X (ранее Twitter) Micky D опубликовал утерянную модификацию для Fallout: New Vegas. Она добавляет в игру нового компаньона — солиста Limp Bizkit Фреда Дерста. Публикацию Micky D ретвитнул на свою страницу фронтмен ню-метал группы, подписав ее фразой «отлично».
Семь лет назад мод опубликовали в сети, а затем почти сразу удалили. Из-за этого долгое время считалось, что файлы были утеряны. Скачать Fred Durst Companion можно бесплатно прямо с нашего сайта.
Классно мне давно нравится Фред. Хорошо что именно его ведь могли и Eminem а как раз то он с Фредом и ругался
"Доктор сказал в морг - значит, в морг!"(с)