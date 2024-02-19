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Fallout: New Vegas 18.10.2010
Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
9.3 8 934 оценки

В сети нашли потерянный мод для Fallout: New Vegas с вокалистом Limp Bizkit

Simple Jack
Новости

Пользователь X (ранее Twitter) Micky D опубликовал утерянную модификацию для Fallout: New Vegas. Она добавляет в игру нового компаньона — солиста Limp Bizkit Фреда Дерста. Публикацию Micky D ретвитнул на свою страницу фронтмен ню-метал группы, подписав ее фразой «отлично».

Семь лет назад мод опубликовали в сети, а затем почти сразу удалили. Из-за этого долгое время считалось, что файлы были утеряны. Скачать Fred Durst Companion можно бесплатно прямо с нашего сайта.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Need and Speed

Классно мне давно нравится Фред. Хорошо что именно его ведь могли и Eminem а как раз то он с Фредом и ругался

1
Artem_Zhilenkov

"Доктор сказал в морг - значит, в морг!"(с)

1