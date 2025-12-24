Серверы Far Cry 2 для Xbox 360 неожиданно возобновили работу

Поклонники классических шутеров получили неожиданный подарок. Серверы Far Cry 2 для консоли Xbox 360 внезапно вернулись в онлайн-режим. Это событие произошло без каких-либо официальных заявлений со стороны компании Ubisoft, но уже подтверждено многочисленными отчетами игроков. Теперь пользователи снова могут участвовать в рейтинговых матчах и разблокировать сетевые достижения, которые ранее считались недоступными.

Согласно данным профильного ресурса TrueAchievements, работоспособность мультиплеера полностью восстановлена. Геймеры сообщают, что 14 достижений, связанных с сетевой игрой, снова выпадают при выполнении необходимых условий. Статистика портала показывает резкий всплеск активности, так как охотники за трофеями спешат воспользоваться возможностью закрыть игру на 100 процентов.

На данный момент остается неизвестным, как долго продлится этот период активности. В прошлом уже случались ситуации, когда серверы старых проектов Ubisoft неожиданно начинали работать, но отключались спустя несколько дней. Эксперты рекомендуют всем заинтересованным игрокам не откладывать прохождение, так как доступ к онлайну может исчезнуть в любой момент. Сообщество уже начало активно организовывать игровые сессии, чтобы помочь друг другу с получением трудоемких наград.