Ubisoft может выпустить спин-офф Far Cry по мультсериалу Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

Судя по некоторым недавно появившимся данным, Ubisoft разрабатывает спин-офф Far Cry на основе мультсериала Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix. Рассматриваемая игра под названием Captain Laserhawk Niji Warrior может стать первым спин-оффом серии после игры Far Cry VR: Dive Into Insanity, разработанной Zero Latency, которая вышла на рынок в июне 2021 года.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix — это получивший признание критиков мультсериал, вдохновленный Far Cry 3: Blood Dragon. Аниме было создано Ади Шанкаром, американским режиссером, которого игровая аудитория может узнать по работе над сериалом Castlevania: Nocturne, где он выступает в качестве исполнительного продюсера. Blood Dragon Remix появился на Netflix в середине октября 2023 года и был встречен теплым приемом как со стороны фэндома, так и критиков. Однако ни Ubisoft, ни Netflix пока не дали никаких указаний на то, что есть планы по расширению этого проекта за пределы первоначального шестисерийного выпуска аниме.

Как бы то ни было, общеевропейская база данных игровой информации (PEGI) присвоила рейтинг Captain Laserhawk Niji Warrior. Рейтинг описывает неанонсированный спин-офф Far Cry как многопользовательский опыт, в котором игрокам предстоит соревноваться в уничтожении большинства противников в игре «лазерный смертельный бой». Игра получила рейтинг PEGI 12 из-за изображения насилия в отношении гуманоидных персонажей, причем эта классификация более мягкая, чем та, которая присвоена реальному аниме. Для справки, Netflix рекомендует Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix для детей от 16 лет и старше.

Рейтинг PEGI также показывает, что в Captain Laserhawk Niji Warror будут реализованы микротранзакции, в частности возможность приобретения внутриигровой косметики. Хотя это описание может указывать на то, что это бесплатная игра для мобильных устройств, в классификации ПК указан как единственная целевая платформа игры. Это не значит, что Captain Laserhawk Niji Warror обязательно будет эксклюзивом для ПК, поскольку крупные издатели часто подают отдельные рейтинги игр в случае поэтапного выпуска игр на платформах. В рейтинге PEGI датой выхода игры указано 19 декабря 2023 года, что является либо крайне странным заполнителем, либо индикатором того, что Ubisoft в конечном итоге отложила выход спин-оффа Far Cry до его анонса.

Само название этого предполагаемого спин-оффа Far Cry, похоже, является отсылкой к Niji 6, группе супергероев, представленных в Captain Laserhawk, которые были основаны как на Power Rangers, так и на Rainbow Six Siege. Даже само название группы является отсылкой к многолетней франшизе Ubisoft, поскольку «niji» — это японское слово, обозначающее радугу. Все участники Niji 6 также носят цвета радуги.