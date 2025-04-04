Ubisoft добавила цензуру в Far Cry 4

На этой неделе Ubisoft выпустила новое обновление для Far Cry 4, подвергшее цензуре все виды наготы в игре. Теперь женские персонажи с неприкрытой грудью носят бюстгальтер, а в миссии на арене, где видны гениталии главного героя Аджая - нижнее белье.
На данный момент патч вышел лишь на ПК, а консольные версии пока остаются без цензуры. Более того, на этой неделе также вышло обновление для Far Cry 3, и хотя пока нет никаких подтверждений от игроков, не исключено, что и она подверглась цензуре. Многие пользователи в соцсетях задаются вопросом, не связаны ли эти изменения с недавним партнерством Ubisoft с Tencent, так как в Китае существует жесткая цензура в отношении игр.
Напоиним, созданная Ubisoft новая дочерняя компания, 25% акций которой принадлежит Tencent, будет отвечать за франшизы Far Cry, Assassin's Creed и Rainbow Six. Не исключено, что виной тому Tencent, и, возможно, вскоре то же самое повторится с Assassin's Creed.
Ни в коем случае. Ещё несколько дней назад весь интернет меня убеждал, что никаких изменений не будет. Юбисофт просто получат бесплатные деньги и продолжат делать то что делали. Вот например они просто решили вспомнить про игру 10-ти летней давности и наконец то выпустить для неё обновление.
Да все так. А вы что думали деньги зарабатывать надо?) во даёте
Вспомнили, что у них были отличные игры решили догадить под конец ( само собой дело в цензуре, но странно преображать старые игры, так как они даже с цензурой наготы неспособны выйти на китайский рынок по причине обилия жестокости )
Соевикам по кайфу будет)
А вот это уже ни в какие ворота не лезет! Не обновляемся!
Надеюсь, моддеры все поправят // Вячеслав Мазовецкий
Не буду патч качать пожалуй // Alexander Sbercotoff
юбики усердно продолжают топить себя дальше. мы только рады
ну теперь то серии точно мертвы.
А там и до Rainbow Six недалеко.
О, очередная актуалОЧКА от юбиков...
Пуритане на разрабах))
зря убрали дон, сиська хорошо был дон