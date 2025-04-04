Ubisoft добавила цензуру в Far Cry 4

На этой неделе Ubisoft выпустила новое обновление для Far Cry 4, подвергшее цензуре все виды наготы в игре. Теперь женские персонажи с неприкрытой грудью носят бюстгальтер, а в миссии на арене, где видны гениталии главного героя Аджая - нижнее белье.

На данный момент патч вышел лишь на ПК, а консольные версии пока остаются без цензуры. Более того, на этой неделе также вышло обновление для Far Cry 3, и хотя пока нет никаких подтверждений от игроков, не исключено, что и она подверглась цензуре. Многие пользователи в соцсетях задаются вопросом, не связаны ли эти изменения с недавним партнерством Ubisoft с Tencent, так как в Китае существует жесткая цензура в отношении игр.

Напоиним, созданная Ubisoft новая дочерняя компания, 25% акций которой принадлежит Tencent, будет отвечать за франшизы Far Cry, Assassin's Creed и Rainbow Six. Не исключено, что виной тому Tencent, и, возможно, вскоре то же самое повторится с Assassin's Creed.