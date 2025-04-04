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Far Cry 4 18.11.2014
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Кооператив
8.6 7 362 оценки

Ubisoft добавила цензуру в Far Cry 4

Gruz_ Gruz_

На этой неделе Ubisoft выпустила новое обновление для Far Cry 4, подвергшее цензуре все виды наготы в игре. Теперь женские персонажи с неприкрытой грудью носят бюстгальтер, а в миссии на арене, где видны гениталии главного героя Аджая - нижнее белье.

На данный момент патч вышел лишь на ПК, а консольные версии пока остаются без цензуры. Более того, на этой неделе также вышло обновление для Far Cry 3, и хотя пока нет никаких подтверждений от игроков, не исключено, что и она подверглась цензуре. Многие пользователи в соцсетях задаются вопросом, не связаны ли эти изменения с недавним партнерством Ubisoft с Tencent, так как в Китае существует жесткая цензура в отношении игр.

Напоиним, созданная Ubisoft новая дочерняя компания, 25% акций которой принадлежит Tencent, будет отвечать за франшизы Far Cry, Assassin's Creed и Rainbow Six. Не исключено, что виной тому Tencent, и, возможно, вскоре то же самое повторится с Assassin's Creed.

-16
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Stinger_Max
не связаны ли эти изменения с недавним партнерством Ubisoft с Tencent, так как в Китае существует жесткая цензура в отношении игр

Ни в коем случае. Ещё несколько дней назад весь интернет меня убеждал, что никаких изменений не будет. Юбисофт просто получат бесплатные деньги и продолжат делать то что делали. Вот например они просто решили вспомнить про игру 10-ти летней давности и наконец то выпустить для неё обновление.

13
Agentdead

Да все так. А вы что думали деньги зарабатывать надо?) во даёте

1
Max Rolens

Вспомнили, что у них были отличные игры решили догадить под конец ( само собой дело в цензуре, но странно преображать старые игры, так как они даже с цензурой наготы неспособны выйти на китайский рынок по причине обилия жестокости )

3
Sider999

Соевикам по кайфу будет)

3
TerryTrix

А вот это уже ни в какие ворота не лезет! Не обновляемся!

2
Пользователь ВКонтакте

Надеюсь, моддеры все поправят // Вячеслав Мазовецкий

2
Yoshemitsu
1
Пользователь ВКонтакте

Не буду патч качать пожалуй // Alexander Sbercotoff

1
Искусственный интеллeкт

юбики усердно продолжают топить себя дальше. мы только рады

1
Кошачий комочек

ну теперь то серии точно мертвы.

0
TerryTrix
Не исключено, что виной тому Tencent, и, возможно, вскоре то же самое повторится с Assassin's Creed.

А там и до Rainbow Six недалеко.

0
NochnoiGid

О, очередная актуалОЧКА от юбиков...

0
Jarvis666

Пуритане на разрабах))

0
Хаттаб жив

зря убрали дон, сиська хорошо был дон

0